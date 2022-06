Bitcoin zažívá strmý pád. Bude krvavá lázeň pokračovat, nebo vystřelí na Měsíc?

Zatímco v listopadu minulého roku atakovala cena bitcoinu hranici 1,5 milionu korun, dnes si připsala prolomení daleko černějšího rekordu. S cenou pod 23 tisíc dolarů za kus (zhruba 570 tisíc korun) se hodnota nejznámější kryptoměny světa dostala nejníže od konce roku 2020. Nejnovější ránu uštědřila zpráva o růstu inflace ve Spojených státech, jenže podobných políčků bitcoin za dobu své existence schytal již nespočet. I proto odborníci očekávají, že se jeho cena začne opět zvedat. Otázkou ovšem je, kdy a jak rychle.

Za posledních 24 hodin přišel bitcoin o více než 10 procent své hodnoty. Kdejaký investor by si z této zprávy trhal vlasy, pro držitele nejhodnotnější kryptoměny se však jedná jen o další ze střípků, ze kterých je skládána nepěkná mozaika vývoje ceny této kryptoměny za poslední půl rok. Do krvavé lázně se bitcoin ponořil koncem loňského roku, kdy si osahal strop své hodnoty ve výši bezmála 70 tisíc dolarů, aby následně zahájil pořádně střemhlavý let směrem dolů. K dnešnímu dni ztratil oproti loňskému maximu více než 60 procent své hodnoty.

Jedná se o černé pondělí pro celý trh s kryptoměnami, jehož hodnota i díky poklesu ceny bitcoinu spadla pod hranici jednoho bilionu dolarů. Špatným dnům navíc – zdá se – není konec. Některé předpovědi hovoří o možnosti poklesu hodnoty oblíbeného digitálního coinu až na hranici 20 či dokonce 10 tisíc dolarů, tedy na úroveň hodnot, které bitcoin držel naposledy v polovině roku 2020.

Predikovat budoucí vývoj ceny bitcoinu (ostatně jako kterékoliv jiné kryptoměny) je vždy velmi složité – a nyní to platí dvojnásob. Zda se bude konat černý scénář a bitcoin bude padat i nadále, nebo se situace obrátí a digitální měna s tradicí přestane ohýbat medvědí hřbet a býčím krokem vyrazí směrem k Měsíci, jsme se zeptali expertů z Crypviz Asset Management, Portu, XTB, Soft Vision i Univerzity Karlovy.

Jiří Tyleček, analytik (XTB)

Kryptoměny o víkendu výrazně ztrácely a v propadech pokračují také na začátku nového týdne. Bitcoin už klesl pod 24 tisíc dolarů a ethereum pod úroveň 1 300 dolarů. Výrazné zhoršení nálady na trhu přinesly páteční statistiky inflace z USA. Rychlejší růst cen znamená vyšší tlak na utahování měnové politiky, což dlouhodobě nesvědčí rizikovým aktivům v čele právě s kryptoměnami či akciemi. Méně likvidity na trhu zvyšuje rizikovou averzi. Obchodníci se bojí kryptoměnové zimy a dalších propadů trhu o desítky procent, které už historie mnohokrát přinesla. Tento scénář se vůbec nedá vyloučit, zvlášť v případě dalšího utahování měnové politiky centrálních bank. Nejvíce v ohrožení jsou menší projekty, které ztrácejí důvěru investorů nejsnáze. Naopak „král kryptoměn“ bitcoin by měl vydržet i silnější vlnobití.

Petr Sanetrník, portfolio manažer (Crypviz Asset Management)

Aktuální propady jen reflektují celkovou vypjatou situaci na světových trzích. V těchto dobách platí jednoduché pravidlo – když je na trhu největší optimismus, investor by měl prodávat, a když je na trhu největší pesimismus, investor by měl nakupovat. Fundament v kryptoměnách je silnější než kdy dříve. Projekty naplno doručují své počáteční vize, jednotlivé blockchainy se začínají škálovat (zvládají více transakcí), vývojářská aktivita je na rekordních maximech a prostředí přitahuje nejzajímavější lidi z IT.

