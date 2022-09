Blockbustery, kvalitní televize a velké umění. Toto je přehled streamovacích služeb v Česku

Mnozí si jistě dobře pamatují nekonečné přepínání kanálů večer u televize, když jste se snažili najít něco zajímavého ke sledování. Ačkoliv je lineární vysílání stále dostupné a má miliony diváků, mladší generace se přesouvají spíše online ke streamovacím službám, kde je prakticky nemožné „nemít se na co dívat“. Naopak. Vytvořili jsme proto přehled služeb, které si lze v Česku předplatit.

Základem jsou samozřejmě zdaleka nejpopulárnější Netflix nebo HBO Max, jež u nás používá dohromady přes milion diváků. Ačkoliv se zde objevuje velká část z největších hitů i více umělecké nebo starší tituly, omezováním se na ně stále přicházíme o mnoho zajímavého. Jedna z nejlepších vlastností streamovacích služeb přitom je možnost předplatné kdykoliv snadno vytvořit, zrušit a vrátit se k němu podle toho, jaký typ obsahu nás právě zajímá.

V první části našeho seznamu přibližujeme nejznámější a největší streamovací služby, následují zahraniční služby se specifičtějším typem obsahu a po nich ty české. Vždy jsou přitom uvedeny základní informace o obsahu a cena předplatného. Seznam není nutně vyčerpávající.

Přes sedm tisíc pořadů, 199 Kč měsíčně za SD, 159 za FullHD, 319 za 4K

Netflix jistě netřeba představovat. Největší streamovací služba na světě nabízí tisíce vlastních i licencovaných titulů, přičemž v její knihovně nalezneme většinou novější snímky, seriály a další typy pořadů se zaměřením na širší publikum. Ty, kteří nahlédnou hlouběji, ale překvapí i mnoha skrytými poklady od zajímavé mimoamerické produkce po artové záležitosti. Netflix jednoduše stále razí filozofii snahy nabídnout pro každého něco.

Foto: Netfilx Seriál Sandman od Netflixu

Cca 1800 pořadů, 199 Kč měsíčně

HBO Max je oproti Netflixu o něco vybíravější, stále se však chlubí rozsáhlou knihovnou. Samozřejmě zde nechybí naprostá většina prestižní produkce HBO, ať už je to sci-fi Westworld, Hra o trůny nebo legendární Rodina Sopránů, která odstartovala trend tzv. quality TV s bohatší produkcí a komplexními zápletkami. Je zde také většina tvorby studia Warner Bros. zahrnující kompletní filmografii Christophera Nolana, komiksové filmy a seriály podle DC a bezpočet dokumentů či nezávislých snímků zaměřených na artovější publikum. Více zde.

Cca 700 pořadů, 79 Kč měsíčně (sedm dnů zdarma)

Jedna z nejdéle operujících streamovacích služeb, avšak s o poznání užší nabídkou než u těch předchozích. I zde je nicméně snadné si vybrat od mainstreamových akčních filmů přes vysokorozpočtové fantasy typu Kolo času. Až po oceňovanou komedii Potvora či umělecké drama Podzemní železnice. Samozřejmě nesmíme zapomenout na černou superhrdinskou parodii Banda a nově seriál Pán prstenů: Prsteny moci.

Cca 100 pořadů, 139 Kč měsíčně (sedm dnů zdarma, tři měsíce zdarma při koupi nového zařízení)

Apple je na poli streamování filmů a televize stále začátečník, ale poměrně úspěšně se mu daří stavět do polohy služby, kde většina titulů stojí za pozornost. Například drama V rytmu srdce letos vyhrálo Oscara za nejlepší film, satirické sci-fi Odloučení od Bena Stillera patří k nejvychvalovanějším seriálům za letošní rok a dokument Prehistorická planeta navazuje na ikonickou Zázračnou planetu od BBC, ale s fotorealistickými dinosaury. Vedle toho nechybí velkolepé sci-fi jako Nadace či skvělé komedie typu Ted Lasso. Apple TV+ má díky tomu jeden z nejlepších poměrů množství obsahu ke kvalitě na tomto seznamu.

