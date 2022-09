Každých sedm minut tady projede vlak. Z bývalé šroubárny je dnes datové centrum českého Algotechu

Libčice nad Vltavou. Město se třemi a půl tisíci obyvateli asi třináct kilometrů severozápadně od Prahy. V obci se začal v polovině 19. století rozvíjet průmysl, protože přes ní už tehdy vedla důležitá železnice mezi Prahou a Drážďany. Zatímco zvuky projíždějících vlaků tu jsou slyšet dodnes, tamní šroubárny jsou už jen ozvěnou dob minulých a nic nenasvědčuje tomu, že by v nenápadném industriálním areálu u břehu Vltavy mělo být datové centrum, které stovkám firem uchovává tisíce terabytů dat. Český Algotech ho tam ale provozuje už deset let.

Když člověk přejde železniční koleje a vstoupí do areálu, vítají ho cihlové industriální budovy. „Sto čtyřicet let tradice výroby šroubů,“ oznamuje nápis na jedné z nich. Pece, ve kterých se na jejich produkci tavil kov, už však dávno vychladly. A kouř se z komínů už taky nevalí. Přesto je to pořád místo, kde se průmyslu daří, byť ne tomu těžkému.

V přilehlé dvoupatrové administrativní budově totiž od roku 2012 česká firma Algotech uchovává několik petabytů, v přepočtu tisíce terabytů, dat stovkám klientů z různých sektorů.

Místo firma vybrala záměrně. „Protože je to průmyslový areál, je tu dobrá konektivita a dobrý přístup k energiím,“ vysvětluje Petr Loužecký, ředitel Algotechu pro cloudové služby, proč první datové centrum společnosti vzniklo právě v Libčicích. Dnes má firma datacentra tři.

Foto: Algotech Serverovna datového centra Algotechu v Libčicích nad Vltavou.

Umístění nedaleko hlavního města hraje často důležitou roli u klientů společnosti. „Česko je firmami vnímané jako bezpečná země,“ vysvětluje Loužecký zrovna ve chvíli, kdy se jeho poslední slova ztrácejí v rachotu projíždějícího vlaku. „Na to si zvyknete, jezdí každých sedm minut,“ směje se.

Podle něj si firma zakládá na lidském přístupu. „Je to naše přidaná hodnota. Teoreticky si svá data zákazník může kdykoli přijet zkontrolovat přímo do Libčic. Je to obrovský rozdíl v porovnání s tím, když u některých cloudových služeb kontaktujete přes e-maily podporu v angličtině, navíc s nejistým výsledkem,“ dodává Loužecký.

Další výhoda souvisí s právem. „Všechny společnosti podnikající na území Evropské unie, stejně jako ty, které spravují osobní údaje občanů EU, musí dodržovat legislativu známou pod zkratkou GDPR. Z pohledu dokumentace a správy povinností je snazší využívat cloudové služby, které jsou na území EU,“ vysvětlil Loužecký pro CzechCrunch.

Rozhodnutí založit datové centrum přitom před deseti lety nepřišlo jen tak. „Trend přechodu do cloudu jsme začali vnímat už v roce 2010. Už tehdy jsme tvořili a spravovali firmám nejrůznější podnikové systémy, včetně řešení pro call centra. Přechod těchto systémů do cloudu byl logický krok,“ říká František Zeman, generální ředitel Algotechu. Právě call centra firem jsou i dnes největší částí byznysu technologické společnosti.

Za poslední dva roky podle Loužeckého firma pozoruje asi dvojnásobnou poptávku. Zájem o přechod na cloudové řešení u českých podniků podle Zemana roste a odráží se to i ve finančních výsledcích Algotechu. „Ročně rosteme asi o patnáct až sedmnáct procent. Loni byl celkový obrat 260 milionů, letos bude okolo 320 milionů,“ řekl pro CzechCrunch Zeman.

