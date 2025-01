Bitcoin kraluje, ale co DOGE a efekt Trumpa s Muskem? Pět největších kryptotrendů pro rok 2025

Svět kryptoměn navíc natolik zesložitěl a stal se tak konkurenčním, že je na něm výrazně vyšší informační asymetrie a bariéry vstupu než v předchozích cyklech. V roce 2017 jste si k získání relevantních informací vystačili s Facebookem, v roce 2021 s Twitterem a dnes je již tolik zdrojů informací, že pro udržování se v obraze je třeba obětovat srovnatelné množství času jako při regulérním zaměstnání.

To je další faktor, který může vést k tomu, že výraznou altseason neuvidíme a bitcoin si udrží svoji dominanci. Za mě je tedy téměř jisté, že bitcoin bude hlavním hybatelem světa kryptoměn i v roce 2025. Co vidím jako hlavní potenciální pozitivní černou labuť, která by způsobila masivní růst ceny, je zřízení bitcoinových rezerv.

Vedle Donalda Trumpa s tímto nápadem koketoval i guvernér ČNB. Osobně si myslím, že bitcoin dosáhne v roce 2025 nového vrcholu. Kdyby dosáhl ceny 150 tisíc dolarů, příliš by mě to nepřekvapilo. Tohle je ale opravdu jen osobní názor na úrovni věštění z koule. Uvidíme, jak se situace vyvine – já osobně žádný bitcoin nedržím, ale náš fond spekuluje téměř výhradně na jeho pohyby. Pro mě je tedy důležitější spíše to, že bitcoin bude mít dostatek volatility, než jaké dosáhne ceny.

Ethereum bych nezavrhoval

Za černého koně považuji v roce 2025 ethereum. Velká část kryptoměnové komunity ho již odepsala. Používání etherea je drahé, navíc jeho optimální používání vyžaduje L2 řešení, je staré, rigidní a tak dále. Pravdou je, že ethereum stále nedosáhlo svého all time high a v letech 2023 a 2024 ho výrazně překonala solana, ať už co se týče výnosu, tak mediální a komunitní pozornosti. Přesto, nebo právě proto, si myslím, že ethereum zažije dobrý rok.

Každý den čtu na sociální síti X rozhořčené příspěvky o tom, jak v něj lidé ztrácejí víru, prodávají, přecházejí na solanu a podobně. Z toho důvodu si myslím, že pomyslné dno vůči bitcoinu je blízko. Nejen že se stále jedná o nejznámější altcoin s velice silnou komunitou a mnoha na něj navázanými projekty, ale také má vlastní spotové ETF v USA. Jestli existuje jiná kryptoměna než bitcoin, která dokáže získat kapitál z běžných amerických domácností, pak je to právě ethereum.

Foto: Depositphotos Fiktivní mince kryptoměny ethereum

Moje teze je taková, že pokud dojde ke změně sentimentu a obdobné altseason jako v roce 2021, pak bude ether silně profitovat z toho, že má spotové ETF, protože se najde hodně lidí, kteří se budou chtít na altseason přiživit, aniž by interagovali s prostředím kryptoměn. A přesně pro ně bude etherové ETF. Většina mého osobního portfolia je právě v ethereu a jeho L2 řešeních. Zároveň náš fond obchoduje vedle bitcoinu právě ethereum. V tomto ohledu mám tedy bias.

Memecoiny aneb DOGE, Trump & Musk

Veleúspěšnou kategorií kryptoměn, které si v roce 2024 zapsaly výrazný růst, jsou memecoiny. Věřím, že jejich popularita bude nadále pokračovat. V minulém cyklu byly populární zejména dogecoin a shiba inu. Osobně sázím na to, že dogecoin si udrží popularitu i v tomto cyklu. Opět vycházím z toho, že Donaldem Trumpem plánované Department of Government Efficiency (zkratka DOGE) bude řízeno Elonem Muskem, pravděpodobně nejznámějším podporovatelem této měny, který v roce 2021 vyhnal její cenu až na 70 centů za kus.

Pokud opravdu dojde ke vzniku DOGE, tak bych se divil, kdyby dogecoin nevyrostl alespoň na jeden dolar (aktuálně přesahuje 0,4 dolaru). Vycházím čistě z toho, že se mu v takovém případě dostane velké pozornosti. To je samozřejmě čirá spekulace.

Foto: Canva Pro Kabosu, předloha pro slavný meme i dogecoin

Dosavadní úspěchy tokenů jako Pepe, BOME, Fartcoin, MOG Coin a dalších ukazují, že memecoiny mají v tomto cyklu velkou sílu. Žádnou funkci nebo utilitu sice nepřinášejí, ale mají obrovský kulturní dopad. Memy dnes ve světě sociálních sítí sdružily historickou roli komentářů, kreslených vtipů, sloupků, satiry a mnohého dalšího. Kdo si dnes nevyměňuje alespoň občas memy s přáteli, jako by nebyl.

Tento kulturní posun je reflektován i v cenotvorbě. Popularita memecoinů podtrhuje to, co ve svých komentářích často píši – cena je odvislá nikoli od fundamentu, potažmo kvality aktiva, nýbrž od sentimentu. A to zejména v býčí fázi cyklu. Čím iracionálnější trh bude, tím více bude na sentimentu záležet. Proto věřím v pokračování memecoin trendu i v roce 2025.

Tento výhled jsem tvořil ještě před tím, než Donald Trump vydal svůj oficiální memecoin. Zatím je příliš brzy na vyvozování nějakých závěrů. Je možné, že vydá další memecoiny, je možné, že na tento trend navážou další globální celebrity. Opravdu divoké by bylo, kdyby svůj memecoin zařadil do kryptoměnových rezerv.

