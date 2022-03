Brněnský e-shop se zdravou výživou Aktin expanduje i do módy

Když Michal Hubík před jedenácti lety zakládal e-shop se zdravou a fitness výživou Aktin, nejspíš netušil, že projekt z Brna začne pomýšlet i na expanzi do západní Evropy. Jeho podnikatelské dítě stále roste a zdravé produkty bez aditiv si oblibuje stále více lidí. Vyšla mu ale i sázka na stylové sportovní oblečení. Svědčí o tom i finanční výsledky firmy za minulý rok.

Aktin uzavřel rok 2021 s tržbami 368 milionů korun a vykázal tak třetinový meziroční růst, když rok 2020 zakončoval s obratem 270 milionů korun. Tempo růstu je srovnatelné s předchozími lety, loni k němu pomohla i změna značky vlastních zdravých produktů.

Ze syrovátkového proteinu, minutových ovesných vloček nebo základu na pizzu, jež má brněnská společnost ve své nabídce, v průběhu minulého roku postupně zmizel právě název Aktin. Místo toho pracuje Hubíkův tým s brandem Vilgain, který je zásadní pro expanzi firmy.

„Produkty Vilgain tvořily třicet procent z celkového obratu Aktinu v roce 2021, v posledním kvartále jsme byli už na pětatřiceti procentech. Letos cílíme na čtyřicetiprocentní podíl Vilgainu na celkovém obratu firmy a dál se soustředíme i na selekci kvalitních produktů od jiných výrobců,“ představuje cíle zakladatel a CEO Aktinu.

Foto: Aktin Aktin nabízí své vlastní produkty pod značkou Vilgain

Aktin je navíc v černých číslech a užívá si svobodu bez zásahů externích investorů, Hubík je jediným vlastníkem. A tak mohl loni ve velkém i investovat. Vybudoval nové logistické centrum v Brně-Líšni, spuštění plného provozu plánuje na začátek druhého kvartálu letošního roku. S tím souvisí i implementace nového vlastního softwaru napříč firmou, který pomůže k optimalizaci propojení skladu a výroby tak, aby se produkt dostal k zákazníkovi ještě rychleji.

Kromě jídla se ale loni Aktin vydal do zcela nového segmentu – sportovního a volnočasového oblečení, které si ve firmě sami navrhují a mají tak nad ním přímou kontrolu. „Prostě si myslíme, že oblečení jde dělat lépe. Stejně jako jde lépe dělat jídlo. Štvalo nás, jak běžně funguje módní byznys, tedy dlouhé dodavatelské řetězce, nestabilní kvalita a výsledek, který ani není mnohdy hezký,“ řekl Hubík loni v říjnu při představování sortimentu.

Foto: Aktin Brněnský e-shop se zdravou výživou Aktin expanduje i do módy

O kolekci čítající několik desítek produktů byl loni zájem. „Kategorie oblečení zatím u zákazníků sklízí větší úspěch, než jsme čekali, a několik modelů bylo v krátkém čase vyprodáno. Plánujeme sortiment rozšiřovat jak o nové barvy aktuálních inovovaných kusů, tak o úplně nové kategorie, které nám na trhu chybí,“ doplňuje Hubík.

Šéf společnosti také už dříve deklaroval, že se chystá ve velkém na zahraniční expanzi zejména do Německa, Rakouska a Velké Británie. Na letošní rok si tak firma stanovila střídmější cíle, co se růstu týče, a v obratu se chce dostat přes 400 milionů korun. „Chceme se s naší nabídkou dostat i do okolních zemí. Proto není plán letošního růstu tak ambiciózní, expanze nás bude stát spoustu sil a počítáme s pomalejší návratností,“ uzavírá Michal Hubík.