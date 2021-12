Víte, kde jsou vaše data skutečně uložena? A jste si jistí, že poskytovatel cloudu splňuje přísné nároky na GDPR a ochranu osobních dat vašich uživatelů? Geopolitika je důležitý aspekt při volbě cloudového poskytovatele, což potvrzuje i Petr Loužecký ze společnosti Algotech, jež v Česku provozuje datacentra.

„Z výsledků našeho průzkumu geopolitických vlivů ve spolupráci s agenturou STEM/MARK jednoznačně vyplynulo, že nejvíce se firmy obávají uložení dat v Číně a Rusku. Ani Spojené státy už vzhledem ke změně úmluv nelze považovat za rovnocenný ekvivalent Evropy,“ říká Petr Loužecký, který v Algotechu vede cloudové služby.

Důvodů, proč by firmy měly geopolitické faktory začlenit do rozhodování o cloudovém poskytovateli, je řada, ale mezi nejdůležitější patří právě soulad legislativních rámců, ve kterých působí klientská společnost a poskytovatel cloudu, na jehož serverech jsou data uložena. Kvůli adekvátní bezpečnosti dat tuzemské firmy preferují poskytovatele z Evropy.

„Všechny společnosti podnikající na území Evropské unie, stejně jako ty, které spravují osobní údaje občanů Evropské unie, musí dodržovat legislativu známou pod zkratkou GDPR. Z pohledu dokumentace a správy povinností je snazší využívat cloudové služby, které jsou na území EU,“ vysvětluje Loužecký.

Dalšími důvody, u kterých se může firma uložením dat do cloudu v zemi mimo nejbližší okolí spálit, jsou potom čistě praktické výhody. Patří mezi ně například nižší odezva díky kratší geografické vzdálenosti, zákaznická podpora fungující ve stejném časovém pásmu a ideálně i v rodném jazyce, politická stabilita a příslib zajištění transparentního podnikatelského prostředí. Přetrvávajícím obavám firem a celkově cloudové bezpečnosti jsme se podrobněji věnovali v našem speciálu Svět v cloudu.

Vlastní servery, nebo cloud?

Petr Loužecký kromě bezpečnosti v rozhovoru pro CzechCrunch hovořil také o rozdílech mezi starou IT strukturou a tou cloudovou, jelikož podle Algotechu, je budoucnost ryze cloudová.

Firmy, i ty tradičně offlinové, začínají zpracovávat rychle rostoucí objemy dat, což je trend, který bude s nástupem umělé inteligence a strojového učení jen zrychlovat. Budovat předimenzovanou infrastrukturu schopnou krátkodobě pokrýt extrémní požadavky na výpočetní výkon bude ekonomicky neobhajitelné a pronájem serverů a disků v datacentrech se stane novým normálem.

Datové centrum společnosti Algotech v Česku Foto: Algotech

„Potřeba IT systémů se pak nabaluje jako pověstná sněhová koule. Je to však motor úspěchu firem a ty, které nezachytí digitální přechod, v novém prostředí pravděpodobně nepřežijí. Často se pro tento stav používá pojem digitální transformace, ve výrobě potom Průmysl 4.0,“ upřesňuje důležitost tohoto trendu Loužecký.

Vizi cloudové budoucnosti sdílí i František Zeman, který Algotech před dvaceti lety založil a dodnes vede z pozice CEO. Sám v přechodu do cloudu spatřuje přirozený vývoj, který úspěšně vytvořil prostředí pro vznik sdílené ekonomiky a mnoha služeb, jež by bez cloudu neexistovaly. Ještě v roce 2015 bylo podle jeho slov mnoho technologických odborníků k budoucnosti cloudu spíše skeptických, protože nevěřili, že provoz datacenter může být profitabilní.

„Hluboce se zmýlili. Tento způsob přenáší úspory z rozsahu na zákazníky při zachování interní profitability poskytovatele, což je snem každého podnikatele. Velké investice do datových center se rozhodně vyplácí a jejich provoz je výhodný nejen pro uživatele, ale právě i pro poskytovatele,“ uvedl Zeman ve svém příspěvku do článku shrnujícího vývoj cloudu v posledních letech očima předních cloudových expertů.

***

Zajímá vás, kam směřuje cloud? Jaké nástroje pomáhají firmám s digitalizací a přechodem do cloudu? Jaká jsou základní pravidla cloudové bezpečnosti a proč je to oblast, která tradiční firmy od přechodu do cloudu nadále odrazuje? V čem jsou tyto přístupy efektivnější než provoz vlastní IT infrastruktury? Odpovědi najdete na webu Svět v cloudu, kde se o své zkušenosti pro CzechCrunch podělili odborníci ze společností Algotech, Schneider Electric, Geetoo a TietoEVRY.