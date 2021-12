„Lidé si často myslí, že jsme charita dotovaná z grantů, my ale žádné příspěvky nepobíráme. Jeden z našich hlavních principů je, abychom dokázali udělat společensky prospěšný model, který bude ekonomicky udržitelný,“ říká Lucie Hyblerová, zakladatelka platformy na podporu sociálních podniků a osob v nouzi Breakfaststory. Když v začátcích svého projektu oslovovala investory, prý od ní chtěli, aby vybírala členské příspěvky od chráněných dílen. To ale rázně odmítla. Satisfakcí jí je nyní první vydělaný milion a spolupráce se známými firmami.

Všechno začalo snídaněmi, které Breakfaststory rozváželo ze sociálních gastronomických podniků. O rok a půl později má za sebou partnerství s Ambiente, Českou spořitelnou, společností Volkswagen Financial Services, ale i s LEGO. Těm všem dodává výrobky ze sociálních dílen. Lucie Hyblerová tím mění dárcovství v Česku. Dost bylo nehezkých výrobků, které si lidé kupují jen proto, aby si na Vánoce pořídili odpustek.

I proto spustila e-shop, na kterém si vybere snad každý. Nabízí sirup se šípkem a rakytníkem, bylinkový med, svíčky nebo mýdla. „Letos šlo nejvíc na dračku jídlo, takže máme v plánu rozšiřovat sortiment potravin. Objevili jsme třeba nádhernou farmu, která má biocertifikaci, což málokteré sociální zemědělství má. Je to farma z Velkých Hostěrádek a dělají sirupy,“ uvedla pro CzechCrunch Hyblerová.

Sirupy byly součástí stovek vánočních balíčků, které firma rozvážela do firmy Volkswagen Financial Services, jež zprostředkovává úvěry na auta a operativní leasing, nebo do České spořitelny. Tříleté partnerství s bankou podepsala platforma letos, příští rok má v plánu ho prohlubovat. S podporou České spořitelny chce Breakfaststory pracovat také na regionální podpoře chráněných a sociálních dílen.

Služby bude od společnosti pobírat příští rok i Volkswagen Financial Services. „Každý týden pro ně chystáme snídaně a coffee breaky. Dodávali jsme i vánoční balíčky pro celou pobočku, kde bylo pět výrobků, což znamená, že se nám podařilo podpořit pět různých sociálních podniků z celého Česka. Snažíme se získávat velké zakázky právě proto, aby se na tom mohlo podílet více sociálních dílen,“ líčí zakladatelka.

Nejrychlejší zakázka od LEGO

To se už daří. K velkým firmám, které daly Breakfaststory důvěru, se letos připojilo také LEGO. Ani pro dánského velikána to patrně nebyla jednorázová spolupráce. „Přišla za námi do skladu v Holešovicích manažerka LEGO. Na vlastní oči se přesvědčila, že známe příběh každého výrobku, který prodáváme, byť už jich máme 250, že jsou za tím konkrétní lidi, které známe. A pak přišla velká zakázka na čokoládové balíčky s pralinkami a mandlemi,“ líčí někdejší byznysmenka s tím, že šlo patrně o nejrychlejší zakázku, jakou kdy získali.

Podle Hyblerové to byla zároveň největší objednávka v historii sociálních čokoládoven u nás, která pomohla k výplatám na půl roku. Dodalo se 4 182 balíčků se 32 tisíci ručně vyráběnými pralinkami, o které se na letošní evropský sjezd LEGO postarala čokoládovna Mana a 1. Valašská diakonická.

Kolik balíčků se podařilo platformě rozvést za celý rok, bude jasné mezi svátky. Odhadem šlo ale o desítky tisíc kusů, což je podle Hyblerové na sociální podnikání ohromné číslo.

„Lidé si často myslí, že jsme charita dotovaná z grantů, my ale žádné příspěvky nepobíráme. Jeden z našich hlavních principů je, abychom dokázali udělat společensky prospěšný model, který bude ekonomicky udržitelný. Chceme se tedy dál dostávat do firem, jako se nám to podařilo letos,“ líčí Hyblerová s tím, že Breakfaststory nemá malé cíle. Letos už si mohla jeden zásadní odškrtnout – podařilo se vydělat první milion.

Chceme deset nových partnerů

Investoři, které Hyblerová zpočátku oslovovala, přitom chtěli, aby firma vybírala členské příspěvky od dílen, to ale zakladatelka rázně odmítla s tím, že není vhodné brát peníze od slabších, aby sami měli na výplaty. „I proto jsem ráda, že se podařilo ukázat, že to jde i jinak a že nejsme nikomu zavázaní. Tehdy říkali, že z toho nikdy neuděláme milionový byznys. Trvala jsem na tom, že ano,“ vypráví Hyblerová.

Předsevzetí do dalšího roku pro Breakfaststory zní: získat deset nových partnerů a velkých zakázek. Nápadů má zakladatelka první české platformy, která sdružuje a podporuje v přímém odbytu sociální a chráněné dílny z celého Česka, spoustu. Ráda by například získala odběratele v nějakém železničním dopravci, kde by se k výrobkům z chráněných dílen dostal běžný spotřebitel. Nebo by ráda dodávala každodenní sortiment do restaurací či některého občerstvovacího řetězce.

Investoři říkali, že nikdy neuděláme milionový byznys. Trvala jsem na tom, že ano.

I nadále pak Breakfaststory počítá s dárcovskými obědy, které se rozmohly během covidu. Funguje to jednoduše – člověk si za 160 korun objedná jídlo, které uvaří v sociálním podniku. Ten však místo jedné porce udělá dvě a druhá poputuje seniorovi nebo matce samoživitelce.

Do akce Potěš obědem už firma spolu s různými firmami nainvestovala tři miliony korun. Přesto, že peníze na obědy nyní dochází, Hyblerová doufá, že s nimi budou pokračovat. Pomoci by měla i kampaň Slevomatu, který si Potěš obědem vybral pro svoje vánoční charitativní video. Smysl to evidentně má. Jeden nebo více obědů dostalo už dva a půl tisíce seniorů, rozvezlo se víc než třicet tisíc porcí. A tomu se říká opravdový vánoční příběh. Snad se v jeho duchu ponese i celý příští rok.