Přes 1700 pořadů, 199 Kč měsíčně

Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic – to jsou hlavní značky Disney+. Služba je nabízí spolu s novějšími pořady i velkou knihovnou starších titulů přímo z produkce Disney. Zhlédnout všechny zajímavé novinky přitom nezabere příliš mnoho času, takže momentálně jde do velké míry o streamovací službu pro publikum, co rádo vzpomíná nebo má díry v kulturním přehledu. Díky sekci Star jsou zde například MASH, Živí mrtví, American Horror Story, nová trilogie Planety opic, Simpsonovi, Ztraceni a mnoho dalších. Více zde.

Reprofoto: Star Wars/YouTube Nový seriál ze světa Star Wars Andor na Disney+ vyjde koncem září

Přes 1000 titulů, 10,99 dolarů měsíčně (sedm dnů zdarma)

MUBI je možná nejlepší streamovací službou pro cinefily, která je dnes v Česku dostupná. Jsou zde tituly napříč filmovou historií z celého světa, přičemž nabídka se soustředí na kvalitu, ne množství. Jsou zde jak nové indie hity jako Všechno, všude, najednou, klasické filmografie Akiry Kurosawy či Davida Lynche, ale také nejlepší populární filmy, od Matrixu po Pána prstenů. Se zorientováním se pomáhají ručně vybírané kolekce podle mnoha témat. Jsou vytvářené jak lidmi z MUBI, tak aktivní komunitou filmových fanoušků z celého světa. Jedinou nevýhodou je, že většina titulů má jen anglické titulky.

Přes 30 tisíc epizod, 120 nebo 150 Kč měsíčně (14 dnů zdarma)

Zde není třeba detailního vysvětlování, Crunchyroll je zkrátka streamovací služba zaměřená na milovníky japonského anime s nejrozsáhlejší (tedy alespoň legální) nabídkou tohoto formátu na celém internetu. Crunchyroll má také vlastní aktivní komunitní část, velkou sbírku mangy a přehled novinek ze světa anime. Většina obsahu je ale dostupná pouze s anglickými titulky.

Cca 700 titulů, předplatné 150 měsíčně pro vybrané tituly, zbytek samostatně za 65 až 110 kč

Česká streamovací služba vycházející z programové nabídky distribuční společnosti Aerofilms. Zaměřuje se převážně na artovější filmovou či dokumentární tvorbu, objevuje se zde ale i mnoho populárních českých filmů od Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla po Tři oříšky pro popelku. Ze zahraniční nabídky je zde mnoho festivalových titulů nedostupných na větších streamovacích službách, od americké přes evropskou až po vybranou asijskou (korejskou či japonskou) tvorbu.

Cca 600 titulů, 160 Kč měsíčně pro většinu nabídky, část titulů samostatně za 70-120 Kč

Výsledek spolupráce Aerofilms s filmovým festivalem v Karlových Varech, který má časem zcela nahradit Aerovod. Je zde většina jeho knihovny plus mnoho dalších festivalových titulů, zdaleka ne vždy jen pro náročné publikum. Část obsahu je rozdělena do aktualizovaných, ručně vybíraných kolekcí podle žánrů, témat, zemí původu či režisérů. V nabídce jsou také bonusy z natáčení, rozhovory s tvůrci apod.

Cca 3500 titulů, 145 Kč měsíčně pro většinu nabídky, část titulů samostatně za 39-110 Kč

Pokud vás zajímají hlavně dokumentární filmy, zamiřte na DAFilms. Jelikož mezi zakládající členy patří festival MFDF Ji.hlava, značnou část nabídky představují autorské dokumenty o mnoha různých tématech a z mnoha různých zemí, od světové politiky po environmentalismus a přirodu, od Afghánistánu po Zimbabwe. Je zde ale také široká nabídka hraných filmů podobného zaměření jako na KVIFF.TV. Rovněž zde se lze orientovat prostřednictvím kurátorovaných kolekcí.

Foto: Aerofilms Film Benedetta

Cca 500 titulů, 155 Kč měsíčně, zvýhodněné tematické balíčky

Streamovací služba a zároveň filmové kanály české distribuční společnosti Film Europe, zaměřené na světovou festivalovou tvorbu. Opět to znamená výhradně filmovou nabídku, tentokrát zaměřenou primárně na současnou uměleckou tvorbu z různých zemí. Jsou zde ale k nalezení také starší díla jako třeba filmografie Ingmara Bergmana či němé švédské filmy. Rozhodně to ale neznamená pouze pomalé snímky o obskurních tématech. Můžeme zde zhlédnout tituly jako oscarovou komedii Chlast, Faunův labyrint, Město bohů či drama Snowden.