Při pohledu na stoupající poptávku se nabízí otázka, jestli není třeba zvětšovat fyzickou kapacitu datových center, aby dokázala obsloužit všechny klienty. „S každou další generací výkonnost roste, ale ta fyzická velikost přístrojů je přitom menší, než byla na začátku,“ vysvětluje Loužecký. O nedostatek prostoru se tak nebojí, dodává zrovna, když další projíždějící vlak lehce třese podlahou budovy. „Tentokrát jede z Drážďan,“ prohodí mimochodem Loužecký.

Není to největší centrum, ale pod podlahou tu stejně vedou kilometry kabelů.

Vstupujeme do serverovny, která má dvě stě metrů čtverečních. Místnost je za dvěma těžkými dveřmi, které lze otevřít vstupní kartou a zadáním kódu. Uprostřed prostoru je šestnáct skříní, ve kterých jsou servery. „Tak to je ono,“ říká zvýšeným hlasem Loužecký. Protože je třeba předejít tomu, aby se technika přehřívala, je v serverovně znatelně nižší teplota. Chod klimatizace a samotných serverů nahlas monotónně hučí. „Není to největší centrum, ale pod podlahou tu stejně vedou kilometry kabelů,“ dodává Loužecký.

Dnes v cloudu pracuje 90 procent světových a 30 procent českých firem. Rozdíl je podle Zemana zapříčiněný mimo jiné setrvačností trendů, které do Česka přicházejí ze západu. Během covidové pandemie se dále ukázalo, že především malé a střední firmy nejsou připravené na práci z domova. V posledních letech navíc přibývá případů úniků dat nebo ransomwarových útoků. Základní úspora nákladů proti tradičním řešením se podle Loužeckého pohybuje kolem třiceti až čtyřiceti procent.

Foto: ŠJů, Wikimedia Commons Areál bývalé šroubárny v Libčicích nad Vltavou

Nejvhodnější reakcí je právě přechod do kvalitního a bezpečného cloudu, vysvětluje. „Kromě bezpečnosti budou navíc pravděpodobně stále větší roli hrát i ceny energií,“ myslí si Loužecký. Provoz vlastních serverů je totiž z pohledu spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru.

Za deset let provozu Algotech do cloudu podle Loužeckého převedl asi 1300 projektů. Mezi jeho klienty dnes patří třeba Český rozhlas, Komerční banka, České aerolinie, IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny), ale také česko-americký startup Parrot, který pomocí umělé inteligence americkým právníkům přepisuje soudní jednání. „Fungují od nás i e-shopy, galerie nebo prodeje lístků na koncerty,“ doplňuje Loužecký.

Veřejný sektor je pozadu

Společnost kromě soukromé sféry rozšiřuje spolupráci také s veřejným sektorem. „Letos v březnu jsme se stali první firmou, kterou ministerstvo vnitra schválilo jako poskytovatele eGovernment cloud computingu podle poslední legislativní úpravy. Státní správě se díky tomuto kroku otevírají nové možnosti k bezpečnému využívání cloudových služeb,“ říká Loužecký.

Veřejný sektor je však podle něj zatím pozadu. „Čekáme tam ale velkou změnu v roce 2024, kdy začne platit nová legislativa. Ta veřejným institucím nařizuje, aby svoje IT řešily i s úvahou o cloudu. Pokud vyjde levněji koupě cloudu, instituce podle zákona musí koupit, co je levnější,“ vysvětluje Loužecký.

Do budoucnosti Algotech podle Zemana chce kontinuálně zvyšovat objem dat a úroveň zabezpečení. „Robotizace výroby, umělá inteligence, chatboti a podobné technologie jsou vlastně stále ještě v plenkách, ale jednou to přijde,“ říká Zeman. „Chceme se hlavně rozvíjet v tom, co už děláme. Budeme ale připraveni a v momentě, kdy se objeví něco nového, zareagujeme na to,“ uzavírá.

Vypadá to tedy, že spojení průmyslového areálu v Libčicích nad Vltavou a datového centra Algotechu jen tak něco nerozdělí. Kov pro výrobu šroubů sice vystřídal kov počítačového hardwaru, byznys tam však funguje dál.