WeWork poslal ke dnu. Teď má nový projekt, který ještě neběží, ale investoři už mu zase dali miliardy

Jsou to téměř tři roky, co pod tlakem investorů odstoupil z pozice ředitele WeWorku poskytujícího coworkingové prostory a stal se ve startupovém prostředí symbolem uměle vyhnaných valuací a přemrštěných ambicí. Adam Neumann se teď vrací na scénu, a to ve velkém stylu. Izraelsko-americký byznysmen pro svůj nový realitní projekt Flow získal 350 milionů dolarů od slavné investiční skupiny Andreessen Horowitz. To je v přepočtu 8,4 miliardy korun.

Podle deníku The New York Times je to největší investice v historii renomovaného fondu, který má ve svém portfoliu třeba Facebook nebo Airbnb. Novou Neumannovu firmy Flow investoři už teď ocenili na jednu miliardu dolarů, a to má oficiálně začít fungovat až v průběhu příštího roku. Webové stránky projektu toho zatím příliš o jeho byznysu nesdělují, a tak se hned vyrojily otazníky nad tím, o co vlastně půjde.

Podle The Wall Street Journal (WSJ) Neumann plánuje „změnit trh s nájemním bydlením vytvořením značkového produktu s odpovídajícími službami a komunitními funkcemi“. Pro konkrétnější představu toho, co by měl vlastně projekt nabízet, WSJ popisuje podmínky nájemníků v Neumannově bytovém komplexu ve Fort Lauderdale na Floridě, kde jim je k dispozici coworkingový prostor, golfové hřiště nebo holičství.

Není to přitom poprvé, co známá investiční skupina Andreessen Horowitz dává peníze do projektu Adama Neumanna. Americký fond letos v květnu podpořil 70 miliony dolarů (1,7 miliardy korun) jeho kryptostartup Flowcarbon, který nabízel prodej oxidu uhličitého v podobě tokenů pomocí technologie blockchainu. V červenci ale Neumann oznámil, že projekt odkládá na neurčito.

Po odchodu z WeWorku v roce 2019 se třiačtyřicetiletý podnikatel zaměřil na koupi nemovitostí v USA. Podle WSJ získal více než čtyři tisíce bytů v Miami, Atlantě nebo Nashvillu s celkovou hodnotou kolem jedné miliardy dolarů. Flow má od příštího roku působit ve vlastních budovách, svoje služby ale chce nabízet i developerům a dalším potenciálním klientům.

Nákupy bytů Neumann zvládnul financovat mimo jiné díky zlatému padáku z WeWorku. Při svém odchodu, k němuž ho dotlačili vlastní investoři, na podzim 2019 dostal 1,7 miliardy dolarů. Firma se přitom v té době snažila ušetřit na nákladech a následně kvůli tomu propustila přes osm tisíc zaměstnanců, kterým na rozdíl od Neumanna nevyplatila žádné odškodné.

WeWork měl na podzim 2019 vstoupit na americkou burzu a musel kvůli tomu poskytnou řadu dokumentů americké Komisi pro cenné papíry. Poprvé tak veřejnost mohla nahlédnout pod pokličku finanční situace firmy. Ze záznamů v podstatě vyplynulo, že se startup utrhnul ze řetězu, dochází mu finance a sám Neumann si od něj půjčoval nemalé částky na nákupy nemovitostí, které pak WeWorku pronajímal. Nic navíc nenasvědčovalo tomu, že by se firma v nejbližší době chystala být zisková.

Ze vstupu na burzu tak v té době sešlo. Startupový jednorožec, jehož hodnota byla jeden čas okolo 47 miliard dolarů, což z něj dělalo nejhodnotnější soukromou společnost v USA, se otřásal v základech a jeho hodnota za rok spadla ze čtyřiceti sedmi na tři miliardy dolarů. WeWork se tak stal učebnicovým příkladem toho, jak nebezpečná je kombinace obrovského množství peněz a nedostatečného dohledu nad jejich utrácením. O vzestupu a pádu Neumanna letos dokonce Apple vydal televizní minisérii nazvanou WeCrashed.

WeWork přežil mimo jiné díky finanční injekci svého největšího investora, japonské SoftBank tamního magnáta Masajošiho Sona, který mu pomohl 18,5 miliardy dolarů. Sám Son později přiznal, že v případě WeWorku jeho firma selhala a byla hloupá. Právě i kvůli odpisům investic do Neumannovy společnosti se startupový fond SofBank Vision Fund v roce 2020 nacházel v roční provozní ztrátě na úrovni 18 miliard dolarů.

WeWork po odchodu Neumanna kromě vedení změnil i svůj byznysový model. Firma se zbavila některých nemovitostí a vyjednala nové nájemní smlouvy. Zaměřila se i na pronájem kancelářských prostor velkým společnostem, které se staly v posledních letech největšími zákazníky coworkingových hráčů po celém světě. Mezi nájemci WeWorku je dnes například Facebook, Google či Amazon.

Investiční jízda Adama Neumanna nicméně pokračuje a podnikatel opět rozjíždí projekt, který má za sebou stamiliony dolarů od investorů. Naopak SoftBank, která do WeWorku napumpovala spousty peněz, se z jeho pádu ne a ne vzpamatovat. Za druhé letošní čtvrtletí totiž její Vision Fund zaznamenal historicky druhou největší ztrátu, přišel o 21,6 miliardy dolarů. Na vině už nicméně není zdaleka jen WeWork.