Cca 800 titulů, 99 Kč měsíčně (sedm dnů zdarma)

Filmbox+ je v zásadě online formou tohoto placeného televizního kanálu. Najít zde tak lze prakticky tentýž obsah, pochopitelně s tím rozdílem, že na streamovací službě je možné si pustit cokoliv kdykoliv. Konkrétně knihovna nabízí převážně filmy i seriály určené pro širší publikum – od komedií přes romantické a akční tituly až po thrillery a dramata. Na své si přijdou ale také náročnější diváci, kteří ocení snímky Terrence Malicka, Pedra Almodóvara či Martina Scorseseho.

Zdarma

iVysílání je jednak živý přenos kanálů České televize online, jednak rozsáhlý archiv starších pořadů. Lze zde ale také nalézt mnoho filmů či seriálů ke zhlédnutí kdykoliv a zdarma. Z většiny se jedná o tuzemskou tvorbu, objevují se však i zajímavé zahraniční tituly. A to v závislosti na aktuálním programu televize.

Přes 2000 titulů, 159 Kč měsíčně (sedm dnů zdarma)

Streamovací služba televize Nova v zásadě umožňuje si cokoliv z její nabídky pustit online, na vyžádání a bez reklam. Očekávat tak lze populární tituly televize, mnoho starších zahraničních filmů a seriálů či faktuálních pořadů včetně zpravodajství a sportu. Voyo produkuje také vlastní obsah, kam patří poměrně dobře přijaté minisérie Případ Roubal a Jitřní záře.

Na Voyo najdeme i oblíbené filmy jako John Wick 3

Přes 1500 pořadů, 89 Kč měsíčně (zdarma s reklamami)

Podobně jako u Voyo, iPrima nabízí obsah kanálů televize Prima na vyžádání. To znamená populární původní tvorbu a trochu starší filmy a seriály, jak české, tak zahraniční, většinou mířící na široký okruh publika. Možná zajímavější je ale také vlastní videopůjčovna, kde je možné si za poplatek v rozmezí 39 až 69 korun přehrát i nové filmy jako Uncharted, Krotitelé duchů: Odkaz nebo Spider-Man: Bez domova.

Cca 1400 titulů, 99 Kč měsíčně

Další streamovací služba zaměřená na široké publikum, nabízející filmy i seriály z česka i zahraničí, a to převážně trochu staršího data, ale také některé z posledních let. Pozornější diváci v rozsáhlé knihovně spíše mainstreamových titulů či tuzemské klasiky najdou také zajímavá artová díla režisérů Michaela Hanekeho nebo Nicolase Windinga Refna.

Cca 300 titulů, 299 Kč měsíčně (polovina putuje participujícím divadlům)

Tato streamovací služba jako jediná na seznamu nabízí výhradně záznamy divadelních představení. Ačkoliv se sledování záznamu nemůže vyrovnat sezení ve skutečném hledišti, Dramox umožňuje zhlédnout tvorbu divadel napříč Českem i z mnoha zemí po celém světě. Lze tak objevit mnoho pokladů, které bychom jinak neměli šanci kdy vidět – a navíc podpořit divadla.

Také na YouTube lze nalézt kompletní filmy. Zdarma a z oficiálních zdrojů. Jednotlivých kanálů s takovou nabídkou je přitom velké množství a snadno by vydaly na samostatný rozsáhlý přehled. Z těch českých, které nabízejí starší filmy většinou s českým dabingem nebo rovnou od českých tvůrců, stojí za zmínku Filmy v češtině, KoukeYTe nebo Česká filmová klasika

V Česku fungují také další videotéky včetně O2 TV, T-Mobile TV, Vodafone TV, Sledovani.TV a pár dalších. Některé nabízejí měsíční předplatné, jiné prodej jednotlivých titulů v závislosti na typu obsahu (ten nejnovější se zpravidla platí samostatně). Také mezi nimi si lze vybrat mnoho zajímavého, od populárních českých pořadů po více uměleckou zahraniční tvorbu.