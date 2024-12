Obří hra pana Saylora. Jak nakoupil bitcoiny za bilion korun a stvořil unikátní finanční produkt

Uložit 0

MicroStrategy, nebo snad MicroTragedy? Před dvěma lety jsme psali o tom, jak velké firmy (ne)úspěšně investují do bitcoinu, a právě s americkou softwarovou společností z Virginie to nevypadalo úplně dobře. Jenže teď jsme o dva roky dál a MicroStrategy Michaela Saylora na začátku tohoto týdne vstoupilo do prestižního indexu Nasdaq 100, který zahrnuje sto největších a nejvíce obchodovaných nefinančních společností na burze Nasdaq. Co stojí za jeho fenomenální otočkou a co vstup do indexu Nasdaq 100 znamená?

MicroStrategy se oficiálně stále věnuje vývoji softwaru pro byznys development, ačkoli jeho roční tržby dosahují pouze půl miliardy dolarů a několik let stagnují. Mnohem zajímavější je to, jak spravuje kapitál – vydává dluhopisy, upisuje nové akcie a za vybrané prostředky nakupuje a drží bitcoiny. Současný byznys model softwarové firmy založené v roce 1989 Michaelem Saylorem a jeho spolužáky z MIT, Sanjuem Bansalem a Thomasem Spahrem, je přitom jednoduchý.

Nabízí velkým institucionálním hráčům, kteří nemohou či nechtějí přímo nakupovat bitcoin nebo jednoduché bitcoinové spotové ETF, možnost získat expozici do bitcoinu a na něj navázanou tržní volatilitu. Profesionální investoři při nákupu této akcie nebo dluhopisu hledají různé výhody a sledují různé cíle. Mohou se zaměřit na arbitrážní příležitosti, lehce odlišnou volatilitu od bitcoinu nebo na unikátní možnost investovat do konvertibilního dluhopisu s potenciální konverzí do aktiva s expozicí do bitcoinu.

Svět hedge fondů a profesionálních investorů je rozmanitý. Mnoho hráčů má regulatorní nebo interní restrikce proti nákupu bitcoinu a jeho ETF, nebo hledá aktivum s lehce odlišnými parametry. A přesně pro ně je MicroStrategy jako dělané. Ostatně samo MicroStrategy se označuje za „world’s first and largest Bitcoin Treasury Company“, což by šlo volně přeložit jako „první a největší společnost na správu bitcoinových rezerv na světě“.

