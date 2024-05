Byl ve SpaceX i Netflixu. Teď bude technologický dobrodruh David Pavlík šéfovat vývoji Rohlíku

Uložit 0

Tomáš Čupr postavil největší online supermarket v Česku, expandoval do Maďarska, Rakouska či Rumunska a teď se naplno soustředí na rozvoj na lukrativním německém trhu. Jeho Rohlik Group sice řeší logistiku i třeba nákup potravin, ale je to stále skupina, která staví především na svém technologickém zázemí, v rámci něhož propojuje všechny aspekty svého byznysu. Více než osm let ho v Rohlíku budoval Ondřej Klamt, který se nyní rozhodl odejít na sabatikl. Tomáš Čupr místo něj vsadí na Davida Pavlíka, který přinese zkušenosti z největších amerických technologických firem.

David Pavlík se stane novým technologickým ředitelem Rohlik Group od 1. června. Historicky působil ve společnostech Netflix, SpaceX, Amazon i Microsoft, než se vrátil do Česka, kde byl v rámci IT a vývoje na nejvyšších pozicích v Kiwi.com, ShipMonku a naposledy Nano Energies. „Příležitost přidat se k Rohlíku nešla odmítnout. Rohlík už delší dobu vnímám jako české stříbro a je mi obrovskou ctí, že můžu být součástí tak skvělého týmu a pomoci s dalším růstem. Příležitost je to obrovská a myslím, že jsme teprve na začátku,“ říká David Pavlík.

Zkušený IT odborník, který viděl pod ruce i Elonu Muskovi nebo současnému šéfovi Amazonu Andymu Jassymu, se stává členem nejvyššího vedení celé rohlíkovské skupiny. V jejím čele stojí jako výkonný ředitel Tomáš Čupr, finanční ředitelkou je Vineta Bajaj, výkonným ředitelem pro trhy je Olin Novák, roli provozního ředitele zastává Erwin Brunner a HR řídí Alžběta Doležalová. Celá skupina Rohlik Group v loňském roce v obratu vyrostla na 700 milionů eur (17,8 miliardy korun) a soustředí se hlavně na posílení své pozice v Německu.

„Davidův příchod je pro naši další fázi růstu zásadní. Jeho zkušenosti a přístup jsou přesně to, co Rohlik Group potřebuje pro další technologický rozvoj. Zároveň bych chtěl vyjádřit velký dík Ondřejovi za jeho vynikající práci u nás. Jeho přínos pro náš úspěch je obrovský, zanechal po sobě silný odkaz, na kterém budeme stavět,“ říká zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr.

Jeho online supermarket na všech trzích, kde působí, loni obsloužil 850 tisíc zákazníků a odbavil 11,5 milionu objednávek. Vedle české značky Rohlik.cz dnes operuje v Německu jako Knuspr.de, v Rakousku jako Gurkerl.at, jako Kifli.hu v Maďarsku a jako Sezamo.ro v Rumunsku. Zatím zdaleka největším trhem, co se týče příjmů, je Česko, ale ve zmíněném Německu se hraje o to, jak bude celá skupina vypadat za pár let a jak úspěšná bude. „Na konci roku 2023 jsme prokázali, že v západní Evropě dokážeme vydělat peníze,“ oznámil nedávno Tomáš Čupr.

Dosavadní technologický ředitel Rohlíku Ondřej Klamt odchází po více než osmi letech, během nichž stál za zásadním technologickým rozvojem celé firmy, která se přesouvala do cloudu, automatizovala své sklady a stále více si hraje také s umělou inteligencí. Právě modernizace skladů je pro Rohlík klíčová, díky tomu totiž může dál růst. Dnes má firma čtyři automatizované sklady: po dvou v Praze, jeden v Mnichově a jeden ve Frankfurtu. Další se otevírá v Berlíně a do konce roku má přibýt ještě jeden takový ve Vídni.

„Toto rozhodnutí pro mě bylo nesmírně těžké. Mohu upřímně říct, že Rohlík je moje srdeční záležitost a že zkušenosti, které jsem zde získal, jsou nenahraditelné. Nicméně jsem dospěl do bodu, kdy je nutné předat míč někomu jinému. Tento čas využiji k načerpání nových sil a trávení více času s rodinou. Chtěl bych vyjádřit poděkování Tomáši Čuprovi. Nejenže pochopil mé rozhodnutí, ale také mě podpořil. A také díky všem akcionářům Rohlik Group za zaměstnanecké akcie. Tato forma motivace se v Česku často nevidí,“ říká Ondřej Klamt.