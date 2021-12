Česká investiční platforma Portu získává mezi drobnými investory na oblibě a poslední rok rychle roste. Po třech letech na trhu plánuje první expanzi, rozšíření nabídky investičních strategií a v roce 2022 dojde i na dlouho slibované vylepšení mobilní aplikace. V rozhovoru se zakladatelem a CEO společnosti Radimem Krejčím jsme probrali demokratizaci investování, která je hlavním posláním nejen Portu, ale i dvou rozšiřujících služeb Portu Opportunity a Gallery.

Právě tato dvojice služeb drobným investorům zpřístupňuje investice do příležitostí, které byly dříve dostupné jen milionářům. „Velkou investici zrealizujeme, rozkouskujeme a nabídneme ji lidem formou investičních certifikátů. To je ta demokratizace, ve které vidím budoucnost,“ sdílí svůj pohled na budoucnost investování Radim Krejčí, který má za sebou mnohaleté zkušenosti například z Patrie a Roklenu.

Proč je podle něj tento způsob pro řadu běžných investorů vhodnější než například podílové fondy a jak pomocí pasivních investičních ETF portfolií mohou střadatelé zhodnocovat své úspory, se dočtete v dalším rozhovoru z našeho Investičního speciálu, jehož je Portu partnerem.

Jak se Portu daří? V říjnu jste zmiňovali dosažení pěti miliard korun pod správou při 78 tisících registrovaných uživatelích.

Překročit tuto metu se nám podařilo koncem října a teď po dalších dvou měsících jsme na 6,4 miliardy korun ve správě a 95 tisících uživatelích. Pokračujeme tedy v trendu letošního roku, kdy rosteme opravdu pohádkově.

Když jste v roce 2017 přišel za partnery Wood & Company s nápadem založit Portu, jaké cíle jste jim v byznys plánu prezentoval?

Plán jsem měl velmi ambiciózní, tedy že budeme break-even po dvou letech, kdy budeme spravovat jednu miliardu korun. V očích všech tří partnerů Wood & Company jsem byl optimista, který jim tam přišel stavět vzdušné zámky. Po třech letech provozu ale spravujeme miliard šest, což je zhruba dvojnásobek toho, o čem jsme se tenkrát bavili. Ano, zahrál nám do karet vývoj na trzích, paradoxně nám v předešlém roce velmi pomohl covid a v poslední týdnech žene zájem o Portu kupředu hrozba inflace, která je noční můrou všech, kdo mají finance uložené na bankovních účtech.

Věří už tedy vaši investoři z Wood & Company v úspěch moderní investiční platformy?

Opatrně v něj věřili určitě i na začátku, ale troufnu si říct, že až při dosažení oněch pěti miliard se mi povedlo je finálně o životaschopnosti Portu přesvědčit. Do teď mi na všechny plány expandovat a rozšiřovat produkt říkali, ať počkám a nejdřív ukážu, že to funguje, ale teď už se o cestách kam dále otevřeně bavíme.

Na Portu si jako investor vybírám z deseti portfolií. Můžeme se podívat, jak si průřezově vedou?

U nejrizikovějšího portfolia je od začátku letošního roku výnos 19 procent po všech poplatcích, ale před případným zdaněním. Prostřední portfolio č. 5, ve kterém je 60 procent akciové složky, má výnos 11,32 procenta. A to i přes to, že dluhopisům, které tvoří zbývajících 40 procent tohoto portfolia, se v době rostoucích úrokových měr příliš nedaří. Konzervativní portfolio, které ale využívá minimum zákazníků, letos vykázalo výnos 5,12 procenta.

Na Portu je také možnost složit si vlastní investiční portfolio. Dosahují klientské strategie lepších výsledků?

Samozřejmě nás zajímá, zda si lidé dokážou poskládat výkonnější mix investičních produktů, než zvládneme my. Obecně je ale u uživatelských portfolií výnos o něco nižší, což je pro nás potvrzením toho, že svou práci děláme dobře, a zároveň signálem, že možnost zvolit tematické investiční nástroje je pro klienty spíše lákavou formou, jak podpořit oblasti, ve kterých vidí smysl a jsou jim názorově blízké. Je to podle mě součást takzvaného ESG (Environmental, Social and Governance) investování, tedy jakéhosi společensky odpovědného přístupu prosazujícího se především u mladších generací.

Jaké novinky Portu připravuje na rok 2022?

Plánujeme k české a slovenské verzi Portu přidat anglickou mutaci a velmi brzy expandovat do Polska a dalších zemí, především směrem dál do východní Evropy. Produktově přibude řada nových strategií, mezi kterými budou vylepšené možnosti ESG investování nebo portfolio věnované kryptoměnám a blockchainu.

