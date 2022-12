Bystřejší než lidi. Česká umělá inteligence hlídá výrobky v automobilkách, teď dostává miliony

Hledí na konec výrobní linky a neunikne jí nic. Je schovaná za kamerami a koukat musí velmi pozorně. V automobilkách totiž sjíždějí z pásů další a další výrobky v řádech desítek vteřin a ona ručí za to, že každý z nich bude bez vady. Umělá inteligence z dílny 24 Vision už ale prokázala, že je bystřejší i rychlejší než lidé. Dostala se hned do několika automobilek a další evropské o ní uvažují. Nejnověji ještě získala investici ve výši 37,5 milionu korun.

Umělá inteligence začínala před lety v Hyundai, dnes dohlíží na produkty u Škoda Auto i u výrobců automobilových dílů Lear, Mahle či Brose. Všechno jsou to významní dodavatelé pro automobilky. Vedle toho systém testují i u dalších firem, o kterých ale zatím ve 24 Vision nemůžou mluvit.

Princip jejího fungování je jednoduchý – kamery snímají hned z několika úhlů hotové výrobky, aby zjistily, jestli se odlišují od ideálního produktu. Umějí si všimnout škrábanců na autosedačkách, prasklého švu nebo různých skrčenin kůže vytvořených nedokonalým natažením či jiným rozměrem materiálu. Dávají ale pozor i na správnou podobu, a tedy i funkčnost, palubních desek, klik, karosérie i interiérů dveří. Ale nejde jen o design, 24 Vision hlídá i bezpečnostní prvky, jako jsou především airbagy včetně všech jejich variant. Airbagy totiž můžou být různě všité, s různými štítky a na různých sedačkách.

A sedačky zas ve stovkách variant jen u jediné automobilky. Na pěti různých pozicích – u řidiče, spolujezdce i pasažérů. Na lince se mění mezi sebou a celý systém tak potřebuje znát tisíce kombinací. Naučená neuronová síť umí zhodnotit každou z nich. „Jsme schopni prokazovat, jestli výrobek byl nebo nebyl v pořádku, když opouštěl výrobní linku,“ shrnuje Martin Hriško, jeden ze tří spoluzakladatelů a CEO projektu.

Foto: 24 Vision Martin Hriško, šéf a spoluzakladatel 24 Vision

Tam, kde finální produkt odsouhlasují lidé, se jich k novému vyrobenému vozu sejde až kolem třiceti a kontrolují seznam asi sedmdesáti věcí. Zhruba patnáct minut okolo auta chodí a hledají, jestli každá z položek je v pořádku.

24 Vision stejnou práci počítá na vteřiny. Umělá inteligence se učila řádově na stovkách tisíc snímků, které jí lidé popsali, aby pochopila, kde je vada. Chytrý systém už v továrnách detekoval řádově miliony jednotlivých problémů.

Aby to mohlo být řádově víc, poslali teď firmě investoři celkem 37,5 milionu korun. Investiční kolo vedl Y Soft Ventures a doplnili jej fond Nation1 a skupina QPAG, kam patří také 100% Rework, což je v Česku lídr v poskytování služeb v oblasti kvality.

„Tým 24 Vision nás přesvědčil velmi dobrým pochopením zákaznických potřeb a znalostí procesů, do kterých umí svá řešení správně integrovat,“ chválí Lukáš Konečný, junior partner Y Soft Ventures.

„Jako zásadní vidíme i to, že startupy, které využívají počítačové vidění pro kontrolu kvality, začínají standardně jako projektový byznys, který ale špatně škáluje. 24 Vision už si touto fází prošlo a teď ví, jak se přepnout na škálovatelný byznys model,“ říká.

Bez automatizace to nepůjde

Startup založili spolu s Hriškem Martin Cviček, nyní CTO projektu, a Zdeněk Neustupa, softwarový architekt. V roce 2020, kdy firma s produktem u klientů začínala, její obrat dosáhl čtyř milionů korun. Loni už to bylo osm milionů. Letos by toto číslo mělo o něco vyrůst, ale už ne stejným tempem.

