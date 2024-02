Rozmarná neřest a tisíce lahví. Miliardář Patrik Tkáč propadl vínu a v J&T otevírá vinný fond

Uložit 0

Přes devět tisíc lahví převážně z francouzských vinařství, ve kterých najdete vedle červeného vína i třeba champagne. Řeč je o portfoliu nově založeného vinného fondu J&T Wine Fund, který vyhledává příležitosti v oblasti investičního vína a jehož duchovním otcem je Patrik Tkáč. Spoluzakladatel investiční skupiny J&T totiž vínu propadl a po akvizici několika vinařství v Česku a ve Francii se pouští do další vinné aktivity. Aktuálně je ve specializovaném fondu 3,5 milionu eur (zhruba 90 milionů korun) a otevírá se dalším investorům. Prvním byl Patrik Tkáč spolu s dalšími kolegy z J&T včetně Miroslavy Kučerákové, která je odbornou poradkyní fondu.

Víno je typem investice, na kterou neplatí tradiční poučky ze světa akcií nebo dluhopisů. Je závislé na náladách trhu, chuti nebo třeba klimatické krizi. Pro vytvoření kvalitního portfolia, které je dlouhodobě schopné přinášet výnos, je proto potřeba dokonalá znalost fungování obchodování s vínem v jednotlivých regionech a zemích. „Vína nakupujeme nejčastěji přímo od výrobců či primárních négociantů (zprostředkovatel nebo obchodník s vínem – pozn. redakce), ale příležitosti hledáme i na sekundárním trhu. Staráme se o celý proces od nákupu přes kontrolu pravosti, logistiku, pojištění, skladování až po následný prodej,“ vysvětluje strategii Miroslava Kučeráková.

V J&T začínala před deseti lety ještě při škole, až si našla místo v nově vznikající větvi skupiny. Vinařské aktivity měl Patrik Tkáč původně jen jako hobby. Pak začal nakupovat lahve na burzách a v aukcích, obchodoval s významnými obchodníky po celém světě a nakonec několik vinařství a navázaných obchodníků rovnou koupil. U většiny aktivit spojených s vínem byla i právě Miroslava Kučeráková, která se nyní stala vedoucí správy fondu J&T Wine Fund a spoluinvestorkou.

Foto: J&T Miroslava Kučeráková, vedoucí správy J&T Wine Fund

„Postupně jsme se propracovali od vyhledávání vín podle mých potřeb a požadavků úzkého okruhu lidí kolem mě k tomu, že se Mirka na trhu začala důkladně orientovat a doporučovat nám, co bychom měli nakupovat. Jednoho dne přišla s tím, že potřebuje větší svobodu v rozhodování, a tak jsem jí dal možnost zainvestovat mé peníze do vzácných vín podle jejího vlastního uvážení. Postupně jsem zvyšoval limit a ona i v těžkých časech překonávala standardní výnosy jiných našich investičních odvětví. A protože jsem vždy chtěl svým obchodním partnerům, přátelům a klientům umožnit investovat tak, jak investují majitelé J&T, zrodila se v našich hlavách myšlenka investičního fondu,“ říká Patrik Tkáč.

Jednu třetinu fondu představují extrémně drahá vína v ceně tisíců až desítek tisíc eur za lahev. Minimální investicí je jeden milion korun s doporučeným investičním horizontem pět let. Fond cílí na výnos deset procent ročně. „Fond, který aktuálně čítá přes 9 200 lahví, je zaměřen převážně na produkci francouzských vinařství. Vedle červeného vína v portfoliu najdete také champagne či vína bílá, i ta totiž z hlediska času dokážou prokázat svou kvalitu a zajistit výnos,“ doplňuje Miroslava Kučeráková s tím, že se při výběru vín do portfolia nevyhýbá ani dalším destinacím.

To, co začalo jako hobby, dnes tvoří další z pilířů investiční skupiny J&T, která pro vinařský byznys jako celek založila J&T Wine Holding. Do něj dnes patří stoprocentní podíly v jihomoravském Wine Resortu Pouzdřany a tamním vinařství Kolby, které loni díky rekonstrukci získalo úplně novou tvář, nebo v pálavském vinařství Reisten, jež se nachází na úpatí vrcholu Děvín v Pavlově. Vedle toho do vinařského holdingu J&T patří také osmdesátiprocentní podíl v Château Teyssier ve francouzské obci Vignonet, včetně podílu v distribuční síti. Pro Patrika Tkáče přitom víno svým způsobem symbolizuje svobodu.

„Navzdory všem problémům spojeným s politikou – nebojím se dokonce říci s krizí politiky – věřím v liberální demokracii. Věřím, že tvrdá práce a kreativita mohou být spravedlivě odměněny. Například penězi, které sice ne stoprocentně, nicméně do značné míry představují svobodu. Pokud věřím v liberální demokracii, motivaci, odměňování, svobodu a kreativitu, věřím také v rozmarné neřesti, které sice nejsou primární motivací, ale rozhodně je příjemné je pěstovat,“ popisuje své motivace padesátiletý miliardář.

Patrik Tkáč tím samozřejmě nemá na mysli nic jiného než víno. „A tím se dostáváme k pití vína. Drahého a nedostupného vína, které vyžaduje dokonalé skladování, vína, k němuž je těžké se dostat. To vše dohromady představuje důvod pro vytváření sbírek vín. Kvůli pocitu vlastnictví, kvůli uchování a růstu hodnoty a kvůli osobní svobodě, aby se člověk mohl kdykoliv rozhodnout toto víno ochutnat,“ dodává spoluzakladatel J&T.