Budou to volitelná portfolia, do klasických Portu portfolií kryptoměny přidávat zatím nebudeme. Protože máme možnost velmi dobře úročit i hotovost, vytváříme alternativu spořicího účtu. Půjde o superkonzervativní portfolio, které bude extrémně bezpečné a s výnosem mezi třemi až čtyřmi procenty.

Tyto změny bychom měli stihnout už na začátku roku 2022, o pár měsíců později bychom chtěli nabídnout možnost nakupovat vybrané akcie jednotlivě a dojde i na slibovanou mobilní aplikaci.

Naším národním problémem je disciplína. Pravidelně odkládat se nám nedaří a k novým projektům nemáme důvěru.

Jak Portu zapadá mezi ostatní investiční nástroje, jako jsou podílové fondy nebo různé investiční platformy?

V první řadě bych rád zdůraznil, že Portu je platforma pro pravidelné a dlouhodobé pasivní investování. Od úplného začátku ho buduji jako platformu první volby, protože si myslím, že normální člověk nepotřebuje podílové fondy, nemusí chodit k investičním ani finančním poradcům. Portu je jediný investiční nástroj, který většina drobných investorů potřebuje a kde má mít základ svých investic na dlouhou dobu dopředu. Že si k tomu budou klienti obchodovat akcie u brokera, nakupovat kryptoměny nebo pořizovat podnikové dluhopisy, už vnímám jako určitý prvek navíc.

Necílíme na ty investory, kteří si s investicemi chtějí hrát sami a aktivně si vytvářet portfolia a strategie. Většinou je to totiž tak, že když si začátečník příliš hraje, tak dřív nebo později udělá chybu a sníží si výnos. Například moje máma nebo sestra vůbec nechtějí složitou aplikaci, kde si budou nakupovat akcie, ETF nebo různé měny. Chtějí jednoduše nejvyšší čistý výnos za minimum práce a v tom případě je pro ně Portu nejlepší.

Jakou práci za tyto investory uděláte?

V první řadě kontrolujeme kvalitu nakupovaných instrumentů a skutečně jdeme po podstatě toho, na čem každé ETF, dluhopis nebo jiný produkt stojí. Většina lidí tohle příliš neřeší, kupuje ETF, protože o tom někde slyšeli, ale neví, zda je obchodováno pasivně, zda to je syntetický či derivátový nástroj nebo jak spolehlivý je jeho emitent. Jako skupina obchodujeme za ceny a kurzy, na které jednotliví investoři nedosáhnou. A pak tu jsou naše interní automatizované mechanismy a také strategická rozhodnutí investiční komise, jejímž úkolem je peníze našich klientů chránit před nenadálými výkyvy.

Radim Krejčí má za sebou mnohaleté zkušenosti například z Patrie a Roklenu Foto: Portu

Co přesně by tedy pro Portu znamenalo, kdyby se například propadl index S&P 500 o deset a více procent?

To vám mohu povědět přesně, protože se tento index v březnu 2020 propadl dokonce o 30 procent. Klienti byli nervózní, ale naštěstí jsme zaznamenali jen minimální počet výběrů, naopak přišla vlna nových peněz. Takový první „buy the dip“, nákup při poklesu, o kterém se teď dost mluví.

Ale k tomu, co se děje s investicemi. Když dojde k poklesu jedné složky portfolia, spustí se automaticky takzvaný rebalancing, tedy proces, který nakupuje tu složku, jejíž cena padá, aby udržel strukturu portfolia v daných parametrech odpovídajících rizikovému profilu daného klienta. Taková kontrola se děje jednou týdně, případně okamžitě po výraznějších cenových pohybech. Tuto rebalanci umíme dělat i chytře tak, že vyrovnáváme jednotlivé složky z dividend nebo pravidelných vkladů, ale to už zabíhám do detailů.

Druhým krokem je potom zásah investiční komise, ke kterému jsme přistoupili zatím pouze jednou, což je podle nás a našeho přístupu ale jedině dobře. Jde typicky o strategické vyjmutí například celého regionu z portfolia, pokud se objeví nějaké nečekané geopolitické riziko a vyžaduje to strategický zásah seshora.

Pro jak velké investice je tento způsob investování nejvhodnější?

Především pro dlouhodobé pravidelné investování, kdy do Portu odkládáte veškeré peníze, které nutně nepotřebujete k životu nebo je nedržíte na účtu jako pohotovostní rezervu. Spoříte si prostě na důchod nebo na auto, v Portu máte několik portfolií s různým rizikem, investičním horizontem a likviditou. Pokud potřebujete jednorázově zainvestovat vyšší částku, doporučil bych rozdělení této investice na několik transakcí, ale jinak žádné omezení investic nemáme.