Dlouhodobě si tedy myslím, že hlavní tituly jako bitcoin nebo ethereum obhájí svou pozici na trhu. Když začala válka na Ukrajině, tak jsme v Crypvizu přehodili investiční strategii do „krizového módu“ a byli na tyto momenty nachystání. Aktuální hodnota etherea ve výši 1 200 dolarů je hlavní support, kde jsme měli nachystané větší nákupní příkazy, které se dnes propsaly.

Jakub Valníček, projektový manažer (Portu)

Jedním z hlavních důvodů současného propadu je nedávno oznámená inflace v USA, která dosáhla nejvyšší míry za posledních 40 let. Předpokládá se, že americký Fed ve středu opět zvedne úrokové sazby až o 0,75 procentního bodu, což je obecně špatný signál pro technologické akcie a další riziková aktiva, jako jsou kryptoměny, jelikož investoři přesouvají kapitál do konzervativnějších instrumentů. Od začátku roku se kryptosvět potýká s medvědím trhem a je tak příhodné podívat se na předchozí propady.

Mezi lety 2013 a 2015 odepsal bitcoin 82 procent své hodnoty, když se propadl z 1 127 na 200 dolarů. Další významný pád přišel mezi roky 2017 a 2018, kdy jsme opět zaznamenali více jak čtyř pětinový propad z téměř 20 tisíc na tři tisíce v horizontu jednoho roku a proslýchalo se, že celý kryptosektor zanikne. To se nestalo a bitcoin v listopadu 2021 vyletěl na 67 tisíc dolarů.

Ze svého maxima tak při momentální ceně 23 750 odepisuje 65 procent, což stále není tak drastické jako při minulých propadech a je otázkou, zda bude cena klesat dál, nebo se zase obrátí směrem nahoru. Vzhledem k současné ekonomické situaci je však nepravděpodobné, že v blízké době uvidíme nová maxima cen. Před námi je dlouhé období akumulace.

Ladislav Krištoufek, prorektor pro výzkum, profesor ekonomie Karlovy Univerzity v Praze

Kryptotrhy pokračují v následování korekce akciových trhů, které zase reagují na panující makroekonomickou nejistotu, inflaci, rostoucí úrokové míry a kvantitativní utahování. Kryptoaktiva jsou na spektru rizikovosti velmi vysoko, tedy pohyby jak nahoru, tak dolů jsou intenzivnější. Do toho je třeba připočíst i nedávné domino UST-LUNA, které se propsalo do stability mnoha protokolů i nálady na trhu, plus například dnešní „pauzu“ platformy Celsius. Když do toho přidáme celkovou senzitivitu a často i naivitu mnoha účastníků trhu, dostaneme se do aktuální velké korekce.

Zároveň je třeba dodat, že bitcoin je stále na přibližně pětinásobku a ether na dvanáctinásobku svých hodnot z března 2020. Oproti tomu NASDAQ Composite zdaleka není ani na dvojnásobku. Střednědobé predikce jsou u kryptoaktiv těžké, ale pravděpodobně bude růst bitcoinová dominance, tedy altcoiny budou proti bitcoinu dále ztrácet, což je dáno primárně inflačními motivacemi mnoha protokolů v decentralizovaných financích, které jsou ovšem v době očekávaného dalšího poklesu obratem prodávány za stabilnější aktiva, čímž tlačí cenu dále dolů. Do jisté míry sebenaplňující se proroctví.

Z druhé strany ale sledujeme stále živější diskuzi na straně regulátorů a zájem institucionálních investorů. Bez levných peněz to jde ale hůře, což opět ukazuje, že kryptoaktiva jsou opravdu blíže investičním aktivům než penězům. Budoucí vývoj bude tedy hodně záležet na makroekonomických fundamentech.

