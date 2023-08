Byl startupovou ikonou s cenou 47 miliard dolarů. Teď má WeWork setinovou hodnotu a bojuje o přežití

David Tolley nastoupil do představenstva WeWorku letos v únoru a od května firmu vede jako její dočasný CEO. A práce to je přinejmenším náročná: v době jeho příchodu restrukturalizovala svůj obří dluh, nyní – už jeho ústy – vydala varování, že možná nepřežije. Pracovní trh se za poslední roky výrazně změnil stejně jako atmosféra v technologických společnostech a nic z toho kdysi slavné firmě neprospívá. Vedle mnoha dalších věcí.

Ještě na jaře 2019 měl WeWork hodnotu, nebo se tím aspoň se svými hlavními investory ze SoftBank chlubil, bezmála 50 miliard dolarů. Už tehdy sice sílily hlasy, že to není adekvátní, že WeWork není žádný startup, ale jen lákavě zabalený obchodník s nemovitostmi, jenže masivní marketing to dokázal přebít. Skořápka praskla, když média rozkryla, jak zakladatel Adam Neumann firmu tuneloval a ještě si budoval vlastní kult osobnosti. Těsně před covidovou pandemií musel odejít.

A od té doby to s WeWorkem šlo z kopce. Koronavirus jeho byznysový model logicky postavil na hlavu, kanceláře byly rázem prázdné, nicméně postupný návrat lidí do práce a důraz na flexibilitu, kdy se prolíná home office s pobytem on-site, mu dávaly šanci na restart. V roce 2021, tedy v době akciového boomu, vstoupil WeWork na newyorskou burzu, tehdy už plně kormidlovaný manažery ze SoftBank.

Ti veřejně přiznali, že to není technologická firma, ale firma, která pronajímá kancelářské prostory, jen to dělá o něco moderněji a chytřeji než většina hráčů v oboru. Výrazně také osekali množství domů v portfoliu. Jenže ani to nestačilo – hodnota akcií postupně klesala a klesala, roli hrálo i silně poškozené renomé značky WeWork, která se stala symbolem startupové a technologické bubliny.

Hodnota akcií se značkou WE je nyní o 98 procent dole. Ano, čtete správně, o 98 procent. Ještě v úterý to bylo o něco lepší, tehdy byl jejich pokles „jen“ o 95 procent, ovšem varování Davida Tolleyho, které zahrnul do kvartální výsledkovky, je poslala ještě níž. Takže aktuálně se obchodují kolem 18 centů za akcii.

Co se ve zprávě, kde společnost oznámila také čtvrtletní ztrátu 349 milionů dolarů při obratu 844 milionů dolarů, vlastně píše? „V důsledku našich ztrát a s ohledem na potřebu přísunu další hotovosti a vysokou obměnu členů… existují pochyby o tom, jak bude společnost schopná dále existovat.“ Ano, do zpráv pro investory se často píší různá varování, ale v případě WeWorku to je prostě složitější.

Na jiných místech sice Tolley upozorňuje, že je firma „laserově zaměřená na pokračující restrukturalizaci“, kterou prochází už druhý rok, a že se jí daří zvyšovat efektivitu. Jenže konkurence na trhu je extrémní a navíc obecná situace nehraje WeWorku do karet – technologické firmy propouštěly a ekonomický výhled pořád ještě není zklidněný.

Na WeWorku se tak dobře ukazuje, jak moc byla startupová bublina nafouknutá. A že stejně jako v politice, i v byznysu je snadné propadnout charismatickým postavám a nechat se jimi zatáhnout tam, odkud se blbě vybředává. Přitom Adamu Neumannovi samotnému se nedaří špatně – do nových projektů, kolem kterých se motá, se věhlasní investoři jen hrnou.

A jaká že je dnes hodnota WeWorku, který byl ještě relativně nedávno nejcennějším startupem světa? 450 milionů dolarů, to je setina toho, na kolik si ji investoři cenili před čtyřmi roky. A dál klesá…