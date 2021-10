Blue Origin představilo vesmírnou stanici budoucnosti. Jeff Bezos ji chce vypustit ještě v této dekádě

Společnost Blue Origin sice staví svůj aktuální byznys hlavně na turismu na hranici vesmíru, ale do budoucna má v plánu mnohem ambicióznější projekty. S tím, jak se na konec své životnosti dostává Mezinárodní vesmírná stanice, se totiž otevírá diskuze o jejím nástupci. A právě firma zakladatele Amazonu Jeffa Bezose představila plány na vlastní stanici s názvem Orbital Reef.

Zahájit svůj provoz by měla v druhé polovině této dekády. Sloužit má jak komerčním účelům, tak mezinárodním partnerům, pro turismus, ale i výzkum. Podle tvůrců by neměla pouze replikovat již zavedenou a úspěšnou Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), ale jít o krok dál a umožnit ve vesmíru skutečně žít i vytvářet zárodek pro ekonomickou aktivitu na oběžné dráze.

„Usnadníme přístup, snížíme náklady a poskytneme všechny služby a vybavení potřebné k tomu, aby kosmické lety byly normální. Na nízké oběžné dráze Země se rozroste dynamický podnikatelský ekosystém, který bude generovat nové objevy, produkty i zábavu,“ nastínil svou vizi Brent Sherwood, viceprezident pokročilých vývojových programů v Blue Origin.

Mnoho konkrétních detailů o stanici zatím známo není, jen to, že bude schopná do budoucna pojmout až desetičlennou posádku. Vnitřní rozměry bude mít pak téměř stejné jako právě ISS. Blue Origin však ve svých snahách nebude samo. Na pomoc si přibralo i partnery jako Sierra Space, Boeing či Redwire Space.

Vesmírná stanice Orbital Reef by měla fungovat ještě v této dekádě Foto: Blue Origin

První zmiňovaná firma již sama v minulosti oznámila, že pracuje na svém vlastním nástupci ISS. Její model s názvem LIFE by měl mít nafukovací strukturu, a zatímco původně byl plánován jako samostatný objekt, teď se bude moci připojit přímo na stanici Orbital Reef neboli v překladu orbitální útes.

Sierra Space kromě toho vyrábí i vesmírné letadlo nazvané Dream Chaser. De facto menší raketoplán je zatím ve vývoji, ale už má nasmlouvané lety s NASA k Mezinárodní vesmírné stanici. Blue Origin navíc očekává, že jej posléze využije i při cestách na Orbital Reef.

„Jsme nadšení, že můžeme spolupracovat s Blue Origin a poskytnout kosmický letoun Dream Chaser, modul LIFE a další technologie, které zpřístupní vesmír pro komerční výzkum, výrobu a turistiku,“ uvedla Janet Kavandiová, bývalá astronautka a prezidentka společnosti Sierra Space.

NASA počítá s tím, že ISS bude vyřazena (neboli řízeně shoří v atmosféře) do roku 2030. Nechystá však vlastní náhradu, místo toho kalkuluje s tím, že ji nahradí komerční projekty. Ty ostatně obecně získávají ve vesmírném průmyslu stále významnější pozici.

Je to navíc jen pár dní, co svůj obdobný projekt představil americký letecký gigant Lockheed Martin. Jeho stanice s názvem Starlab by mohla být plně funkční v roce 2027, bude mít také nafukovací konstrukci a pojme čtyřčlennou posádku. Ani tak se však nejedná o první návrhy svého druhu.

Blue Origin chce, aby byl možný na její stanici nejen výzkum, ale i zábava Foto: Blue Origin

Startup Axiom Space už dříve pracoval s konceptem vesmírného hotelu, jenž by se mohl připojit k současné Mezinárodní vesmírné stanici. Poté ale získal 130 milionů dolarů, své plány přehodnotil a bude usilovat o kompletně vlastní vesmírné stanice.

Mimo západní svět však žije vesmírné bádání vlastním životem. Vesmírnou stanici začala totiž letos budovat i Čína. Dvacetimetrový kolos s názvem Tchien-kung, v překladu Nebeský palác, už teď obývají tři čínští astronauti. V příštích letech chce navíc komunistický režim dál svou stanici rozšiřovat.