Jací jsou Češi investoři? Je pro ně tento způsob investování přirozený, nebo zatím preferují jiné metody?

Musím říct, že naším národním problémem je disciplína. Pravidelně odkládat se nám nedaří a jako velmi konzervativní národ nemáme k novým digitálním projektům příliš důvěru. Na druhou stranu se toto začalo v posledním roce dost výrazně měnit, lidé měli čas se vzdělávat a zajímají se o nové možnosti, jak spořit a zhodnocovat peníze. Patrné to je zejména u mladších generací. Zájem o tyto nástroje značně akceleruje hrozba vysoké inflace, protože my Češi máme na běžných a spořicích účtech obrovské množství peněz. Ačkoliv nerad generalizuji, toto z čísel České národní banky jasně vyplývá.

Má smysl svoje investice diverzifikovat mezi více platforem jako Portu nebo do podílových fondů?

Otázka je, proč byste to dělal? Abyste omezil riziko bankrotu Portu? Potom asi ano, diverzifikace je na místě. S čistým svědomím ale mohu říct, že toto riziko je minimální, protože všechny prostředky, které skrze nás investujete, my nijak nevlastníme, pouze je spravujeme. Peněžní složky portfolií jsou uloženy u bank, cenné papíry jsou převoditelné a evidované u nezávislého custodiana, kterým je BNP Paribas. A protože zároveň povinně přispíváme do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, jsou veškeré nakoupené cenné papíry pojištěné.

Nemohou být ani součástí naší konkurzní podstaty, protože jsme v pozici, kdy jen instruujeme, co se s vašimi penězi má dít, ale vše patří i nadále vám. Tohle je výhoda regulovaných hráčů, oproti třeba kryptoměnám a blockchainu, kde žádná taková ochrana investorů není. Tím narážím na úskalí, které se teď intenzivně řeší třeba ve spojitosti Xixoio a ČNB.

Jak bych měl jako investor upravit svou strategii v dnešní době, kdy se očekává růst inflace až k sedmi procentům?

Určitě bych se nebál toho, že by akciové trhy v průměru dlouhodobě nerostly. Investorům bych tedy doporučil držet se svých nastavených strategií, nerevidovat svůj několikaletý směr při každém propadu, nepanikařit a disciplinovaně pokračovat. Samozřejmě nedává smysl držet peníze na běžném, neúročeném účtu, a ačkoliv inflace snižuje reálné výnosy většiny investic, je vždy lepší investovat. Vyhnul bych se teď aktuálně státním dluhopisům, tedy kromě těch protiinflačních.

Když se vrátím k portfoliím, tak u nejkonzervativnějšího byl výnos kolem 5,4 procenta, což je těsně pod současnou inflací. Existuje i tak nějaká výhoda tohoto portfolia?

Toto portfolio mělo skutečně aktuální výnos nižší, než je inflace, ale když se podívám na jeho vývoj od vzniku před třemi lety, tak je tam průměrný roční výnos 7,56 procenta a inflace byla výrazně nižší. Výhodou tohoto portfolia je jeho nízká volatilita, kterou můžete využít na konci svého investičního horizontu. Pokud tedy deset let spoříte a investujete v dynamickém portfoliu, může pro vás být výhodné v devátém roce převést zhodnocené prostředky do bezpečnějšího portfolia, u kterého nebude hrozit, že zrovna na konci roku dojde k propadu o desítky procent a vy buď svůj vklad vyberete s touto ztrátou, nebo budete muset změnit načasování a čekat, až se trhy vzpamatují.

Demokratizujeme investování, široké veřejnosti zpřístupňujeme například investice do sběratelských předmětů.

Už dříve jste zmínil, že usilujete o demokratizaci investování. Můžete to trochu rozvést?

Uvedu to na příkladu. Pokud si jako investor budete chtít pořídit jedno ETF, může vás stát klidně několik desítek tisíc korun, takže na správně diverzifikované portfolio můžete s malými vklady zapomenout. My umíme nabídnout frakce této nominální ceny jednotlivých investičních produktů. Investovat do daného ETF můžete klidně jen stokorunu a zbývající částku vhodně diverzifikovat do dalších nástrojů. Umíme ale nabídnout také měnové zajištění proti pohybům kurzu koruny už od těch nejmenších částek. Opět jde o věc, na kterou drobný investor jinde nemá vůbec šanci dosáhnout.

