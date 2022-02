Akciový hit, který v posledních letech pohltil především americký kapitálový trh, dorazil se zpožděním i do střední a východní Evropy. Konkrétně na pražskou burzu – právě tam investiční skupina Wood & Company uvede v dubnu první zdejší SPAC. Tedy prázdnou firemní schránku, do které investoři pošlou až miliardu korun a pak pro ni najdou dostatečně „bohatou nevěstu“ mezi startupy či perspektivními technologickými podniky.

Ve Spojených státech proběhla touto cestou loni zhruba polovina vstupů na burzu. Oproti klasické emisi, známé pod zkratkou IPO, je to administrativně i nákladově mnohem úspornější varianta. V minulosti se prostřednictvím SPAC transakcí na burzu dostaly firmy jako Palantir, Nikola nebo čerstvě Allwyn, což je někdejší Sazka z impéria druhého nejbohatšího Čecha Karla Komárka.

Wood & Company už dostali od České národní banky souhlas, aby schránku pojmenovanou WOOD SPAC one umístili na burzu, k čemuž má dojít 11. dubna. Předtím musí spoluzakladatelé investiční skupiny Jan Sýkora, Ľubomír Šoltýs, Vladimír Jaroš a jejich tým shromáždit dostatečný finanční polštář. Cílí až na miliardu, minimum jsou nižší stovky milionů korun. „Cítíme zájem, docela si věříme, že to bude úspěšné,“ řekl pro CzechCrunch manažer investičního oddělení Wood & Company Oliver Polyák.

Investice do SPAC probíhá relativně podobně jako do investičního fondu. Minimální výše úpisu je 250 tisíc korun a Wood & Company budou peníze od zájemců vybírat od 10. února do 1. dubna. Až poté schránku uvedou na burzu, jednotliví investoři dostanou akciový podíl podle výše svého příspěvku, jedna akcie bude mít při vstupu na burzu hodnotu 100 korun. Bude se s nimi dát sice od začátku obchodovat, nepředpokládá se ale, že by se trh s nimi nějak zásadně hýbal. A bude se čekat, až bankéři najdou společnost, s níž by se SPAC spojil.

„Chceme hledat finančně zdravou a rostoucí společnost působící v regionu střední a východní Evropy, se schopným managementem a silnou vůlí k dalšímu rozvoji a regionální expanzi. Rozhlížet se chceme především mezi technologickými firmami, v sektoru e-commerce nebo strojírenství,” uvedl Oliver Polyák.

Petr Koblic, šéf pražské burzy, k tomu dodal: „Pražská burza je vůbec první v regionu CEE, která na svůj trh SPAC přijme. Jsem rád, že českým investorům umožníme vyzkoušet si tento typ investice. Burze může tento zjednodušený způsob vstupu na trh v budoucnu přinést celou řadu zajímavých emisí.“

Jakmile bankéři najdou firmu, která bude mít zájem o vstup na burzovní parket a svou valuací bude odpovídat finančním možnostem SPACu, jeho akcionáři odsouhlasí sloučení a následně dojde k propojení firem. „Jde o akciový produkt s potenciálem atraktivního zhodnocení a zároveň s možností spolurozhodovat o investici,” zmínil Vladimír Jaroš, který řídí skupinu Wood & Company.

Ta na sebe v posledních dvou letech upozornila mimo jiné úspěšným uvedením online lékárny Pilulka na pražskou burzu. Do jejího podnikatelského portfolia patří také investiční platforma Portu.