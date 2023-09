Bláznivá střela a Žhavé výstřely, to je moje, říká Petr Salomon, zakladatel aplikace Týmuj

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Petr Salomon, zakladatel aplikace Týmuj, kterou využívají zapálení sportovci pro organizace tréninků i sportovních zápasů. Co jemu samotnému pomáhá udržet se ve formě, proč si dnes vyčítá, že nezůstával u věcí déle, a který track z alba Magic Hip Hop má nejraději.

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Spát jdu mezi půl jednou a jednou. Po desáté hodině to doma ztichne a mně začíná „prime time“ – sleduju v TV cokoli sportovního. Od tenisu přes basket a americký fotbal až po šipky. Nebo dokumentární vyšetřování leteckých katastrof, Nacistické megastavby, Zvířecí klub rváčů. Chci vstávat v 6:30, budík si dávám na 6:20, ale většinou vstanu v 6:45. Spím většinou okolo šesti hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Když pominu budík, tak počasí a pak zprávy. Notifikace z Outlooku se snažím ignorovat. Chci mít ještě chvíli čistou hlavu.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Notebook od HP a iPhone. Žádné speciální nástroje nepoužívám, jsem běžný uživatel „kancelářských balíčků“.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Džíny, triko, tenisky. Speciální model bot nemám.

Foto: Týmuj.cz Zdeněk Domáček (produktový manažer), Petr Salomon (zakladatel), Matěj Turek (investor)

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Klíče od bytu, klíče od auta, klíče od kanceláře, mobil, peněženka. Průměrnou úspěšnost mám 80 %.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Asi od osmi let se sprchuju každé ráno studenou vodou. A něco přes rok máme fenku maďarského ohaře. Obojí mi pomáhá udržet se v relativně slušné kondici. Můžu to doporučit. Jinak marně pracuju na zlozvyku vše dělat na poslední chvíli. Asi proto, že mi to většinou vychází.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Jak z dobré firmy udělat skvělou. Tahle knížka sice vyšla před více než dvaceti lety, ale přijde mi, že pro velkou i malou firmu je pořád aktuální. Líbí se mi, že je to de facto komentovaný report z robustního výzkumu, ne nějaká sbírka recyklovaných mouder. U filmu je pro mě nemožné vybrat si mezi Bláznivou střelou a Žhavými výstřely.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Jsem věrný fanoušek Oldies Radia. A rád poslouchám Oasis. Nakopne mě Run-DMC nebo cokoli dalšího z CD Magic Hip Hop, které jsem dostal od bratrance někdy v roce 1994.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Krásných míst je spousta. Rád se vracím do Chorvatska, k Lago di Garda, na hory do Rakouska. Jako doma se cítím kdekoli mezi Čeladnou a Velkými Karlovicemi.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Zrovna jsem si objednal stereo zesilovač se streamerem a bedny. Na mé audio poměry je to revoluční změna.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Véčko od Mercedesu. Skvělé auto pro rodinu se třemi dětmi a psem. Mám ho fakt rád.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Jídlo je nejlepší doma od manželky, to je jasné. Ale skoro denně chodím do Lokálu u Zavadilů v Kunraticích na jedno. Jejich Plzeň je bezkonkurenční.

Jak jste si vydělal první peníze?

Z mého pohledu jsem si první „větší“ peníze vydělal v Americe, kde jsem na konci vysoké přes léto dělal plavčíka. Dolar byl tehdy za 40, takže to šlo.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Nic mě nenapadá.

Čím starší jsem, tím větší mám respekt k tomu, jak úspěšně vybudoval firmu můj otec nebo tchán.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Méně PowerPointu a více Excelu. A taky více trpělivosti. Zpětně jsem si jistý, že by mi prospělo, kdybych někde nebo u něčeho zůstal déle.

Investujete?

Co jsem kdy měl „navíc“, jsem dal do podnikání. Z velké části do Týmuj. Takže i kryptoměny jdou dosud mimo mě.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Zjednodušovat!

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Nedávno jsem našel náš velice strukturovaný „business plán“ na výrobu a distribuci vlastní značky triček. Ten mě fakt pobavil.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Zhruba před osmi lety jsme chtěli úplně vypnout Týmuj. Je fajn, že jsme vydrželi.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Nemám žádné „externí“ vzory. Čím starší jsem, tím větší mám respekt k tomu, jak úspěšně vybudoval firmu můj otec nebo tchán.