Obchodní dům IKEA Černý Most

Nebyl to jednoduchý rok. Vládní opatření komplikovala provoz mnohým byznysům, ten od IKEA nevyjímaje. Proto švédské nábytkářské firmě na českém trhu loni klesly tržby, na druhou stranu ale zpozorovala nové příležitosti, které chce uvést do praxe během letošního roku. Ať už půjde o nový formát plánovacích kiosků v krajských městech, sázku na použitý nábytek, nebo doručování zboží pomocí elektromobilů.

IKEA za minulý finanční rok dosáhla v Česku tržeb ve výši 9,7 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem 2020 o sedm a půl procenta méně (tehdy utržila přes deset miliard korun). Co se loňského zisku týče, IKEA zatím na dotaz CzechCrunche neodpověděla – předloni ale činil zhruba 1,1 miliardy korun. Jak objasňuje David McCabe, jenž od září šéfuje IKEA na českém, slovenském a maďarském trhu, důvodem poklesu byla protipandemická opatření.

„Uplynulý finanční rok přinesl něco, s čím jsme se dosud nikdy nesetkali – obchodní domy v Praze, Brně a Ostravě musely být šest měsíců zavřené. Pandemie přinášela a stále přináší velké výzvy pro naši logistiku i celý dodavatelský řetězec, což vnímáme jako příležitost pro zlepšování naší e-commerce,“ uvádí McCabe.

V návaznosti na uzavření obchodních center ovšem IKEA zaznamenala znatelný nárůst prodejů přes internet, a to o více než o čtvrtinu ve srovnání s předchozím rokem. Jak doplňuje deník E15, v kritických fázích firma odbavovala až třicet tisíc objednávek týdně, ani tak ovšem nemohla vyhovět všem zákazníkům, jelikož některé produkty kvůli problémům s dodavateli chyběly.

I přes ztížené podmínky ale IKEA v Česku dokázala i investovat, především pak do projektů s cílem zlepšit zákaznickou zkušenost. Přibližně 280 milionů korun putovalo do prvního plánovacího studia v pražském obchodním centru Westfield Chodov, do nového brněnského výdejního skladu, samoobslužných výdejních boxů, sítě regionálních výdejních míst či rekonstrukce restaurace v Praze na Zličíně.

A velké změny čekají tuzemskou pobočku švédské společnosti i letos. Jednou z těch největších má být spuštění e-shopu s použitým nábytkem, v rámci kterého budou moci zákazníci zjistit, jaké použité zboží je k dispozici, kolik stojí a kde je možné si jej vyzvednout. Podobného rozšíření se dočká i mobilní aplikace.

Pomoci ní budou zákazníci moci zboží v obchodních domech naskenovat a rovnou zaplatit, což by mělo zkrátit fronty u pokladen. Jako první ji vyzkouší lidé, kteří navštíví prodejnu IKEA v Brně – poté se rozšíří do dalších měst. S expanzí do jiných lokalit počítá firma u svých takzvaných pop-up kiosků, které budou sloužit jako poradny.

„Pokračujeme ve snaze být našim zákazníkům blíže i mimo naše obchodní domy. Půjde o menší kiosky, ve kterých naši odborníci pomůžou zájemcům s plánováním interiérů. Bude zde možné si také výrobky rovnou objednat. Tyto kiosky chceme postupně otevírat v krajských městech mimo Prahu,“ dodává McCabe.

Rostlinná alternativa populárních masových kuliček z IKEA Foto: IKEA

Velkou výzvou IKEA je i ochrana planety, respektive uzpůsobování svých operací tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Jedním z komplexních globálních cílů firmy je do roku 2040 převážet zboží na uhlíkově neutrálních lodích, v Česku na to ale půjde pomaleji – i třeba přes elektromobily, postupně nasazované pro doručování objednávek.

„Doručování zboží zákazníkům a doprava zákazníků do obchodních domů mají devítiprocentní podíl na naší klimatické stopě. I proto má Ingka (vlastník většiny prodejen IKEA – pozn. red.) závazek nabízet doručování zboží buď elektromobily, nebo vodíkovými automobily do roku 2025. Rádi bychom tomuto závazku dostáli i v Česku,“ uvádí pro deník E15 manažerka pro udržitelnost české divize IKEA Barbora Geršlová.

Cílem je také zaměření na postupnou eliminaci „zbytečných“ plastů z obalů, přičemž účtenky pro zákazníky se ve všech obchodních domech budou tisknout na recyklovatelný modrý papír. Úplně nejekologičtější je ovšem účtenka elektronická, kterou IKEA preferuje. Pokračovat bude také v nabídce udržitelnějších verzí svých tradičních pokrmů.

Pro zákazníky si IKEA nicméně připravila i méně šťastnou zprávu. S rostoucí inflací a horší situací napříč dodavatelským řetězcem bude skupina Ingka Group postupně zdražovat, což se dotkne i českého trhu. Přesné procento zvýšení IKEA na nedávný dotaz CzechCrunche nepotvrdila, nicméně v globálním kontextu dojde ke zdražení v průměru o devět procent.