Způsoby, které byly dříve dostupné jen bohatým investorům, zpřístupňujeme široké veřejnosti právě třeba tím, že dělíme jednotlivé produkty na menší jednotky a odbouráváme jednorázové poplatky za nákupy a prodeje, které v takto malých objemech nedávají smysl. Ještě hlouběji v demokratizaci jdou ale služby Portu Gallery a Portu Opportunity, které malým investorům otevírají dveře k zajímavým alternativním instrumentům.

Jaké investiční příležitosti těmito způsoby demokratizujete?

Začnu u Portu Opportunity, což je unikátní platforma, kam umisťujeme různé zajímavé investiční záležitosti, které se nám samotným líbí a dokážeme je nabídnout investorům elektronicky. Jde většinou o příležitosti, které malý investor nemá jinak možnost využít. Takto jsme nabízeli IPO Pilulky, dluhopisy KKIG nebo nedávno úpis akcií společnosti Sequent, která vyrábí revoluční samonabíjecí hodinky.

Druhým způsobem je služba Portu Gallery zaměřená čistokrevně na alternativní investice do sběratelských předmětů. Velkou investici, která je většině normálních lidí těžko dostupná, zrealizujeme, rozkouskujeme ji a nabídneme drobným investorům formou investičních certifikátů. To je ta demokratizace, ve které vidím budoucnost.

Je o sběratelské předměty zájem?

Zájem je obrovský. Až na jednoho veterána se všechny sběratelské předměty, které jsme na Portu Gallery dosud nabídli, úspěšně upsaly. Náš přístup je specifický v tom, že nejprve daný předmět sami koupíme a až potom nabídneme k úpisu veřejnosti. Musíme si proto být jistí, že o předměty bude dostatečný zájem, a zatím preference klientů intenzivně testujeme. Na stole i tak máme celou řadu novinek, které v této oblasti na příští rok plánujeme. Vyšší frekvence úpisů, hodnotnější díla a spousta dalšího.

Kanceláře investiční společnosti Portu Foto: Portu

Která kategorie předmětů je nejpopulárnější?

Nejrychleji se nám vždy upsal investiční alkohol jako whisky a víno, ten bývá pryč během několika minut. Značný zájem byl i o drahokamy, veterány a celou řadu uměleckých děl. Umění jako takové je sice disciplína komplikovanější na porozumění a lidé mu teprve přichází na chuť, ale tomuto směru také věříme.

Už jste nějakou takovou sběratelskou investici se ziskem prodali?

Na Portu Gallery jsme zatím prodali jeden z upsaných předmětů. Hodinky Rolex GMT Master II BLRO 2020 se ziskem 18 % (15,4 % p. a.). Další nabídky na odkup investoři odmítli. Konkrétně šlo o jeden sud whisky Glenrothes 2014 a o bílé BMW M3 E30 z roku 1987. Investoři si nadpoloviční většinou odhlasovali, že i přes velmi slibné nabídky chtějí investice ještě držet.

Věcí, kterou někteří investoři Portu Gallery vytýkají, je absence sekundárního trhu, kde by šlo certifikáty směňovat ještě před koncem investičního horizontu. Plánujete něco v tomto směru?

Tomuto nedostatku se intenzivně věnujeme. Bohužel nemůžeme v našem prostředí vytvořit trh ve stylu toho burzovního, protože podle ČNB nesmíme organizovat burzovní místo. Rozhodli jsme se tento nedostatek ale vyřešit cestou inzertní nástěnky. Tam si prodávající najde kupujícího, za námi potom obě strany přijdou s tím, že se domluvily na převodu určitého počtu investičních certifikátů za určitou cenu, a my transakci uskutečníme. To už několikrát proběhlo, nicméně lidé se dali dohromady ve skupině na Facebooku, což jim chceme brzy zjednodušit.

Objeví se v nabídce Portu Gallery i velmi populární NFT?

Je to něco s čím budeme příští rok určitě experimentovat. Nejspíš nepůjde o úpisy samostatných virtuálních děl, ale tato technologie nás láká jako moderní způsob realizování kolektivních investic do klasického umění, kde by NFT zápis nahradil investiční certifikát. Potvrzení o vlastnictví daného předmětu bychom takto mohli vydávat formou tokenu, což nám přijde velmi atraktivní.

To mě přivádí k tomu, že plány máme veliké a budeme příští rok aktivně posilovat tým, abychom dokázali naše sliby splnit. Dveře máme otevřené všem šikovným lidem zapáleným do akcií, kryptoměn, NFT, vývojářům, polsky i slovensky hovořícím… Rok 2022 bude rozhodně velká jízda.