Nevím, jak se bude jeho cena a celý tento trend dále vyvíjet, ale krásně to podtrhuje mou úvodní myšlenku – Donald Trump bude mít extrémní vliv na svět kryptoměn a jen čas ukáže, zda pozitivní, nebo negativní. Zároveň jste se mohli o víkendu v reálném čase přesvědčit, proč jsem memecoiny zařadil do výhledu na rok 2025.

Aktualizace: Zmínku o Trump coinu jsem přidal ještě před tím, než si svůj memecoin vydala i první dáma. Tenhle rok bude opravdu jízda.

DeFi a AI jako next big thing?

Umělá inteligence (AI) byla dominantním tématem let 2023 a 2024. Společnost Nvidia je druhou největší společností na světě, co se týče tržní kapitalizace. Korporátní výroční zprávy se hemží zmínkami o implementaci AI, Evropská unie schválila AI regulaci. AI je všude, je ústředním tématem. Nejinak je tomu i v kryptoměnách.

Trendem roku 2025 bude z mého pohledu zejména DeFAI slibující skloubení DeFi a AI. Uvidíme, který z projektů tuto optimalizaci DeFi zvládne nejlépe, jisté ale je, že prostor pro optimalizaci zde je a tento trend by mohl zvýšit konkurenci a konečně i celkový výnos pro investory. Sám pracuji pro fond, který využívá takřka výlučně umělou inteligenci pro svá investiční rozhodnutí, pokrok na tomto poli tedy vidím z první ruky.

V kryptu vidím velký prostor pro využití této technologie vedle algoritmického obchodování, kterému se věnujeme (opět mám tedy bias), i v oblasti DeFi. Čas ukáže, zda dojde k výraznému posunu, podobně jako v období DeFi summer v minulém cyklu, nebo se z DeFAI stane jen prázdný buzzword. AI tokeny jsou již dnes samostatnou kategorií a já věřím, že AI trend ještě zdaleka nekončí.

Černý kůň zvaný DeSci

Za černého koně roku 2025 považuji oblast DeSci. V kontextu kryptoměn označuje DeSci decentralizovanou vědu (decentralized science), což je hnutí zaměřené na revoluci ve způsobu, jakým se provádí, financuje a sdílí vědecký výzkum, pomocí technologie blockchainu, decentralizovaných sítí a principů web3. DeSci se zaměřuje na větší transparentnost, otevřenost a dostupnost tím, že odstraňuje bariéry, jako jsou placené přístupy k vědeckým datům a publikacím, a podporuje otevřený přístup.

DeSci se snaží demokratizovat financování prostřednictvím decentralizovaných platforem a decentralizovaných autonomních organizací (DAO), což umožňuje výzkumníkům obejít tradiční prostředníky, jako jsou vlády a korporace. Poskytuje příležitosti ke globální spolupráci a posiluje výzkumníky, zejména z podfinancovaných regionů, aby se mohli vědecky zapojit na rovnocenné úrovni.

Díky využití tokenů a smart contractů podporuje DeSci reprodukovatelnost a transparentnost výzkumu. DeSci přetváří budoucnost vědy prostřednictvím decentralizace a inovací poháněných komunitou. Toto odvětví a jeho význam mi poprvé představil jeden z našich investorů a od té doby to považuji za jeden z nejzajímavějších segmentů v kryptu.

Co si z toho vzít? Nikdo vlastně neví nic

Mějte prosím na paměti, že jakákoli analýza budoucího vývoje ceny je pouhým věštěním z koule a spíše subjektivním přáním než analytickou zprávou. Má jen malou informační hodnotu a může se okamžitě změnit, pokud dojde ke změně vstupních parametrů. Udělal jsem si sice několik pomocných výpočtů, ale vycházím hlavně ze svého „gut feelingu“.

Trhy ještě nezažily manickou fázi, mí kamarádi z posilovny stále sází spíše Tipsport, než aby mi vyprávěli o nových memecoinech, a čísla z kryptoměnových burz o nových zákaznících také neukazují na to, že jsme ve fázi pozdního cyklu à la podzim 2021. Zároveň vidím, že mnoho sofistikovaných investorů poukazuje na to, že Microstrategy Michaela Saylora je scam, který dlouhodobě nemůže fungovat a skončí špatně.

Jednoduše – stále vidím příliš mnoho racionality jak na akciových, tak kryptoměnových trzích. Kritici a medvědi ještě nekapitulovali a nejsme ve fázi, kdy vám investiční guruové říkají, že si máte vzít „prášek na uklidnění a hypotéku“. Pamatujte, že trhy dokážou být iracionální déle než vy solventní, o čemž se nedávno přesvědčil i nejznámější český shortař, který zavřel svůj fond.

A trhy zatím nejsou ani ve své iracionální fázi, nikdo typu Cathie Woods nebo Radovana Vávry mě každý den nebombarduje v médiích a neříká mi, že cena už půjde jen nahoru (snad s výjimkou real estate marketingu). Z toho soudím, že vrchol ještě nenastal a kryptoměnová raketa ještě poletí. Nicméně nikdo nemá křišťálovou kouli, stát se může cokoli.

Lidská schopnost predikovat budoucnost, ať už krátkodobě, nebo dlouhodobě, je i s pomocí sofistikovaných technik naprosto mizivá. Nedokážu s jistotou říci ani to, co budu mít zítra k obědu, natož jaká bude cena bitcoinu nebo jiné kryptoměny za dva, tři nebo šest měsíců. I naše sofistikované metody dosahují přesnosti jen lehce přes padesát procent, a to na poměrně krátkých intervalech. Spekulujte opatrně.