Norové jsou proslulí svým přístupem k udržitelnosti, získávání energie z obnovitelných zdrojů a elektrifikací. I proto není nic zvláštního na tom, že se společnost Yara, působící v chemickém průmyslu, soustředí i na ochranu životního prostředí. To jasně dokazuje na vývoji kontejnerové lodi poháněné elektřinou, která se navíc dokáže po moři pohybovat zcela autonomně.

Úkolem této lodi, pojmenované Yara Birkeland, je nahradit během jednoho roku až 40 tisíc jízd dieselových kamionů. Plán na postavení takové lodi byl oznámen již v roce 2017, ovšem celá řada průtahů způsobila, že doposud nedošlo k jejímu komerčnímu nasazení. To ale neznamená, že by plavidlo jen nečinně kotvilo v přístavu.

Před rokem byla loď předána výrobcem Vard Brattvåg společnosti Yara, což pro ni představovalo první neoficiální plavbu po moři. V průběhu roku Yara procházela nejrůznějšími testy, které se týkaly procesu nakládání či stability celé lodi, aby nyní s plavidlem podnikla oficiálně první plavbu vstříc přístavu v Oslu.

Yara Birkeland je se svým elektrickým pohonem světovým unikátem Foto: Yara

Jednalo se o akci, během které byla loď představena partnerům projektu, mezi kterými nechyběl ani norský premiér Jonas Gahr Støre. Loď vyplula z Hortenu, města ležícího ve stejném fjordu jako Oslo, od kterého jej dělí po moři přibližně 70 kilometrů. A právě proplouvání tohoto fjordu bude jednou z hlavních náplní práce Yary Birkeland. Výrobní závody Yary totiž sídlí ve městě Porsgrunn, ze kterého může efektivně zásobovat chemikáliemi a umělými hnojivy okolní města právě po moři.

Loď dlouhá 80 metrů se může pochlubit nosností až 3 200 tun, přičemž s plně naloženou kapacitou ji její elektrický pohon dokáže hnát kupředu rychlostí až 28 km/h. Během plavby není díky elektrifikovanému pohonu do vzduchu vypouštěn ani gram oxidu uhličitého či oxidu dusíku a energie uložená v bateriích pochází výhradně z obnovitelných zdrojů.

Zajímavostí je ovšem na této lodi více. Tou další je fakt, že si zde kapitánskou čepici na hlavu nenasazuje zkušený lodivod, ale software. Loď by totiž měla své přepravní trasy obsluhovat autonomně a dokonce by měl být automatizován i proces vykládek a nakládek přepravovaného nákladu. To je také důvod, proč se již nyní lodi přezdívá Bludný Holanďan, protože posádka by měla čítat jen minimální počet mužů.

Unikátní pohon a autonomní vlastnosti by mohlo v budoucnu navíc doplnit i zcela nové palivo na bázi čpavku. Yara coby společnost působící v chemickém průmyslu má s čpavkem bohaté zkušenosti a je si tedy sama schopna vyvíjet palivo, které by podle slov podniku mohlo představovat budoucnost nejen Yary Birkeland, ale kompletně celé lodní dopravy.

Norský premiér Jonas Gahr Støre v popředí, spolu s vedením společnosti Yara Foto: Yara

To je ovšem stále daleká budoucnost, před kterou bude nutné loď vůbec certifikovat. Stát by se tak mělo v následujícím dvouletém období, kdy Yara nasadí loď do komerčního provozu a postupně začne s testováním funkčnosti senzorů a dalších systémů pro autonomní navigaci, přičemž do celého procesu by mělo vstupovat i ovládání lodi na dálku.

„Toto je skvělý příklad zeleného přerodu v praxi a doufáme, že loď bude začátkem nového typu kontejnerových lodí bez emisí. Na světě je spousta míst s přetíženými silnicemi, která budou těžit z high-tech řešení, jako je toto,“ uzavírá Svein Tore Holsether, šéf společnosti Yara.