Byl u zrodu J&T a říká: Tkáč je vizionář, Křetínský génius a sjezdovky jsme si kupovali pro sebe

Když se podnikatel Igor Rattaj rozpovídá o své byznysové cestě, je to jako procházka historií česko-slovenského kapitalismu: byl u vzniku finanční skupiny J&T a v Česku pro ni zakládal banku, zaměstnal Daniela Křetínského, je průkopníkem horského byznysu a s Tatry Mountain Resorts ovládá středisko ve Špindlerově Mlýně, kam se pravidelně sjíždí česká smetánka. A do toho všeho je zapáleným filmovým i divadelním hercem. Byl také hostem podcastu Money Maker.

Nejúspěšnější a nejbohatší podnikatelé obyčejně nemají v lásce pozornost. Přijdou na párty, ale radši bez kamer a fotoaparátů. Igor Rattaj, zakladatel a spolumajitel skupiny Tatry Mountain Resorts, ovšem není typický byznysmen – a tak ve volném čase hraje ve filmech.

V našem podcastu se rozpovídal také o tom, jak se dělá byznys ve Špindlu, kde jeho firma spravuje lyžařský areál, mluvil o budoucnosti lyžování, ale také o finanční skupině J&T, ze které vzešel a ke které má nadále blízko. Ostatně pro jejího šéfa Patrika Tkáče rozjížděl v Praze J&T Banku a také v ní kdysi zaměstnal jednoho nadějného právníka jménem Daniel Křetínský…

Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co v podcastu Money Maker s Igorem Rattajem, na který se můžete podívat výše a najdete ho také ve všech podcastových aplikacích, padlo.

O Danielu Křetínském

„Přišli dva mladí právníci s aktovkami, že hledají zaměstnání… Jeden se jmenoval Daniel Křetínský, já jsem ho přijímal. Dohodli jsme se na hrubé mzdě, podepsal jsem mu ji a řekl jsem mu, že dobře, že ho beru. Hned druhý den jsme šli na nějaké jednání. Byla to sranda.

Dana Křetínského znám od začátku, protože jsem ho přijímal. Když ho dneska vidím, kam to dotáhl, nezávidím mu ani korunu. Je to génius. S tím se musíte narodit, to nezískáte v žádné škole. Mozart se narodil a bylo mu šest let, když začal hrát na klavír, prostě to odpozoroval a hrál úžasně. No a toto je stejné.“

O Špindlu

„Špindl je trochu specifický. Jak to slušně říct… Je to tam o předvádění se. Všichni mu říkají český Aspen a já totéž v Aspenu opravdu viděl. Všichni se tam předvádí. Ukazují, kdo tam byl, kde seděl, s kým a v jaké restauraci byl, kdo měl rezervaci. Je to show a Špindl má na tohle náběh.“

O Patriku Tkáčovi

„Vždy byl vizionář… Vzpomínám si, že jednou přišel – zrovna četl knihu o vzniku Goldman Sachs –, a pověděl nám, že budeme sedět také za velkým stolem a zlatými pery si rozdělovat odměny. A tak jsme si nechali vyrobit velký stůl, dali ho do zasedačky, koupili si velká zlatá pera… Už zbývalo jen začít vydělávat i nějaké peníze.

Pro mě je dodnes vizionářem a géniem, je to takový Elon Musk naší skupiny. Prostě člověk, který má častokrát obrovské vize. Naproti tomu Ivan Jakabovič, který není mediálně asi tak známý, je jeho brzdou, ze 100 nápadů mu jich 90 škrtne, aby neuletěl. Ale Patrik je tím, kdo nás všechny stvořil. Mě, Dana Křetínského, Michala Šnobra…“

O vzniku Tatry Mountains Resorts

„V podstatě to bylo hobby. Na Slovensku se privatizovaly lanovky, které byly pod státními železnicemi jako v Československu. Tak jsme se do toho přihlásili a v Tatrách jsme si koupili jednu sjezdovku, abychom mohli s kolegy, s majiteli z J&T, lyžovat sami.“

O vzniku J&T Banky

„Bylo nám pětadvacet a fakt jsme nevěděli, na co je banka dobrá. Patrik (Tkáč) říkal, že všechny aktivity na investičním trhu, ať je to obchodník s cennými papíry nebo investiční společnost, se musí zastrešit nejvyšší licencí, a to je bankovní licence. Že to musí být banka po vzoru velkých jmen jako JP Morgan nebo Goldman Sachs.

Našel jsem na zemi ležet Podnikatelskou banku, která byla v nucené správě. Řekli jsme si, pojďme ji koupit, hlavně Patrik Tkáč tvrdil, že to potřebujeme do portfolia. Nevěděli jsme ale na co. Taková byla doba, že to prostě šlo, a tak jsme ji koupili. Byly jiné problémy s Agrobankou a tohle nikoho nezajímalo.“

O filmech a divadle

„Mám za sebou asi devatenáct filmů, převážně českých. Když potřebují slovensky hovořícího účinkujícího, jsem tu já… Podstatné je, že už mám na Barrandově svůj věšák ve studiích. Minule jsem tam šel, a když jsem měl jít na kostýmovou zkoušku, řekli mi, že už mají moje míry, že mě znají. Nehraju ale zadarmo, musí mi zaplatit. Říkám jim vždy, jestli mě chcete, rád přijdu, ale musíte mě chtít kvůli talentu, ne kvůli penězům.

Je to moje hobby. Já mám hraní, Patrik Tkáč podlehl vínu. Ne ve smyslu alkoholu, ale jako sběratel, pěstovatel a producent. Ví o něm všechno. No a já si plním svůj sen a hraju si film a divadlo. Dokonce účinkuju v divadle v Bratislavě v jedné takové lehčí hře o mafiánovi, je celkem populární.“