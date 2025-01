Dění kolem Trumpova memecoinu je bezprecedentní. Může dojít i k zásadnímu poškození kryptotrhu

Uložit 0

Glosa Ladislava Krištoufka. Víkend před inaugurací Donalda Trumpa americkým prezidentem byl a je pro kryptotrhy vším, jenom ne nudným. V noci z pátku na sobotu amerického času byl totiž vydán oficiální memecoin $TRUMP na Solaně. Aktuálně, tedy v neděli odpoledne středoevropského času, se s tržní kapitalizací přes 13 miliard dolarů probojoval do první dvacítky a v jednu chvíli se o pozici přetahoval s Avalanche ($AVAX).

Během necelých dvou dnů se tedy stal druhým největším memecoinem, na první dogecoin, který pomáhal rozpumpovat Trumpův souputník Elon Musk, má přece jen velký odstup. Nicméně nástup a dynamika jsou bezprecedentní. Transakční poplatky vyletěly do nebes a velké burzy Coinbase a Binance neodolaly a zalistovaly tento ani ne dva dny starý token, aby se na žních mohly podílet. Opět něco bezprecedentního.

Příběh se odvíjí velkou rychlostí a strategie se zdá být téměř geniální, i když technické provedení je ve své podstatě amatérské. Sázka na hype spojený s oficiálním napojením na Donalda Trumpa skrze jeho účet na síti X, následné FOMO na Solaně, kombinované s víkendem, kdy mnoho komentátorů a analytiků není ve standardním pracovním módu, ale zároveň není čas číst nějaké analýzy, protože zelená procenta létají ve stovkách a tisících…

Perfektní bouře, která schová prapodivné detaily celé akce, jež jsem se snažil shrnout ve svém vláknu na X. Nebudu se ale opakovat. Takže co můžeme očekávat, či co to znamená pro trh?

Foto: Coingecko / CzechCrunch Vývoj ceny tokenu $TRUMP za posledních 24 hodin na grafu Coingecko

V prvé řadě došlo k velkému vysátí likvidity z téměř všech ostatních kryptoaktiv. Solana je krátkodobým vítězem, a pokud začne docházet k výraznějšímu výběru zisků, pravděpodobně se budou dále přelévat do dalších memů na Solaně. Poptávka po SOL tedy poroste a nedivil bych se, kdyby výhledově přeskočila XRP na třetím místě v kapitalizaci.

A v delším období se možná může třást i Ethereum, protože to vypadá, že Solana se stane „americkým blockchainem“ číslo jedna. Přece když prezident, tak všichni.

Po zalistování na Binance došlo k dalšímu pumpování ceny a příliv více nekvalifikovaného kapitálu je pravděpodobný. Ne každý je totiž schopen a ochoten nakupovat na decentralizovaných burzách, speciálně když nejsou Ethereum-kompatibilní, takže je u nich třeba mít speciální peněženku.

Z mého pohledu jde ale hlavně o obrovské riziko pro celý kryptotrh. Tento bezprecedentní nástup znamená, že nově vstupující investoři už mají před sebou velmi omezený růst, žádné další desetitisíce procent jednoduše nejsou možné. Zato výrazná korekce dolů možná je, speciálně v návaznosti na specifika tokenu, jeho držitelů, nestandardního chování zakládající adresy a zvláštní původní vytvoření likvidity, jak píši ve svém vlákně na X.

Tento „výplach“ může být brutálním vystřízlivěním a jeho navázání na aktuální symbol podpory krypta, tedy prezidenta Trumpa, může mít negativní dlouhodobé následky. Trumpovi a jeho okolí je to evidentně jedno, osobní zisky byly vždy na prvním místě a nějaký viník se určitě najde.

Ale pokud symbol inovativní Ameriky má být prezident pumpující vlastní meme token skrze sociální síť, kterou vlastní jeho poradce, tak budiž, vlastně nic nového pod sluncem.