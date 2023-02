Brněnští vývojáři poodhalují svou strategickou hru. Zavede vás do dějin, vývoj vrcholí a blíží se beta

České videoherní studio Ashborne Games se před pár lety objevilo na scéně a ohlásilo vývoj nové historické hry pod významným vydavatelem THQ Nordic. V kombinaci s tím, že titul tvoří vývojáři s bohatými zkušenostmi třeba z Bohemia Interactive, to byla zpráva hodná pozornosti. Jenže své dílo od té doby pečlivě schovávali pod pokličkou. V poslední době ji ale přece jen trochu začali odkrývat. A pro CzechCrunch tak šéf studia poodhaluje, co se to v Brně vlastně chystá.

Na podzim roku 2020 začali pracovat na své prvotině. Tou bude strategická či management hra, v níž se hráči soustředí na vylepšování vlastností postav a základny, správu jednotek, zdrojů a surovin. Ashborne Games však další detaily svého díla tají. Nedávno zveřejnili jen kratičký teaser se sluncem zalitou krajinou, kterou protíná železnice. A do toho zní tklivé smyčce.

Bude to western? Hra o československých legiích? Něco úplně jiného? Přímou odpověď šéf studia Petr Kolář pro CzechCrunch nemůže prozradit, ale přinejmenším naznačuje, kdy se hráči dozvědí mnohem víc. A navíc přidává novinky z posledních měsíců. Třeba i o tom, jak studiu pomáhají vývojáři z Warhorse Studios. Kromě společného působení v českém herním průmyslu totiž patří obě firmy do skupiny Embracer.

Mezi založením a nedávným vydáním teaseru si Ashborne ještě stihli udělat odbočku k vrtulníkové střílečce Comanche, kterou jinak vyvíjelo německé studio Nukklear. Online hru v Brně rozšířili o režim pro jednoho hráče, především se pak sladili s pracovními postupy THQ Nordic a využili své zkušenosti s Unreal Enginem, který používají i pro svůj projekt. A právě na ten se teď plně soustředí. Dokonce natolik, že dokončili alfa verzi.

To jednoduše řečeno znamená to, že titul Ashborne Games je už dohratelný od začátku až do konce. Všechny jeho hlavní prvky jsou v nějaké – byť ne nutně finální – formě připravené pro hráče. Ti se k ní samozřejmě ještě nedostanou, raná verze je k dispozici jen testerům studia, ale je to pěkný příslib na cestě za ještě o něco vyleštěnější betaverzi. A kvůli ní by fanoušci historických strategií a českých her měli zbystřit.

Dosažení této mety totiž bude konečně znamenat i velké ohlášení pro hráče. „Nechceme teď slibovat něco, co bychom nakonec nemuseli být schopni dodat. Proto nechceme hru ohlásit dřív. Ze zkušenosti víme, že i náznak nějaké vlastnosti se může vrátit od fanoušků jako bumerang ve chvíli, kdy z libovolného důvodu ve hře nakonec není,“ vysvětluje Kolář.

Pozvali jsme lidi z Warhorse, aby si hru zahráli. Získali jsme převážně skvělou zpětnou vazbu.

„Proto bychom chtěli oznámení udělat až ve chvíli, kdy budeme mít s THQ Nordic schválený beta milník. Ten je naplánován v blízkých měsících, ale realita se může lišit,“ přibližuje alespoň rámcově šéf Ashborne okamžik, kdy se zájemci dozvědí mnohem víc než dosavadní střípky. Mezi dosud zveřejněné informace patří například to, že hra vzniká s rozpočtem 150 milionů korun.

„Vše je plně financováno THQ Nordic, veškeré naše příjmy jsou za odvedenou práci na projektu,“ popisuje standardní nastavení Kolář. „Jsme s nimi ve stálém kontaktu ohledně rozpočtů i naplňování plánu. A i když se obojí odvíjí od aktuální situace jak ve studiu, tak ve vývoji hry, hrubé obrysy zůstávají v podstatě beze změny,“ dodává. Úspěšné plnění kontraktu koneckonců dokazuje i zmiňované dosažení alfa verze hry.

Foto: Ashborne Games Tým Ashborne Games v současnosti pilně pracuje na historické strategii

Na té v současnosti pracuje o něco více vývojářů než v době založení studia. Ashborne od roku 2020 narostli zhruba o deset pracovníků, teď jich je v Brně okolo padesáti. „A to je i stav, který bychom rádi zachovali. Klíčové pozice máme obsazené, nepočítáme s dalším výrazným růstem,“ říká Kolář. Pro srovnání, brněnští sousedé z Ingame Studios při tvorbě své hry s „na české poměry poměrně vysokým rozpočtem“ (a s Chuckem Norrisem) v době největšího zápřahu zaměstnali čtyřikrát tolik lidí.

Ustálený tým Ashborne nyní pilně pracuje na dalším milníku. „Práce na hře pokračují v podstatě podle plánů. Podle toho přizpůsobujeme i rozsah hry. Nyní řešíme obvyklou otázku toho, co nejvíce přidá hráčským zážitkům, a které části hry můžeme upravovat a vylepšovat později,“ přibližuje Kolář, který studio zakládal povětšinou s bývalými kolegy z Bohemia Interactive. Do vínku nové firmě dalo jádro týmu zkušenosti nejen z Army a Vigoru, ale i z Mafie, Silent Hillu nebo série UFO.

Ne se všemi částmi herního vývoje však mají v Brně až tak rozsáhlé zkušenosti, a proto navázali spolupráci s Warhorse Studios, autory Kingdom Come: Deliverance. „V rámci různých akcí jsme za zavřenými dveřmi pozvali i lidi z Warhorse, aby si naši hru zahráli. Získali jsme převážně skvělou zpětnou vazbu. Tedy alespoň na úvod hry, vzhledem k tomu, že náš titul jinak potřebuje více času na pochopení všech částí,“ popisuje Kolář.

Zapojení Warhorse pomohlo Ashborne odhalit pár designových nebo technických zádrhelů. „A také sledovat očekávání skutečných hráčů. Třeba Martin Klíma prošel celou úvodní sekvenci a zmínil spoustu věcí, které je jednoduché udělat, a navíc mají velký dopad na hráče,“ připomíná šéf brněnského studia přímé zapojení spoluzakladatele Warhorse a uznávaného herního designéra. Ten podle Koláře přinesl čerstvý pohled zvenčí na věci, které jsou do práce zabraným vývojářům třeba úplně jasné, ale neznalým hráčům už tolik ne.

Jenže co naplat, ještě více než pohledy do zákulisí by nedočkavé zájemce o další český titul potěšilo více konkrétních detailů. Ideálně třeba rovnou datum premiéry. „Připravujeme oficiální oznámení. Protože se jedná o zcela novou hru, chtěli bychom ji oznámit blízko k vydání,“ odpovídá diplomaticky Kolář. A byť ani slůvkem více nenaznačí, stejně se při slovech o plnění milníků, hotové alfa verzi a přípravě na betu nelze ubránit spekulaci, že by vydání mohlo být spíš o něco blíž než mnoho měsíců vzdálené.