Igor Pauer, expert na kryptoměny a blockchain

V tuto chvíli (zejména po otevření amerických burz) pravděpodobně „vybouchne“, ale z dlouhodobého hlediska – jako již tolikrát v minulosti – „vyletí do nebes“. Na trhu v současné době působí především institucionální investoři, což mimo jiné znamená velmi významné využívání botů (internetových robotů) v obchodování. Standardní nastavení všech botů je velmi podobné v případě výrazných pohybů na trhu (zejména „výprodejů“). Tento efekt je umocněn fundamentálními faktory, korelací s klesajícími indexy a panikou drobných investorů („slabých rukou“), kteří posílají cenu ještě níže.

Jako relevantní metriky bych namísto ceny raději použil přijetí kryptoměn/blockchainu (jak v maloobchodě, tak v bankovnictví a korporátním prostoru) a akumulaci kryptoměn „velrybami“ (silnými hráči). Tyto údaje nám naznačují významné nákupy některých subjektů. Připomenu, že aktuální situace není na kryptotrhu nijak neobvyklá a v minulosti jsme ji viděli (procentuálně) mnohokrát.

Juraj Forgacs, zakladatel platformy Fumbi Network

Bitcoin i celý trh kryptoměn se začátkem tohoto týdne propadl na svá letošní minima. Nejpopulárnější kryptoměna bitcoin se propadla za posledních 24 hodin o více než 12 procent, zatímco ethereum se propadlo až o 17,5 procenta. Celková tržní kapitalizace trhu kryptoměn se poprvé od února 2021 dostala pod přelomovou hranici jednoho bilionu amerických dolarů a na trhu futures byly za posledních 24 hodin zlikvidovány pozice ve výši až 800 milionů dolarů.

Spouštěčem výprodejů byly neustále pokračující obavy z rostoucí inflace. Index spotřebitelských cen ve Spojených státech na základě dat z minulých týdnů v květnu meziročně zrychlil z dubnových 8,3 procenta na 8,6 procenta, přičemž odborníci a analytici očekávali inflaci na úrovni přibližně 8,3 procenta.

Z tohoto pohledu jsou investoři v obavách z toho, že by Fed na základě nepříznivého vývoje inflace mohl být nucen ještě více zpřísnit svou „jestřábí“ měnovou politiku, což by se koneckonců mohlo projevit ve zrychlení tempa kvantitativního zužování či v rychlejším prosazování růstu úrokových sazeb. Pro investory je velmi důležité, aby Fed zvládl takzvané měkké přistání, což znamená potlačení inflace, aniž by se ekonomika dostala do přímé recese.

Restriktivní měnová politika však nehraje do karet rizikovým aktivům. Strach a obavy způsobují, že investoři odlévají svůj kapitál z „rizikových“ aktiv, ať už z akciového nebo kryptoměnového trhu. Investoři mají stále nižší apetit podstupovat riziko, a proto přesouvají svůj kapitál do bezpečnějších forem investic včetně „bezrizikových aktiv“, mezi které patří například státní dluhopisy. Tento fakt se za poslední dny odrazil například v růstu výnosů desetiletých státních dluhopisů, jejichž výnos za poslední tři dny vzrostl z 3,04 procenta až na 3,238 procenta.

Výprodeje na trhu ovlivnily i negativní zprávy z lendingové platformy Celsius, která v noci z neděle na pondělí pozastavila výběry aktiv s odvoláním na „extrémní tržní podmínky“. Celsius je jednou z největších lendingových platforem a sociálními sítěmi se začíná šířit strach a spekulace o tom, zda má Celsius dostatečnou likviditu pro vyplácení svých klientů.

Lze očekávat, že trh zůstane i nadále v nejbližších týdnech nestabilní a lze očekávat vysokou volatilitu jednotlivých aktiv. Trh kryptoměn se už nyní však dostal na hodnoty z roku 2021, což nahrává do karet investorům, kteří chtějí poklesu na trhu využít k rozšíření svého investičního portfolia. Z dlouhodobého hlediska je však možné očekávat i nadále rostoucí trend. Podíváme-li se například na bitcoin, za posledních pět let vzrostla jeho cena o více než 800 procent a klesající ceny mohou být zajímavým vstupním bodem pro nové, ale i stávající investory.

