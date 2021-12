Má za sebou šest let existence a z Česka se za tu dobu stihl rozrůst do šesti různých zemí a padesátky míst. Logisticko-technologický startup DoDo plní své cíle jako málokterý jiný. Když nám před rokem jeho výkonný ředitel Michal Menšík říkal, že letos obrat zdvojnásobí na miliardu korun, měl už dvojnásobný růst za sebou. Přesto plán vyplnil. Do puntíku. A teď se posouvá dál – Menšík i jeho startup.

„Letos se nám těsně podaří pokořit plánovaný miliardový obrat a opět meziročně vyrůst zhruba na dvojnásobek. Zdvojnásobili jsme i počet kurýrů a naše flotila ekologických vozů na CNG se rozrostla o zhruba 35 procent,“ chválí si DoDo Menšík, který spolu se Zdeňkem Šoustalem rozvíjí také investiční studio V-Sharp Alpha, s nímž naposledy investovali do startupu Advanto.

Sám Menšík se teď oficiálně staví do čela nově vzniklé DoDo Group coby její CEO. Skupina zastřešující aktivity DoDa už svým názvem naznačuje mezinárodní evropské ambice a zároveň spouští i franšízový program DoDo Partner. Ten má doplnit počty interních kurýrů a usnadnit zajištění logistiky ve vzdálenějších regionech a na zahraničních trzích.

Pro firmu nejde o úplně nový koncept, partnerství s externími kurýry testuje už několik měsíců. Od jeho zavedení prý eviduje sedmnáctiprocentní nárůst produktivity a nehodovost nižší rovnou o 50 procent. Za nejdůležitější ale považuje možnost dosáhnout na více zákazníků.

DoDo se v rámci DoDo Fresh specializuje na rozvoz potravin Foto: DoDo

Pilotní provoz totiž prokázal, že je to cesta, kudy lze rychle růst. Doteď přes model jen v rámci testování vznikla spolupráce se 14 partnery. A za využití franšíz se DoDo Group podařilo kompletně logisticky obsloužit Slovensko, urychlit expanzi do Maďarska a zároveň své služby rozšířit i do odlehlejších regionů Česka.

Pracujeme na kurýrech, tedy zákaznících

Firma se aktuálně stará o vlastní flotilu o 800 automobilech. „Nyní je čas se o náš úspěch podělit a do provozu zapojit i menší dopravce,“ představuje si Menšík. Ti by měli získat přístup k logistické platformě, značce i k již nasmlouvaným klientům. Menšík takový balíček popisuje jako záruku byznysu. „U franšíz rozhodně není běžná,“ doplňuje.

DoDo partnerům propůjčí svou technologickou platformu Gaia, která při zajišťování městské logistiky řídí plánování tras i nakládání s hotovostí a péči o vozový park a kurýry. Využívá také čidla v autech, která kontrolují ohleduplnost jízdy. Spolu se zákaznickými hodnoceními dokáže mimo jiné určit skóre jednotlivých kurýrů. Takže je jde odměňovat, nebo naopak dovzdělávat.

„Franšízový program vnímáme jako přínosný i z hlediska kvality našich služeb, pro níž jsou stěžejní schopní kurýři,“ doplňuje Stanislav Nečas, který má v DoDo rozvoj franšízy na starosti. Poskytnout odpovídající péči vlastním kurýrům, pokud jsou jich stovky, je podle něj obtížné.

„Majitelé franšíz se naproti tomu o individuální servis dokáží skvěle postarat. Ve svých menších týmech zpravidla každého kurýra dobře znají a mají dostatek prostoru na to, aby se každému dokázali věnovat,“ uvádí. A tím se má vyplnit byznysová rovnice DoDa: když je spokojený kurýr, je lepší kvalita služby pro zákazníka.

Jsem si jistý, že je to jen začátek

Zatímco se brzy sedmatřicetiletý Michal Menšík posunul do role CEO celé nově vzniklé skupiny, jejím provozním ředitelem se stává Martin Marek, dosavadní managing director, tedy výkonný ředitel, který ve firmě působí od jara 2018. Management se zároveň rozšířil o nového komerčního ředitele, jímž se stal Peter Menky, který po osmi letech v čele marketingu společnosti Panasonic bude v DoDo zaštiťovat kompletní obchodní strategii a řízení marketingového týmu.

Se svou novou pozicí zároveň dočasně zastane i roli CEO pro Česko a Slovensko. „Těší mě, kam až se nám podařilo vypracovat, a zároveň jsem si jistý, že to je jen začátek,“ věří Menky. Důraz chce klást na inovace a jeho snahou je se „držet na technologické špičce“. „Budeme proto dále vylepšovat naši vlastní logistickou platformu, rozvíjet projekt zónové logistiky a dále pracovat s naším franšízovým modelem,“ doplňuje.

Martin Marek, provozní ředitel DoDo Group Foto: DoDo

Franšízy jsou teď pro firmu klíčové, vedle nich je ale důležitý i projekt zmíněné zónové logistiky. V rámci ní DoDo zakázky směřuje do jednotlivých mikrozón po městech a ty pak obsluhuje s výrazně nižším počtem aut a najetých kilometrů. Odškrtává si tak obě aktuálně byznysově důležitá políčka: ekologii i efektivitu.

„V dané zóně můžeme využívat například elektrická nákladní kola, která si zásilky převezmou a rozvezou je bezemisně. Takovým překladištěm mohou být i třeba městská cyklodepa na Andělu a na Těšnově, kde máme pronajatá místa. Koncept zónové logistiky chceme dále rozvíjet a vidíme v něm velkou budoucnost – škálu na to již máme,“ vysvětluje Menšík.

Během první poloviny nadcházejícího roku DoDo plánuje počet franšíz ze stávajících 14 partnerů ztrojnásobit a spustit provoz v dalších zemích Evropy. „Cílem pro příští rok je dosáhnout obratu ve výši 2,5 miliardy korun, přičemž podstatným tahounem růstu by již mělo být zahraničí. Kromě rostoucího Maďarska, Slovenska, Polska či Bulharska máme velké plány v Německu a v Rakousku. Zároveň se již aktivně rozhlížíme po dalších zahraničních trzích, a to především v jižní Evropě, kde vidíme pro naše služby velký potenciál,“ popisuje Menšík.

Český trh přesto zůstává pro firmu dál atraktivní. „A hlavně mimořádnou výzvou, protože je i oproti západní konkurenci nesmírně vyspělý, a dává prostor zkoušet nové věci a neustále posouvat zákaznickou zkušenost,“ říká. Mezi tyto nové věci odzkoušené během posledních 12 měsíců v tuzemsku patří třeba rozvoz vánočních stromků až domů, dodání a odvoz kloktacích testů na covid-19 nebo dovážka zásilky z e-shopu až do kufru vozu, konkrétně Škodovky. Mimo domácí půdu na Balatonu DoDo zas v létě otestovalo vodní skútry pro rozvoz jídla.