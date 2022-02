Devět let od svého vzniku působí na devíti trzích a provozuje už devět kamenných prodejen. Loňský rok byl pro tuzemské Bonami, jež spadá do investiční skupiny Miton, podobně jako i pro celou českou e-commerce jízdou na horské dráze. Prodejce nábytku sice v obratu meziročně vyrostl o 25 procent, dvojnásobný růst ze začátku roku však k jeho konci vystřídalo částečné vystřízlivění. Podobně se loni vyvíjela poptávka zákazníků na celém e-commerce trhu, který dokonce v předvánoční sezoně o několik procent klesl.

„Začátek roku byl ve znamení nových vln covidu, zavřeného retailu v mnohých zemích, kde působíme, a celkové velmi silné poptávky v našem segmentu. Od začátku roku jsme se nejen snažili ustát až stoprocentní meziroční nárůst, ale hlavně mohutně investovat do rozvoje Bonami. Vedle toho jsme se rozhodli, že spustíme čtyři nové země ve střední a východní Evropě, to vše za několik stovek milionů korun. Obratově jsme trendovali jsme někde k 2,5 miliardám korun,“ zhodnotil na LinkedInu šéf Bonami Pavel Vopařil.

Červen se ale pro e-shop stal v loňském roce zlomovým, shodou náhod v době, kdy více než stovka lidí z firmy trávila čas na zájezdu v Egyptě. Poptávka zákazníků totiž začala zpomalovat. „Konec roku byl dobrý. Ne skvělý, ale dobrý. Náš celoroční obchodní cíl nesplníme, což je jednoznačně zklamání. Ale také poučení, co a jak dělat jinak, protože trh je dostatečně velký a náš podíl stále malý, proto to beru jako naše selhání,“ popsal Vopařil.

Původní cíl 2,5 miliardy korun tak Bonami loni nenaplnilo, konkrétní výši svých tržeb ani nekomentuje. Avšak vzhledem na dosažených 1,8 miliardy korun v roce 2020 a meziroční růst o čtvrtinu se bude pohybovat kolem 2,25 miliardy korun. Firma nesděluje ani výši dosaženého zisku.

Výdejna zboží Bonami.cz Foto: Bonami

Sdílnější je e-shop v jiných ukazatelích. Počet zaměstnanců se vyšplhal na 360, do svých skladů Bonami přijalo přes 2,7 milionu produktů, představilo přes 40 tisíc nových produktů a na skladové ploše expandovalo o 10 tisíc metrů čtverečních na současných 55 tisíc a v lednu firma přidala úplně nový sklad.

Jeho devět kamenných prodejen (první otevřel před dvěma lety v Praze) ve třech zemích navštívilo téměř 150 tisíc lidí a nakupuje v nich stále více zákazníků – ve městech, kde se nachází, si 40 procent balíčků vyzvedávají právě v nich. Firma vstoupila do čtyř nových zemí, konkrétně Chorvatska, Slovinska, Litvy a Lotyšska.

„Minulý rok byl ve znamení expanze. A to jak geografické, tak ve smyslu našeho přesahu. Letos máme deváté narozeniny a působíme v devíti zemích, otevřeli jsme další kamenné prodejny a s naší dopravou Bonami Kurýr pokrýváme všechny původní trhy, tedy Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko i Rumunsko,“ shrnuje klíčové počiny z minulého roku Vopařil s tím, že do obchodů, rozšíření skladů a expanze firma investovala přes sto milionů korun.

Stejně jako loni i letos Bonami očekává možné komplikace v dodavatelském řetězci i rostoucí ceny dopravy a materiálů. I proto se chce společnost zaměřit na vertikální integraci a mít tak co největší část celého řetězce pod kontrolou.

„Ověřili jsme si, že se v mnoha částech dodavatelského řetězce musíme spolehnout sami na sebe. Z toho plyne, že se chceme ještě více zaměřit na fyzično a mít pod větší kontrolou jak dopravu, tak samotné produkty. Proto rozšíříme sortiment o nové kategorie, sami začneme některé produkty navrhovat, ale hlavně si tím ohlídáme pro zákazníka to nejdůležitější, kvalitu,“ popisuje Vopařil.

Strategický směr rozvoje Bonami plánuje i nadále udržovat stejný, jaký si stanovilo v roce 2019 s příchodem Vopařila do pozice ředitele, kdy nahradil Davida Šišku. Na trhu chce působit jako první volba pro všechny, kteří si chtějí vybavit bydlení. Kromě rozšiřování kamenných prodejen k tomu má pomáhat i vlastní doprava umožňující vysokou dostupnost, inspirace a poradenství a v neposlední řadě také rozšiřování sortimentu, což je pro e-shop klíčová a nejsložitější disciplína.

„Jakkoli jsme technologická a digitální firma, čím více si ‚ušpiníme‘ ruce ve fyzickém světě, tím lépe pro Bonami a naše zákazníky. Loni jsme k tomu byli několikrát okolnostmi donuceni a vždy to bylo ku prospěchu věci. Bonami má asi pětkrát širší nabídku než největší hráč na trhu (ten žluto-modrý) a každý měsíc představíme několik tisíc nových produktů, takže musíme být chytří, na co se zaměříme, aby to zákazníkovi přineslo maximum hodnoty,“ říká Vopařil.

V rámci budování inspirace a poradenství Bonami spustilo službu Návrh interiéru v Česku a na Slovensku, také začalo pracovat s takzvanou službou Shop-the-Look, kdy má zákazník možnost „nakoupit“ v podstatě celou místnost. Tato forma e-shopu přináší mnohem lepší zapojení nakupujících než jiné typy inspirace.

„Rok 2021 nám přinesl malé vystřízlivění, že ne vše půjde lineárně nahoru. Přinesl také nové aspekty a nejistoty, které je třeba zahrnout do přemýšlení, co a jak dělat. Kdo se dokáže rychleji zorientovat a přizpůsobit se, bude mít velkou výhodu. Bonami jde směrem k větší vertikální integraci – chceme mít pod kontrolou co největší část našeho value chainu. Jsem přesvědčen, že je to nejlepší cesta, jak zůstat inovativní, přinášet více zákazníkům a vítězit nad konkurencí,“ uzavírá Vopařil.