Petr Hotovec, hlavní analytik společnosti Soft Vision a fondu p-hat

Server CoinMarketCap ukazuje u týdenního vývoje ceny bitcoinu děsivé číslo -22 %. Nedávno bitcoin zaznamenal devět záporných týdnů v řadě. Kdyby na konci května trochu neposílil, tak bychom nyní byli na dvanácti. S klidem tedy můžeme říct, že bitcoin je v sestupném trendu. To v jakém trendu bitcoin nyní je, vám je ale samo o sobě k ničemu. Zajímat by vás mělo, kdy a jestli se trend otočí, protože k otočce může dojít kdykoli (anebo nikdy). Tuto klíčovou otázku vám bohužel nikdo nezodpoví – nikdo totiž nemá křišťálovou kouli.

Mohl bych vám říci, jaký vývoj predikuje náš model v rámci nadcházející minuty, ale v době publikování tohoto příspěvku by vám už tato informace byla stejně k ničemu. Navíc náš model není neomylný, důležité je, že predikuje častěji správně než špatně – pak už potřebujeme jen dobrou strategii a risk management. Jestli uvažujete o tom, zda na současných cenách koupit, prodat nebo držet, pak je to pro vás to nejdůležitější sdělení – strategie a risk management.

Zamyslete se nad tím, za kolik chcete koupit, kolik peněz si reálně můžete dovolit ztratit a co budete dělat, pokud cena ještě třeba o dalších 50 % spadne – a to je jen začátek, otázek byste do vaší úvahy měli vložit mnohem více – pokud se vám tato úvaha dělat nechce, pak raději na trh vůbec nevstupujte. K obchodování kryptoměn není dobré přistupovat jako k hraní automatů, i když to tak mnoho lidí praktikuje. V býčím trhu to možná chvíli funguje, medvěd však všechny takové spekulanty rychle „vyškolí”.

Jistě vás zajímá, proč cena bitcoinu klesá. Pokles ceny neznamená nic víc než, že více lidí je ochotno jej prodat nežli koupit, nabídka převyšuje poptávku. Dohady o tom, jestli pokles ceny bitcoinu způsobila páteční zpráva o spotřebitelských cenách v USA, případně pokles amerických akciových indexů (v reakci na zprávu o inflaci), nebo zahájení quantitative tapering, Fed balance sheet reduction či snad výskyt skvrn na slunci, jsou dle mého názoru bezpředmětné – s jistotou se totiž důvody identifikovat nedají.

Faktem však je, že makroekonomické ukazatele nevypadají dobře a nálada na trzích se změnila. Investoři tedy citlivě reagují na jakékoli negativní zprávy, kterých je navíc opravdu hodně, a naopak zůstávají chladní vůči pozitivním zprávám, což je přesný opak vůči tomu, jak by se chovali v býčím trhu. Dokud bude tato situace trvat, cena bude klesat, jakmile se sentiment otočí, situace na trhu se změní a cena bude opět růst.

Lidé mají tendenci přehánět, dlouhodobý pokles je utvrdí v tom, že cena bude dále klesat, naopak dlouhodobý růst je utvrdí v tom, že cena bude dále růst. Nejvíce lidí nakupuje u vrcholu, v době, kdy nákupy převyšují prodeje. Kdyby většina lidí nenakupovala, žádný růst by se nekonal. Na samotném vrcholu se pak situace otočí. Opačně platí, že nejvíce lidí prodá u dna. Kdyby tito lidé totiž důvěru ve vývoj ceny bitcoinu neztratili, nepřetlačili by nakupující a žádné lokální dno by nenastalo. Proto se většina vždy spálí – koupí na vrcholu a prodá u dna.

Osobně si myslím, že většina lidí ještě nekapitulovala a neprodala své bitcoiny, které si koupila v listopadu za 60 000+ dolarů. Bude tedy cena dál klesat? Možná, možná se trend otočí – i období medvědího trhu jsou plné prudkých rally, které dokážou cenu vyhnat i o desítky procent nahoru. Jedno je však jisté, ať už cena půjde nahoru nebo dolů, většina lidí prodělá. Nikdy nezapomeňte na univerzální poučku – investujte pouze to, co si můžete dovolit ztratit.

