Brusle vyměnili za sedla. Potkali se v hokejové Spartě a vybudovali největší bikesharing v Česku

Lukáš Luňák měl k cyklistice blízko od dětství. Jeho otec je totiž zakladatelem společnosti Olpran, jež v Hořicích vyrábí prémiová jízdní kola. Dnes třiatřicetiletý Luňák ale původně preferoval spíš zimní sporty, v HC Sparta Praha se profesionálně věnoval hokeji a v týmu se setkal s Tomášem Karpovem. A před pěti lety se rozhodli přesedlat na kola. Spojili se s původem německou a globálně působící skupinou Tier Mobility, pod níž spadá i bikesharing Nextbike, a službu rozšířili do Česka, kde z ní vybudovali tu největší na trhu.

Sdílená kola pod hlavičkou českého Nextbiku, v němž většinový podíl drží zmiňovaný výrobce Olpran (který zásobuje koly i globální matku), do loňského roku vyjela již do celkem pětadvaceti měst. Plánem pro letošek je přidat dalších deset až patnáct. Na jaře dojde například na rozšíření do Třebíče a České Třebové, další města jsou pak v jednání.

„Snažíme se měnit zaběhnutý mindset, že bikesharing patří pouze do velkých měst. Dávno nejsme jen v Praze, Brně nebo Ostravě. Svoji klientelu si sdílená kola najdou i v menších obcích, protože lidem vyhovuje, když se nemusí starat o to, kde si nechají kolo. Zároveň se nám dostává podpory i od zastupitelstev,“ komentuje Luňák.

Spolupráce s radnicemi je pro Nextbike stěžejní. Například v Praze je služba propojená s MHD pomocí aplikace Lítačka, skrze kterou město proplácí dvakrát denně 15 minut jízdy. Spolupracující společností na tomto projektu je také „růžový bikesharing“ Rekola. Aktuálně Nextbike v Česku registruje 300 tisíc uživatelů s cílem letos tento počet navýšit na 400 tisíc.

Foto: Nextbike Tomáš Karpov, Lukáš Luňák a Dan Rambousek z Nextbiku

S tím, jak se bikesharing rozšiřuje do většího počtu měst, rostou i hospodářské ukazatele. Zatímco v roce 2021 firma utržila 40 milionů korun, loni to bylo 61 milionů a letošní plán mluví o rozmezí od 90 do 100 milionů korun. „Loňský rok byl pro nás z hlediska tržeb i zájmu o bikesharing rekordní. Po dvou letech pandemických omezení se projevila touha lidí po svobodě pohybu,“ říká pro CzechCrunch Luňák.

Nextbike vznikl již v roce 2004 v německém Lipsku, českou verzi uvedli do provozu Luňák s Karpovem na přelomu let 2018 a 2019 v Prostějově, následovaly Havířov a Ostrava. V roce 2020 se ke zakladatelům přidal i třetí blízký kamarád Dan Rambousek. Společně pak z Nextbiku vybudovali největší bikesharing v Česku.

Celkem po republice služba eviduje šest milionů výpůjček kol, a pokud dojde na rozšíření do dalších měst podle plánu, letos by měla její flotila narůst na celkem 7 500 kol a elektrokol. „Sázíme spíše na klasická kola, vnímáme ale i rostoucí oblibu elektrokol,“ přibližuje Luňák.

Aktuálně má Nextbike čisté elektroprojekty na Berounsku a v Kladně, hybridní systémy už více let v Mladé Boleslavi a ve Zlíně. V dubnu se přidá také Třebíč s osmdesáti klasickými koly a deseti e-koly. O rozšíření dopravních prostředků například o koloběžky firma v současnosti neuvažuje.

„Bikesharing může zcela jistě přispět k transformaci měst. Na náměstích možná parkoviště postupně nahradí zeleň, nicméně auta z ulic určitě úplně nevymizí. Nejsme cyklofanatici, uznáváme, že auta jsou potřeba, a sami v nich jezdíme. Jde nám o rozšíření možností a chceme jít naproti tomu, co lidé sami chtějí,“ uzavírá Luňák.