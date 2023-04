Black Mirror se vrací. Šestá řada dostala první upoutávku, slibuje větší rozpočty a nečekaný vývoj

Black Mirror si už před dvanácti lety vytyčilo cíl identifikovat některé z nejtemnějších aspektů dnešní společnosti a nastavit jí zrcadlo příběhy z budoucnosti, kde se negativní tendence projeví naplno. V posledních letech tato mise trochu narazila na kreativní problémy, teď ale dystopická série míří zpět na obrazovky s novým entuziasmem. Šestá řada se představila v první upoutávce a tvůrce slibuje výrazný posun celého konceptu Black Mirror dosud neprobádaným směrem.

Charlie Brooker, který je hlavním mozkem televizního hitu, strávil velkou část své mediální kariéry jako satirik. Humorným způsobem kriticky komentoval současné dění, přičemž se inspiroval třeba v tvorbě komediálního souboru Monty Python. V Black Mirror ale zvolil převážně vážnější vyznění, v němž satira ustoupila zneklidňujícím predikcím možné budoucnosti. Hlavní inspirací se stala kdysi velice populární americká antologie The Twilight Zone.

V jádru většiny epizod Brookerova zdaleka nejznámějšího díla stojí určitá technologie a otázka, co by se stalo, kdyby ji někdo bez omezení využil pro zisk nebo moc. Každý díl přitom dosud fungoval zcela samostatně v rámci antologického formátu, měl vlastní myšlenku, děj i postavy. Jedna z hlavních změn pro nadcházející šestou řadu Black Mirror by právě toto mohla zkomplikovat.

V první upoutávce se totiž mezi jinými objevuje herec Aaron Paul na vesmírné lodi. To by samo o sobě nebylo nijak zvláštní, kdyby ovšem neztvárnil malou roli už ve vesmírné sci-fi epizodě USS Callister ve čtvrté řadě seriálu. Nový příběh by tak mohl na dřívější dění buď přímo navázat, nebo si hrát s významy prostřednictvím odkazů.

„Zčásti jako výzvu a zčásti proto, abych věci osvěžil pro sebe i diváky, jsem tuhle řadu začal záměrným porušením některých základních předpokladů o tom, co očekávat,“ řekl Brooker pro magazín Netflixu Tudum. „Tentokrát proto máme vedle klasických prvků Black Mirror i nějaké zcela nové, včetně těch, které jsem se v minulosti zapřísahal nikdy nepoužít,“ dodal. Jeho záměrem prý bylo zachovat étos seriálu spočívající v neustálém překvapování publika.

Mezi další novinky má patřit po všech stránkách ambicióznější produkční stránka. Epizody by se měly konzistentně blížit rozsahu celovečerních filmů a v souvislosti s tím dostaly bohatší rozpočet, částečně viditelný na prvních zveřejněných záběrech. Ty naznačují také vyšší míru násilí, když v jedné scéně jedna postava brutálně napadne jinou.

„Svým tónem jsou nové příběhy pořád jednoznačně Black Mirror – ale jsou rozmanitější a s šílenějšími výkyvy než kdy dříve,“ řekl Brooker. Netflix zatím neupřesnil, kolik epizod nová řada seriálu dostane, z dostupných indicií shrnutých serverem What’s On Netflix nicméně vyplývá, že by jich mělo být alespoň pět. Vedle zmíněného Aarona Paula se v nich objeví například Kate Mara, Salma Hayek Pinault, Micheal Cera, Rory Culkin, Zazie Beetz a další.

Netflix, který Black Mirror převzal od britské televize Channel 4, chtěl na pátou řadu navázat hned po jejím vydání v roce 2019, projekt ale narazil na problémy s právy. V roce 2020 totiž připadla francouzské mediální firmě Binjay Rights a bylo proto nutné vyjednat smlouvu pro licencování. Loni se to konečně podařilo a pokračování dystopického hitu tak mohou diváci na obrazovkách očekávat už přespříští měsíc.