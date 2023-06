Historický den. Český tým míří do evropské obdoby NFL, podporu má z Kalifornie a cestu řeší s Netflixem

Americký sen má pro každého jinou podobu, pro hráče amerického fotbalu z pražského týmu Prague Lions jím byl vstup do evropské obdoby slavné soutěže NFL, tedy té nejprestižnější ligy na světě. A ten se jim dnes splní. Jako historicky první tým z Česka odehrají premiérový zápas v rámci třetího ročníku European League of Football (ELF) – a svým způsobem u toho bude i Netflix, kde by se výhledově mohla objevit dokumentární série o jejich cestě.

Americký fotbal nemá v Česku zdaleka takové jméno jako ve Spojených státech, to ale neznamená, že v něm není kvalita. Jedním z nejvýraznějších pojmů v české lize amerického fotbalu jsou Prague Lions, kteří mají od svého vzniku v roce 1991 na kontě šest mistrovských titulů a devět nejcennějších zářezů v juniorské kategorii. Ambice takzvaných pražských lvů jsou ale větší – a proto loni usilovali o vstup mezi evropskou smetánku.

„Prezident klubu Michal Kozlíček a hlavní trenér Zach Harrod vedli poslední čtyři roky klub takovým směrem, aby jej dokázali transformovat do profesionální podoby. Aby fungoval v Česku podobně jako například hokejové kluby,“ uvádí pro CzechCrunch zástupci týmu. „Částečně se to dařilo, zlom pak přišel před asi rokem, kdy se nám díky Harrodovým kontaktům podařilo komunikovat s ELF,“ doplňují.

Evropská fotbalová liga vznikla před dvěma lety jako reakce na čím dál víc rostoucí popularitu NFL, věhlasné zámořské soutěže, kterou znají většinou i ti, kdo se o americký fotbal jinak nezajímají – vyvrcholením ligy je totiž takzvaný Super Bowl, který se dostává do mainstreamu především kvůli velkolepým poločasovým přestávkám s hudebními vystoupeními. A také reklamám, které stojí klidně i 150 milionů korun za půl minuty.

První rok se evropské ligy účastnilo osm týmů – šest z Německa, jeden z Polska a jeden ze Španělska. Po dvou letech se ale ELF rozrostlo a dnes je jeho součástí už sedmnáct týmů, které mají jeden hlavní cíl, a sice zabojovat o titul mistra Evropy. Přesně o to se tento ročník pokusí i Prague Lions, kteří svůj první zápas pod hlavičkou ELF rozehrají dnes v 16.25 na stadionu FK Viktoria Žižkov proti německým Leipzig Kings.

Podpora z Kalifornie

Působit v ELF zároveň obnáší výrazné navýšení rozpočtů, které jsou údajně až desetkrát vyšší než v české lize. Proto museli Prague Lions hledat investory – a našli je v Americe. „Hlavním investorem klubu je kalifornská skupina Hundred Spires Capital, která v něm drží padesátiprocentní podíl. Prvotní investice se pohybovala v řádech milionů korun,“ doplňuje trenér Zach Harrod, Američan, který v Česku žije už přes dvacet let.

Spolu s tím museli posílit i kádr, proto jej doplnili o deset nových hráčů, takzvaných importů. „Kromě základu tvořeného hráči Lions máme například i kluky, kteří prošli programem týmu Prague Black Panthers (úspěšný český tým, který se v roce 2019 přesunul do rakouské ligy AFL – pozn. red.), a dost špičkových českých hráčů s mezinárodní zkušeností,“ dodává Harrod s tím, že vedle působení v ELF mají nové posily pomoci i s lepším tréninkem.

A velká změna to bude i po stránce finančních odměn pro hráče. „Skok je to veliký, v prostředí amatérského fotbalu většina hráčů platí klubové členské příspěvky, profesionálních hráčů je pak jen několik – a ani ti nejsou placeni tak, aby to byl plnohodnotný plat. V ELF naopak musí mít zaměstnaneckou smlouvu všichni, tedy všichni jsou placení, zhruba deset hráčů to pak má jako hlavní práci,“ uvádí zástupci klubu.

V celkovém kontextu se vstup Prague Lions do ELF zapíše do historie českého amerického fotbalu jako pokus o další zviditelnění sportu v zemi, které vládne „evropský“ fotbal, hokej nebo tenis. A také jako snaha o větší zpopularizování hry se šišatým míčem na starém kontinentu. Sami Prague Lions uznávají, že jde o velmi ambiciózní plán, ale věří, že se úrovni té nejlepší soutěži, americké NFL, dokáží přiblížit.

„Když se podaří udržet současný růst, tak věřím, že úroveň půjde nahoru – a za pár let, kdo ví… Vedle sportovních výkonů chceme zároveň myslet na zážitek pro diváka, všichni totiž určitě postřehli, že existuje něco jako poločasová přestávka Super Bowlu, a to i v případě, kdy nemají o americkém fotbalu ponětí. Tomu se budeme chtít v příštích sezonách určitě maximálně přiblížit,“ doplňuje pro CzechCrunch Harrod.

Ostatně s diváckou atraktivitou by mělo pomáhat i pravidelné dokumentování cesty Prague Lions, které by se co čtrnáct dní mělo objevovat na YouTubu. Diváci tak budou moci pocítit ty nejdůležitější momenty – od příletu prvních zahraničních hráčů a společných tréninků až po otevřené řešení problémů a další silné události. Všechny záběry se navíc mají nyní zpracovávat i na certifikované kamery Netflixu, což znamená jediné…

„Vše je ale stále v jednání. Věříme, že se naši investoři s Netflixem finálně dohodnou a naši první sezonu v ELF uvidí i stamiliony diváků po celém světě,“ říká hlavní trenér Prague Lions, konkrétnější ale zatím prý být nemůže.