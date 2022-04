Byty v Česku nadále zdražují. Brno začíná dohánět Prahu, metr čtvereční tam stojí přes 100 tisíc

Kdo by se chtěl rozhodovat, zda si pro svůj budoucí život zvolí raději českou nebo moravskou metropoli a odvíjel by se primárně podle cen bytů, může se začít ohlížet po jiných kritériích. Ceny nemovitostí v Brně totiž dohánějí ty pražské. Vyšší ceny se ale týkají všech velkých měst.

Byty zdražují v Česku dlouhodobě, což platí také o prvním čtvrtletí tohoto roku. Konkrétně v Brně si lidé za byt připlatili v meziročním srovnání o pětinu víc. Částka za metr čtvereční překročila v moravské metropoli 100 tisíc korun, konkrétně je na 103 tisících. Loni to bylo přes 86 tisíc.

Moravská metropole tak začíná svižně dotahovat Prahu. V hlavním městě přitom byty zdražovaly nejpomaleji, a to o sedmnáct procent. Nyní vyjde metr čtvereční v metropoli na více než 126 tisíc korun. S novými daty přišla analýza firmy FérMakléři.cz, která spolupracuje s realitními makléři.

Důvod? K nedostatku bytů, který trápí Prahu i další města, se přidala také rekordní inflace a válka na Ukrajině Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací . „V lednu a únoru byla po vlastním bydlení stále poptávka. Po vypuknutí válečného konfliktu ale lidé začali vyčkávat na další vývoj událostí, v březnu zažil realitní trh ochlazení,“ popisuje jednatel FérMakléři.cz Lukáš Kunz.

Nejvíce se nyní vyplatí nákup nemovitosti v Ústí nad Labem, kde byty vyjdou třikrát levněji než v hlavním městě. Na severu ale zároveň dochází k nejvyššímu meziročnímu nárůstu cen. Konkrétně v Ústí stál ještě loni metr čtvereční přes 25 tisíc, letos už je to více než 39 tisíc. S čím dál dražšími metry ale bojují i v dalších městech, jakou jsou Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a České Budějovice. Všude tam jsou oproti loňskému prvnímu kvartálu byty dražší o třetinu.

Lépe už bylo

Odborníci se přitom shodují, že bytová krize potrvá. „Byť bude většina lidí z Ukrajiny hledat bydlení na nájemním trhu, ti movitější mohou poptávat i vlastní bydlení. Výrazný růst nabídky bytů také nelze čekat. Není tedy moc důvodů, proč by byty měly letos zlevňovat,“ míní Kunz.

Za vysoké ceny nemovitostí v Česku může hlavně dlouhotrvající výstavba. Česko se každoročně umisťuje v žebříčku Světové banky Doing Bussiness, který porovnává délku stavebního řízení, na spodních pozicích. Podle ředitele pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřeje Boháče je v Česku především špatně nastavená legislativa. Předchozí vláda sice přichystala novelu stavebního zákona a slibovala, že se stavební řízení zrychlí, zda by se tak ale opravdu stalo, se už nikdo nedozví.

Nová vláda se totiž rozhodla legislativu znovu změnit. Jednu z největších změn, která spočívala ve zrušením stavebních úřadů a vytvoření centrálního superúřadu, plánuje zrušit. Nový zákon tak pravděpodobně ani nezačne platit.

Podle Boháče, se kterým jsme vedli i rozhovor, je potřeba upravit především tu část zákona, která se týká územního plánování. „Praha si nedělá územní plán, jaký by potřebovala, dělá takový, jaký jí dovolí stát. Nejde ale jen o zákon, svízel spočívá v tom, že si různí úředníci zákon jinak vykládají a do tvorby územního plánu vstupují razantním způsobem. Úředníci tím ale vytvářejí prakticky nepoužitelný dokument,“ uvedl Boháč pro CzechCrunch s tím, že nový plán Prahy se připravuje už deset let. V Brně ho budou schvalovat příští rok, přitom ale vznikal ještě v období, kdy byl prezidentem Václav Havel.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, do jehož gesce tato problematika spadá, chce nejdříve prosadit malou novelu stavebního zákona, která by zachovala stavební úřady. Zároveň v rozhovoru pro CzechCrunch uvedl, že se chce pustit i do reformy územního plánování.

Právě rychlejší výstavba by přitom s cenami bytů podle Boháče zahýbala. Respektive by došlo k tomu, že by se růst platů srovnal s růstem cen nemovitostí. „To, že se jedno od druhého utrhlo, je zásadní. Ve Varšavě také nesnížili cenu, pořád rostla, ale růst cen dokázali překonat růstem platů,“ uvádí Boháč s tím, že zatímco v Německu je na nový byt potřeba šest ročních platů, v Česku si ho lidé pořídí za dvanáct.

V Německu je na nový byt potřeba šest ročních platů, v Česku si ho lidé pořídí za dvanáct.

Dlouhodobou krizi na trhu s nemovitostmi ale podtrhují i další události. Inflace se nyní v Česku blíží 13 procentům, což znamená, že je nejvyšší od května 1998. Podle odborníků přitom bude ještě růst, a to až do léta, kdy by mohla dosáhnout na 16 procent. Nejvíce se zvedly ceny pohonných hmot, dále elektřiny či zemního plynu. To logicky zdražuje i stavbu jako takovou.

Spolu s válkou na Ukrajině se některé firmy potýkají také s nedostatkem pracovníků – valná část těch z Ukrajiny odjela domů bojovat. Ve stavebnictví přitom chyběli už předtím. A s krizí na Ukrajině souvisí i další problém, který se dotýká stavění, protože některé materiály začínají být nedostatkovým zbožím. Problém je zejména s ocelí. Tou je Evropa zásobená mimo jiné i z železáren v oblasti Charkova.