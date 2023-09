Bizarní vozítka, létající seno i ukázkové nehody. Praha poznala, jak bláznivé jsou Red Bull Káry

„Bude to fakt velké, očekáváme tisíce a tisíce lidí,“ říkal mi před pár týdny Red Bull, když finišoval přípravy na jednu z nejbláznivějších závodních akcí, které existují. Ostatně kdo by si chtěl nechat ujít soutěž, kde s podomácku vyrobenými kárami sjíždí závodníci kopec a snaží se jak pobavit, tak zajet ten nejrychlejší čas. A co na tom, že se jim vozítko po cestě třeba rozpadne. Nebo mu uletí volant. Red Bull Káry jsou fenomén – a my si jejich návrat do Prahy nemohli nechat ujít.

„Mám ráda adrenalin, ale jen v mezích, abych si něco neudělala,“ říká Markéta Vondroušová a otáčí se za sebe, aby viděla, jak za ní sviští jedna z kár na kupkami sena ohraničeném kopci. I nedávno korunovaná vítězka slavného tenisového Wimbledonu se totiž Red Bull Kár zúčastnila – ne však jako závodnice, ale jako nadšená divačka, která v davu lidí podporovala jednotlivé stáje.

Bláznivého závodu, který se do Česka vrátil po dvaceti letech, se totiž účastnilo téměř čtyřicet týmů, které měly tři hlavní úkoly – přijet s co nejoriginálnější károu, předvést atraktivní taneček na startovní lajně a zajet co nejrychlejší čas. Každý z nich ze startovní rovinky vyhlížel čtyři sta metrů dlouhou trať posetou překážkami. Ať už šlo o nebezpečnou šikanu, nevyzpytatelnou klopenku nebo závěrečný skok, který byl pro nejeden tým také tím konečným.

„Hrozně mě baví to, že čistě nejde jen o závod, ale velkou roli v tom hraje kreativita. A podívejte se okolo, vždyť je to tady paráda,“ říká s nadšením mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Adamczyková, která na Red Bull Kárách plnila roli porotkyně, jež spolurozhodovala o osudech závodních týmů. „Kdybych jela já, tak bych asi postavila káru v podobě koně. Jela bych prostě v koni.“

Foto: Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool Hroznové víno z Moravy na nebezpečné klopence

Foto: Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool Náraz, který zdaleka nebyl jediným

Kára ve tvaru koně by dost možná ale patřila mezi ty nejpřízemnější designy. Když jsme se totiž prodírali davem zhruba dvaceti tisíc lidí, kteří do strahovského parku Královka dorazili, a sledovali, co za vozítka na trať vyjíždí, nevěřili jsme svým očím. V jeden moment prosvištělo pošťácké auto s balíky, pak jsme viděli pojízdné hroznové víno, nechyběl ani banánový tryskáč…

Na pár desítek vteřin se dráha proměnila v antické Řecko s božstvem, které jelo na dórském sloupu, ještě předtím ale diváci skandovali jamajským bobistům, kteří dokonce dojeli i se šťastným vejcem, podobně jako Sanka Coffie. Někteří to zvládli bez újmy na káře i na zdraví, jiní to vyklopili v půlce trati, pro některé se stal osudným onen obávaný skokánek před cílem. Seno létalo všude kolem.

Obzvlášť velkému potlesku se ale dostalo známým českým tvářím, které se Red Bull Kár účastnily. Mezi nimi byli i herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský v rolích konstruktéra Ludvíka a jeho nepříliš chytrého parťáka Rudolfa. Svou minutu závodní slávy měl i moderátor Nikos Mach. V dětském kočárku svištěl kopcem i internetový komik František Hrom a závodní debut si odbyli také moderátoři Evropy 2 Tomáš Zástěra a Jakub Kotek.

Atmosféra byla výjimečná, protože nic takového se v Česku zkrátka a jednoduše nepořádá. S nevídanou návštěvností se ale pojila nepříjemná věc, kdy drtivá většina diváků reálně na trať neviděla – strahovský park byl obsypaný lidmi, kteří okupovali každý centimetr podél tratě. „Je to bomba, jen škoda, že nic nevidím,“ říká mi se smíchem jeden z návštěvníků vedle mě. „A také škoda toho dusna,“ doplňuje zjevně jeho přítelkyně.

Nebýt velkých obrazovek, ze závodu by valná část diváctva nic neměla. Do toho ty haprující terminály pro platbu kartou, ale… Jeli jsme hlavně nasát atmosféru, že ano. Jeli jsme poznat, jak si Češi dokážou užít závod, který se poprvé jel v Belgii už v roce 2000 – a který výrazně proslavil i mistr světa formule 1 Max Verstappen, který se v roce 2015 coby začínající pilot tohoto klání účastnil v Nizozemsku. Zábavné parametry to určitě mělo.

Závod nakonec vyhrálo zmíněné antické božstvo, které z hodnocení kreativity a rychlosti vyšlo jako nejlepší. „Rozhodně jsme nejeli pro výhru. Jsme tři kluci, co se přihlásili ze srandy, a to, že to vyšlo, je jen bonus. Prostě jsme dělali, co nás baví,“ popsali vítězové, čerství maturanti Jan Brabec, Robin Řádek a Filip Hladík. Potlesk ale zaslouží úplně všichni, protože jen tak někdo na podobné klání buňky nemá.