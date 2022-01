Je teprve leden a na herní scéně už se upekl největší obchod roku. Microsoft oznámil, že koupí slavného amerického videoherního vydavatele Activision Blizzard, který stojí za veleúspěšnými videoherními sériemi jako Call of Duty, Diablo nebo World of Warcraft. Pro tvůrce Xboxu jde navíc o historicky největší akvizici – celý obchod má totiž hodnotu téměř 69 miliard dolarů, respektive necelých 1,5 bilionu korun.

Po dokončení této obří transakce se má Microsoft stát třetí největší herní společností na světě podle tržeb – hned za čínským Tencentem, který vlastní i část českého studia Bohemia Interactive, a japonským Sony. Plánovaná akvizice, která má být formálně dokončena v příštím fiskálním roce, zahrnuje všechny ikonické franšízy studií Activision, Blizzard a King, tedy tituly výše zmíněné plus například Overwatch nebo hříčku Candy Crush.

„Hry jsou dnes nejdynamičtější a nejzajímavější kategorií zábavy na všech platformách a budou hrát klíčovou roli ve vývoji platforem metaverza. Hodně investujeme do prvotřídního obsahu, komunity a cloudu, abychom zahájili novou éru her, která staví hráče a tvůrce na první místo a činí hry bezpečnými, inkluzivními a přístupnými pro všechny,“ říká šéf Microsoftu Satya Nadella.

Spolu s tím spadnou Microsoftu do klína i mezinárodní aktivity v oblasti esportu, a to prostřednictvím organizace Major League Gaming (MLG), jež pod Activision spadá. Získané hry pak firma zahrne do služby Xbox Game Pass, v rámci které si hráči měsíčně předplácí přístup k celé řadě her. Tomuto typu předplatného se ostatně daří – Microsoft spolu s oznámením akvizice oznámil, že má Game Pass přes 25 milionů uživatelů.

„S téměř 400 miliony aktivních hráčů měsíčně ve 190 zemích a třemi miliardovými franšízami společnosti Activision Blizzard se díky této akvizici stane služba Game Pass jednou z nejpřitažlivějších a nejrozmanitějších nabídek herního obsahu v oboru. Po jejím uzavření bude mít Microsoft k dispozici třicet interních studií pro vývoj her a další vydavatelské a esportové produkční kapacity,“ píše Microsoft v oficiální zprávě.

Nový obchod Microsoftu přichází téměř rok poté, co tvůrce operačního systému Windows koupil amerického vydavatele Bethesda (ZeniMax Media) za 7,5 miliardy dolarů. Není tomu navíc tak dávno, co se zrodil další velký deal – u něj ovšem nebyl Microsoft, nýbrž Take-Two, které za téměř třináct miliard dolarů koupilo tvůrce hry FarmVille, společnost Zynga. Akcie Activisionu po oznámení obchodu vzrostly o 37 procent.

Problémy Activisionu

Ačkoliv má Activision Blizzard ve svém portfoliu jedny z nejikoničtějších her současnosti a právem patří mezi špičkové videoherní společnosti, neprožívá zrovna nejšťastnější období. Loni v červenci firmu zažalovalo kalifornské Oddělení pro spravedlivé zaměstnávání a bydlení (DFEH) za podporu kultury „sexuálního obtěžování“.

Od té doby přišli další zaměstnanci s dalšími obviněními ze sexuálního zneužívání a společnost v září uzavřela s americkou Komisí pro rovné příležitosti v zaměstnání dohodu o vyrovnání ve výši 18 milionů dolarů. Toto urovnání je předmětem odvolání a zprávy uvádějí, že od loňského července Activision Blizzard údajně „opustilo“ téměř čtyřicet zaměstnanců.