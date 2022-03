Do Česka dnes vstupuje nová streamovací služba HBO Max, která nahrazuje předchozí HBO GO. Necelé dva roky poté, co ji dostali první diváci ve Spojených státech, tak i střední Evropa získává přístup k rozsáhlejší knihovně obsahu, nové aplikaci i vyšší kvalitě videa a zvuku. Většina uživatelů přitom bude mít možnost si novou službu předplatit levněji než jejího předchůdce.

HBO GO, spuštěné už v roce 2010, bylo první výraznější streamovací službou vedle Netflixu, postupně ale za ním začalo zaostávat. Zatímco se firma s ikonickým červeným „N“ v logu rozhodla kompletně překopat svůj byznys a po úspěchu s licencovaným obsahem začala rychle zvyšovat produkci vlastního, HBO stále operovalo hlavně s prémiovým televizním kanálem a streamovací služba byla spíše doplněk.

Zvyšující se akcent na video na vyžádání mu dlouho udržovalo druhou pozici, deset let po iteracích HBO GO byl čas na větší změnu. Nové HBO Max se má svým fungováním i nabídkou mnohem více přiblížit dnes dominantním hráčům jako Netflix a Disney+ a připravit jednu z nejprestižnějších značek v zábavním průmyslu na budoucnost.

Znamená to nový web a aplikaci. Při zadání staré adresy hbogo.cz do prohlížeče budete automaticky přesměrováni, uživatelé chytrých televizí nebo mobilních zařízení si ale musí nainstalovat aplikaci HBO Max. Ta je dostupná pro většinu novějších produktů – od telefonů s iOS či Androidem přes chytré televize Samsungu, LG a ty s Android TV, streamovací zařízení Apple TV 4K, Google Chromecast až po herní konzole PlayStation 4 i 5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Epické sci-fi Duna v adaptaci Denise Villeneuvea Foto: Vertical Ent.

Uživatelé předchozího HBO GO, které dnes končí, se nemusí znovu registrovat – přihlašovací údaje zůstávají stejné. Naneštěstí se ale nepřenese historie sledování a seznam uložených oblíbených titulů. Výhodou je, že ve sdílené domácnosti konečně každý dostane vlastní profil, stejně jako na Netflixu. Pokud je ztráta seznamu oblíbených trochu frustrující, situaci by měly napravit informace o předplatném.

Zatímco za HBO GO uživatelé platili 159 korun měsíčně, po přechodu na HBO Max se jim cena sníží na 132 korun. Neplatí to však pro ty, kteří si HBO předplácí prostřednictvím operátora. Například u T-Mobile se ceny nemění, u O2 vyjde balíček Kino na 200 korun. Měsíčně 132 korun za samostatné HBO Max pak budou platit i všichni noví uživatelé, jež se zaregistrují do 31. března. Poté cena předplatného stoupne na 199 korun.

Nejzásadnější součástí nové streamovací služby nakonec je to, co si na ní pustíme. Samozřejmostí jsou všechny tituly z HBO GO vyjma několika, které patří jiné zábavní společnosti. V knihovně tak uvidíme všechny známé klasiky jako Hra o trůny, ságu o Harrym Potterovi nebo The Wire i novější tituly Euforie, A jak to bylo dál a další. Vedle nich HBO Max startuje s online premiérami dvou loňských velkofilmů – Duna a Matrix Resurrections.

To je ovšem jen začátek. Americké studio Warner Bros. divákům ke streamování nabízí velkou část svých archivů, od většiny starších i novějších filmů podle komiksů DC (Batman, Superman, Wonder Woman a podobně) až po starší oceňované klasiky Stanleyho Kubricka, Olivera Stonea nebo Clinta Eastwooda.

Následuje nová filmová a televizní tvorba označená Max Originals. Zde za zmínku stojí populární superhrdinský seriál Peacemaker, paranoidní thriller Stevena Soderbergha nebo postapokalyptické sci-fi Stanice 11. Díky zahrnutí obsahu Cartoon Network si na své přijdou i děti. Celkově HBO Max v Česku nabízí asi 1,5 tisíce filmů, seriálů a dalších pořadů, z nichž zhruba polovina nabídne český dabing a naprostá většina ostatních české titulky. Malá část titulů, kam patří třeba Duna a nový Matrix, je dostupná i v 4K s HDR Dolby Vision.

Mezi hlavní lákadla HBO Max patří i seriál Peacemaker Reprofoto: HBO Max/Youtube

Zásadní změnou oproti dřívějším pořádkům je také frekvence, s jakou se na streamovací službě budou nové tituly od Warnerů objevovat. Podle nových pravidel distribuce zamíří filmy studia na obrazovky už 45 dnů po jejich premiéře v kinech. To znamená, že například na Batmana, který nyní naplňuje kinosály, by se diváci doma měli těšit už ve druhé polovině dubna. Několik týdnů po premiéře půjde z gauče sledovat i nová Fantastická zvířata, Black Adama s Dwaynem Johnsonem či Aquamana 2.

Příchod HBO Max do Česka jednoduše znamená velkou událost pro fanoušky audiovizuální zábavy a možná ještě výrazně zamíchá kartami popularity streamovacích služeb. Byť se novinka stále nabídkou nemůže tak docela rovnat Netflixu, už dnes i do budoucna nabídne hity, které si jinde tak snadno a za stejnou cenu nepustíme. Teď se uvidí, s jak velkým úspěchem do Česka v létě dorazí další velký hráč, Disney+.