Proslavili se na poli mobilních her, nyní své zkušenosti chtějí uplatnit při vývoji nového titulu exkluzivně pro PC. České studio Madfinger Games oznámilo práce na blíže nespecifikované novince pro klasické počítače, o níž zatím prozradili jen to, že půjde o realistickou akci. Ta sice bude odbočkou z dosud preferované platformy, ale brněnští vývojáři při ní uplatní know-how a talent prověřené několika prvotřídními hity pro počítače z dřívějších štací.

„Bude to ultrarealistická hardcore střílečka z pohledu první osoby a to my tady máme rádi!“ hlásá směle oznámení Madfinger Games. Studio ve svých řadách totiž má veterány, kteří se podíleli na třetím Zaklínači, příběhovém sci-fi Quantum Break i na legendárních Mafiích, pro chystanou hru však mají být zajímavější jiné hry z jejich bohatých životopisů. V Brně totiž sedí tvůrci, kteří pracovali na taktické akci ze druhé světové války Hidden & Dangerous 2 či na neméně ikonickém Vietcongu z války ve Vietnamu.

Právě tyto dvě hry zástupci Madfingeru označují za příklad hardcore stříleček, jakou má být i chystaná novinka. I s přihlédnutím k ostatním uvedeným hrám, které se pyšní silným příběhovým zážitkem ve hře pro jednoho hráče, se tak nabízí spekulace o dalším výletu časem do osudových okamžiků některého ze skutečných konfliktů dvacátého století. Šéf studia Marek Rabas ale uvádí, že hráči by měli svá očekávání nastavit online směrem. „Vždycky jsem chtěl vytvářet online světy a konečně nastal ten správný čas,“ říká.

Na další detaily jsou brněnští vývojáři skoupí, zmiňují pouze, že připravovaná hra má běžet na pokročilém enginu Unreal 5. „Umožní nám dosáhnout kvality, která může konkurovat nejlepším hrám na trhu,“ vysvětluje Rabas. Pod jeho vedením se Madfinger Games těšilo zájmu nemalé části obrovského publika mobilních hráčů, Shadowgun Legends nebo Unkilled patří ke světově úspěšným titulům pro telefony a celkově si hry od Madfingeru připsaly přes 300 milionů s tažení.

Úspěch české firmy dokonce loni na jaře přilákal čínské investory, když do studia vložila přibližně 130 milionů korun společnost Nuverse, jež spadá pod konglomerát ByteDance. Tedy technologického giganta, který stojí za populární sociální sítí TikTok. Zřejmě i nové finance umožnily Madfingeru přehodit výhybku dosavadního směřování a z mobilního hraní se přeorientovat na vývoj novinky, kterou na PC – na rozdíl od telefonů – nebudou omezovat hardwarové limity kapesních zařízení.

Ke změně nicméně Rabase a jeho tým donutila i situace na trhu. „Během našich průzkumů jsme zjistili, že tohle studio dělá mobilní hru, tahle značka přechází na mobily a že vlastně všechno míří do mobilní sféry. Řekli jsme si proto, že s nimi nemá smysl soutěžit,“ cituje CEO Madfingeru portál Vortex. Jakmile totiž na telefony zamíří velká jména jako Call of Duty – jehož vydavatele mimochodem ve svém největším obchodu historie právě získal Microsoft – šance lokálního studia na úspěch rapidně klesají.