Je to dáno tím, že během dvou pandemických let automobilky i jejich dodavatelé na nějakou dobu utnuly mnohé nové investice. „Na realizaci prvních zakázek jsme museli čekat rok,“ vysvětluje Hriško. Ale zdržení teď nahrazuje pochopení, že bez automatizace to nepůjde.

„Covid ukázal slabá místa, která mají firmy ve výrobě. Projevil se velký tlak na časté výměny lidí u jednotlivých odvolávek výroby. A co je jednodušší – vypnout stroj, nebo člověka? Lidi, kteří byli kvalitní, získali jinou práci. Teď se nedají tak rychle sehnat. Bylo to pro nás motivující,“ popisuje Martin Cviček.

Foto:24 Vision Kontrola klik umělou inteligencí odhalí i velmi drobné odchylky

Vedle toho ale zmiňuje, že firmy v době postcovidové skutečně začaly prosazovat automatizaci. „Firmy mívají celkovou strategii dostat se na její podíl ve výši padesáti až sedmdesáti procent. I ty, které dodávají díly pro montáž auta. A s tím souvisí i detekce kvality,“ vysvětluje.

24 Vision má víc než desítku klientů. První instalace uskutečnila kromě Česka i v Maďarsku. A řeší rozjezd dalších projektů v Polsku a Německu. Společnost nicméně doteď hospodařila s kladnou nulou. To jí poněkud brzdilo v rozvoji, se kterým, podle očekávání spoluzakladatelů, teď budou moct zahýbat. „V Evropě se nám daří. Máme zakázky v okolí Česka a je tu prostor posunout se i v rámci Evropské unie nebo i mnohem dál,“ naznačuje Hriško.

K čemu je ta umělá inteligence

Produkt, který 24 Vision nabízí, není obvyklý. „Není to tak, že by automobilky neměly zkušenosti s detekcí kvality pomocí kamerových systémů. Ale jen do té míry, že umějí detekovat naprosto jednoduché a viditelné věci, třeba šroubek na výrobku. Ale my na sedačce detekujeme kolem padesáti věcí. Na autě stovky. Detekce na celém projektu je téměř pro všechny zcela nová,“ vysvětluje Cviček.

Pro ilustraci toho, co říká, přihazuje zajímavou historku. 24 Vision aktuálně jedná s jednou z velmi známých světových automobilových značek – s kým, to však říct nemůže. Můžeme ale prozradit, že jde o společnost, která s technologiemi nešetří. O tom, co umějí, má tak velmi dobré představy.

„Ptali se nás, co na sedačce vlastně mají detekovat. Sami nevěděli, co umělá inteligence může kontrolovat a co v reálu kontroluje. Někdy v podstatě pomáháme zákazníkům definovat i obchodní požadavky. S umělou inteligencí v tomto smyslu nemají zkušenosti,“ říká Cviček.

Zakladatelé počítají s tím, že zatímco aktuální investiční kolo poslouží k většímu škálování produktu, to další už umožní masivní nasazení hotového produktu a expanzi do zahraničí. Přijít by prý mohlo během roku a půl.

Zatím společnost kromě dalšího trénování umělé inteligence hodlá růst. Z aktuálních dvanácti pracovníků chce mít během roku aspoň dvacet pět. Pozitivní pro ni je, že za dobu jejího fungování se trh změnil natolik, že umělou inteligenci a datové analytiky láká i do výrobního oboru.

„Stává se velice atraktivním. Je progresivní, jde nahoru. Automotive je přitom velice přísný a technologie musejí být perfektní. I ve velkých firmách se tak učí, jak se k umělé inteligenci chovat, jak s ní pracovat a jak jí důvěřovat,“ popisuje Hriško, podle kterého je to i jedním z velkých úkolů jeho firmy. „Protože samotná umělá inteligence je pouze základ řešení, ale vybudování všeho kolem je dalších osmdesát procent našeho byznysu,“ odhaduje.