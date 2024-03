Byl vysokým bankéřem, teď chce Prahu proslavit v evropské obdobě NFL. Do Lions napumpoval miliony

Uložit 0

Měli velké plány, možná až příliš. Ono hrát nejlepší ligu amerického fotbalu v Evropě je krásná záležitost, ale tým na to musí být připraven, hlavně ekonomicky. A to Prague Lions loni nebyli. Po zpackaném vstupu do takzvané ELF, evropské obdoby prestižní zámořské NFL, se ale český tým pomalu otřepává a rozepisuje novou kapitolu. Ústřední roli v ní hraje bývalý vysoký bankéř Deutsche Bank, který klubu zajistil miliony korun s cílem ukázat, že i klasickým fotbalem a hokejem zformované Česko může ve hře se šišatým míčem zazářit napříč Evropou.

Loni v červnu se Prague Lions dostali mezi evropskou smetánku týmů amerického fotbalu, do European League of Football. Pro šestinásobného mistra z tuzemské soutěže šlo o historický okamžik – a dost možná o důležitý krok k proslavení amerického fotbalu v zemi. Úvodní nadšení ale rychle vyprchalo. Nedostavovaly se kýžené výsledky, pak uvnitř klubu vznikly problémy, které účast pražských lvů v ELF silně ohrožovaly.

Nejprve kvůli nim byli nuceni zrušit zápas v Maďarsku, poté odešel hlavní trenér Zach Harrod. Sbohem řeklo i několik zahraničních hráčů – a budoucnost Prague Lions na evropské scéně visela na vlásku. „Já se o těch patáliích dozvěděl až při výletu do Prahy, na první zápas loňské sezóny. Klub se potýkal s finančními problémy, což mě a mé investiční partnery vedlo k tomu, abychom zakročili,“ říká pro CzechCrunch Mason Parker, který má týmu pomoct se zmátořit.

Rodák z amerického Texasu a někdejší vysoký bankéř dvacet let pracoval v Deutsche Bank. Právě on dokázal Prague Lions zajistit nutnou finanční podporu, aby mohli na evropském poli amerického fotbalu důstojně reprezentovat. „Jestli se dlužily hráčům výplaty? Opravdu nechci zabíhat do detailů minulých finančních problémů, protože nastaly ještě před mým příchodem. Teď je všechno jinak, vybudovali jsme silné základy,“ říká.

Foto: Prague Lions Mason Parker, majitel Prague Lions

Parker okolo sebe postavil skupinu investorů, v níž figuruje jak on sám, tak jeho zámořští přátelé a další americké osobnosti. Například DeVante Parker, který hraje za tým Philadelphia Eagles v NFL, frontman metalové kapely Mötley Crüe Vince Neil nebo veterán NFL a komentátor MJ Drew. Dohromady pražským lvům přislíbili investici ve výši dvou milionů dolarů, tedy necelých padesáti milionů korun.

„To nám bude stačit na nadcházející dvě sezóny v ELF. Peníze jsou to jisté, nebudou se odvíjet od toho, jak se nám na evropském poli bude dařit,“ vysvětluje Parker s tím, že i když teď Prague Lions procházejí velkou restrukturalizací, nestaví ale výsledky v nové sezóně, která startuje koncem května, na druhou kolej. „Jen přes dobré výkony a skvělou podívanou můžeme posílit fanouškovství v Česku i zahraničí,“ doplňuje.

Že to ale ještě bude spousta práce… Americký fotbal nemá v Česku zdaleka tak velké jméno jako klasická kopaná, potažmo hokej nebo tenis. Parker ale věří, že se to podaří. „Centrální poloha ve významném evropském hlavním městě se silným turistickým trhem nám dává potenciál přilákat na naše zápasy větší počet diváků. S tím souvisí prudce rostoucí celoevropský zájem o ELF, kde se návštěvnost mezi lety 2022 a 2023 zdvojnásobila (na zhruba 500 tisíc – pozn. red.) Do toho jsme ještě my jako tým změnili vizuální identitu. Do nové sezóny půjdeme jako nový tým. Prostě od nuly,“ hlásí Parker.

Jeho cílem je z Prague Lions udělat finančně soběstačný klub, čehož chce dosáhnout jak přes prodej vstupenek na zápasy, tak prodejem oblečení a doplňků pro fanoušky nebo skrze příjmy z vysílacích práv, které se po vzoru NFL rozdělují mezi jednotlivé kluby rovnoměrně. V dobách původních majitelů se řešilo i zapojení Netflixu, kde by se mohla objevit cesta pražských lvů napříč ELF, z toho ale podle Parkera zřejmě nakonec sešlo.

„Hodnota Prague Lions se pohybuje v jednotkách milionů amerických dolarů a předpokládáme, že v následujících pěti letech se výrazně zvýší díky rychle rostoucímu zájmu o americký fotbal v celé Evropě. Vzhledem k tomu, že jsme jediným českým zástupcem v ELF, v jediné celoevropské lize, má tato propozice nejvyšší potenciál ze všech českých týmů amerického fotbalu,“ poznamenává rodilý Texasan.

Byznysová stránka klubu je jedna věc, výsledky na hřišti věc druhá. Do nadcházející sezóny vstoupí Prague Lions jak s posilami z Česka a Slovenska, tak s importy z Evropy a Spojených států. Cílí na vítězství celé ligy, ale o něco realističtější je ovládnutí Východní konference, ve které pražští lvi jsou. „Zkrátka chceme odehrát skvělá utkání,“ říká Parker.