BMW mám dvě, abych nemusel přezouvat pneumatiky, říká John Vanhara, který vypíná zvuky i notifikace

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá čechoameričan John Vanhara, který se ve Státech dlouhodobě věnuje investicím a podnikání napříč různými sektory. Vybudoval a za stovky milionů korun zde i prodal zásilkovou společnost Shipito, zkoušel své štěstí v gastru, prodeji jízdních kol a dnes je to bitcoin. Jak vypadá jeho americký sen v reálu? Co mu pomáhá k jeho dosažení a co ho jako investora přitahuje vůbec nejvíce?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

V poslední době vstávám kolem šesté ráno. Ten čas ráno mám velmi rád. Ideální je začít den nějakým pohybem. Jít se projít nebo zaplavat. Spánek je velmi důležitý, proto většinou spím kolem osmi hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Žádnou. Snažím se na telefon nedívat. Výjimkou je, když vyskočí nějaká urgentní textovka nebo zpráva v Telegramu od spolupracovníků. Jen prostě mrknu, jestli to je něco doopravdy důležitého, co vyžaduje okamžitou pozornost. Jinak se snažím hned nenaskočit do kola řešení problémů a mít čas si trošku promyslet, co je největší priorita.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Vše řeším v Google Docs, Sheets a komunikaci hlavně přes Telegram, a to jak na Pixelbooku nebo telefonu. Chci mít vše relativně jednoduché a nemám rád používání spousty různých nástrojů za každou cenu. Mám kompletně vypnuté notifikace a zvuky. Skutečně vidím zprávy jen od spolupracovníků. Od všech ostatních pouze když rozkliknu aplikaci a vyloženě se podívám. Tohle je můj způsob, jak si uchovat trošku kontrolu nad svým časem.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Donedávna to byl Pixelbook 2, ale nedočkal jsem se toho, že Google udělá novou verzi. Takže jsem přešel na Pixelbook Go. A telefon Pixel 5. Chtěl jsem si koupit Pixel 7, ale zase začali ten telefon dělat moc velký.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Mám pár oblíbených značek. Vše spíše casual. Club Monaco, Bogner, Banana Republic.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Adidas jsou pro mě absolutně nejpohodlnější boty na dlouhé chození.

Foto: John Vanhara John Vanhara s farmou na těžení kryptoměn

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Nejraději bych nenosil nic. Potřebuji vždy jen nějakou bezpečnou kapsu v bundě nebo kalhotech, ze které nevypadne kreditka, a nějaký cash pro případ, že někomu nefunguje placení přes mobil. A kromě mobilu nechci nosit nic jiného.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Sakra, jenom jednu? Těch knih bych nejraději doporučil víc. Jen je to hlavně beletrie. Třeba mě hodně zaujal Michel Houellebecq a jeho knížka Elementární částice. Všechny jeho knihy jsou velmi provokativní a zajímavé. Knížky o byznysu se často opakují a je v nich málokdy něco nového.

Jaký film nebo seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Žádný. Každý mě omrzí hned, jakmile ho vidím poprvé.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Hudba je neuvěřitelně důležitá. Když pracuji nebo relaxuji, tak téměř non-stop poslouchám elektronickou hudbu stylu chillout lounge, deep chill, Berlin School a New Age. Například Thierry David, Tangerine Dream, Blank & Jones, Cantoma, Roger Shah, Ulrich Schnauss. Pomáhá mi to soustředit se i relaxovat. A v podstatě je to pro mě úplně univerzální, protože mě ta hudba dokáže dostat k nejlepšímu výkonu v jakékoliv situaci.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Na YouTube koukám, ale hodně často se to mění podle toho, co mě zrovna zajímá. Ale třeba se rád podívám na Kicomův Bitcoinovej kanál. Mám rád styl, kterým dělá komentáře o současné situaci ve světě bitcoinu.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Mám kompletně chytrý dům, ale upřímně by mi nevadilo mít vše naprosto zjednodušené a obyčejné. V jednoduchosti je taky krása.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

BMW X5 a mám rovnou dvě. Jednu na chatě na horách, kterou mám pořád na zimních pneumatikách, abych je nemusel přezouvat.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Moje nejoblíbenější restaurace je Din Tai Fung. Původně z Taiwanu, kde dělají ty nejlepší plněné knedlíčky.

Jak sis vydělal první peníze?

Na brigádě v restauraci, když mi bylo 15 let.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Velmi lukrativní brigáda byla umývání oken u aut na benzince. To jsem ještě dělal za komunistů, když mi bylo tak 16, možná 17 let.

Investuješ?

Absolutně nejraději mám industriální nemovitosti. Je s nimi nejméně problémů ve srovnání s byty a domy. Když si někdo pronajme sklad, většinou zůstává jako nájemník velmi dlouho a nikam se stěhovat nechce. Údržba je minimální. A smlouvy se podepisují alespoň na pět let. Na druhém místě mám bitcoin a jeho těžbu. Bitcoin beru jako pojištění pro přístup k penězům mimo klasický finanční systém. A na třetím místě jsou akcie.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Nehledat okamžité a rychlé způsoby zbohatnutí. Mít trpělivost, postupně budovat a každý den překonávat drobné, ale nepříjemné problémy. A pak se stačí za deset let ohlédnout zpět a je vidět ten obrovsky progres, který si člověk v tom každodenním shonu neuvědomuje.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

S úsměvem nevím. Těch failů je strašně moc. Patří to k tomu drahému vzdělání, které podnikatelé každý den získávají.

Kdo v Česku tě inspiruje?