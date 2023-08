Zákon o manželství pro stejnopohlavní páry ve sněmovně před pár týdny sice prošel do dalšího čtení, spolu s ním ale poslanci a poslankyně poslali dál i návrh na změnu ústavy, který by schválení manželství pro všechny zablokoval. Dochází tak prakticky ke stagnaci na cestě k rovnoprávnosti gayů a leseb v Česku, což potvrzují i data Národního ústavu duševního zdraví nebo organizace In Iustitia, která se týkají vzrůstající nenávisti vůči LGBTQ+ lidem. I proto nastal nejvyšší čas, aby se tuzemský byznys jasně postavil na stranu tolerance, respektu a lidských práv.

Ruku v ruce s tím, jak se zhoršují politické útoky na LGBTQ+ komunitu spolu s faktem, že je uzákonění stejnopohlavního manželství stále v nedohlednu, jsme svědky nárůstu diskriminace a nenávisti vůči queer lidem. Dokládá to nová studie Národního ústavu duševního zdraví, která vykresluje znepokojivou realitu.

To, že lidé z LGBTQ+ komunity považují urážlivé výroky politiků za problém, potvrzuje statistika. Zatímco před deseti let označilo takovéto slovní výpady za obecně rozšířené jen 27 procent dotázaných, aktuální průzkum už vykazuje výrazně vyšší číslo: 71 procent. Vnímání nenávisti a averze vůči queer komunitě ve veřejném prostoru stouplo od roku 2018 o 12 procent. Počet útoků a obtěžování LGBTQ+ lidí se za stejnou dobu více než zdvojnásobil a podle organizace In Iustitia se množství nahlášených činů z nenávisti jen za poslední rok zvýšilo až čtyřikrát.

To značí, že odpor vůči LGBTQ+ lidem je v Česku na znepokojivém vzestupu. Více než kdy dřív by proto měl český byznys využít svého vlivu ke zlepšení postavení queer lidí a k podpoře trvalých společenských změn. Jinak totiž hrozí, že se začne rozpadat společenská struktura postavená na liberální demokracii, svobodě jednotlivce a respektu k lidským právům.

Nenávist pramení z předsudků, kterým lze čelit větší viditelností.

Po LGBTQ+ komunitě pak totiž může přijít na řadu kdokoliv další. Třeba ženy a omezování jejich reprodukčních práv, jak jsme tomu svědky v Polsku, nebo restrikce novinářů, občanské společnosti, nevládního sektoru i politické konkurence, jako se to děje v Maďarsku. A takový společenský propad ovlivní dřív nebo později celý byznys a jeho konkurenceschopnost.

Privátní sektor má v Česku obrovský vliv, který v minulosti několikrát využil k iniciování změn řady zákonů. Neměl by proto tyto nebezpečně plíživé společenské jevy přehlížet, ale postavit se jim. Zdravá společnost je totiž základním kamenem prosperujícího podnikání. A bez rovnoprávnosti neexistuje zdravá společnost. Nenávist, bezpráví nebo diskriminace totiž dřív nebo později začnou ochromovat společnost jako celek.

Nenávist pramení z předsudků, kterým lze čelit větší viditelností. Čím více lidí totiž bude osobně znát LGBTQ+ osoby, tím méně nenávisti bude. Dokládá to i zmíněná studie NÚDZ, podle které vede zvýšená viditelnost ke společenskému přijetí. Řada firem už nyní činí aktivní kroky k vytváření inkluzivních pracovišť, to samotné ale nestačí.

Foto: Deloitte Kryštof Stupka

Musíme naše úsilí rozšířit i za zdi našich kanceláří. Je načase, abychom se stali jedním z katalyzátorů smysluplných změn v celé společnosti a pomáhali budovat prostředí, kde se každý – bez ohledu na svou identitu – cítí bezpečně a respektovaně.

Je prokázáno, že schválení rovného manželství snižuje počet sebevražd mezi LGBTQ+ mládeží. Přes dvě třetiny Čechů a Češek podle průzkumů podporují jeho přijetí. Navíc zaměstnanci, zejména z řad mladých lidí, chtějí pracovat pro společnosti, které jsou v souladu s jejich hodnotami.

Díky závazku firem k těmto hodnotám i hmatatelnému úsilí o společenské změny se mohou stát pro mladou generaci atraktivnějšími. Rozmanité a inkluzivní prostředí je navíc nezbytné pro inovace, kreativitu a dokonce i finanční růst.

Ekonomický přínos rovnosti opravdu nelze podceňovat, jak potvrdila i nedávná studie koalice Open For Business, která sdružuje přední světové společnosti usilující o prosazování inkluze LGBTQ+ a jejímž členem je i poradenská společnost Deloitte.

Odhalila, že diskriminace LGBTQ+ lidí stojí Českou republiku až 0,7 % HDP ročně, což je přibližně 43 miliard korun. Přijetí rovného manželství by proto mohlo tyto ztráty zmírnit a přinést hmatatelné výhody českým firmám i společnosti jako celku.

Privátní sektor by proto měl budovat hlubší spojenectví s nevládními organizacemi a obránci lidských práv tak, aby podporoval a zesiloval jejich hlasy. Nejde o žádnou soutěž, ale o spolupráci a kolektivní úsilí nás všech. Dále by měl využít všech svých lobbistických schopností, možností, vlivu i postavení.

Při každém setkání se zákonodárci, představiteli vlády i zástupci veřejného sektoru by měl znovu a znovu zdůrazňovat, že svobodná společnost dodržující lidská práva spolu s liberální demokracií jsou základními předpoklady úspěchu každého podnikání.

Pokud chceme společnost, která respektuje každého člověka a podporuje prostředí, které vybízí k inovacím, kreativitě a udržitelnému růstu, musíme na tom začít aktivně spolupracovat. Nemůžeme riskovat, že se staneme dalším Maďarskem, kde se život – nejen LGBTQ+ lidí – stává stále více nejistým, nepříjemným a čím dál méně svobodným, což nakonec odrazuje i mezinárodní investice a podráží nohy celé ekonomice.