Byznys s menstruačními kalhotkami funguje. České Snuggs téměř zdvojnásobily tržby na 170 milionů

Jsou z několika hi-tech materiálů. Mají nepropustnou membránu. Stojí na výrobních postupech a technologiích, které vycházejí ze sportovního oblečení nebo vybavení do extrémních podmínek. Než se svým výrobkem Linda Šejdová a Tomáš Zahradník přišli, používaly se takové procesy třeba pro oblečení pro hasiče. Oni s nimi ale vyrábí kalhotky. Takové, se kterými jen za loňský rok dokázali dosáhnout na tržby ve výši 170 milionů korun.

Ony kalhotky jsou totiž menstruační. A přestože jde o produkt, který musí svým zákaznicím mnohdy vysvětlovat, slaví firma Snuggs právě prodej půl milionu kusů. Ve Snuggs věří v to, že revolucionalizují trh dámské hygieny. A vnímají to tak i investoři, kteří do společnosti loni poslali 40 milionů korun, tedy vůbec největší investici do menstruačních kalhotek v Evropě.

Spodní prádlo značky Snuggs si přitom zdaleka neoblíbily jen Češky. Tuzemské prodeje tvoří polovinu tržeb, ta druhá pochází z celé Evropy. Speciální spodní prádlo je oblíbené na Slovensku, v Rakousku nebo Německu. A v Berlíně už má firma i vlastní tým. „Růst v zahraničí je stejně rychlý jako v České republice,“ říká k tomu Zahradník. Doplňuje, že nejvíc v cizině se daří právě v Německu.

Zmíněné tržby ve výši 170 milionů korun znamenají výrazný skok proti stovce milionů, kterou si firma v tržbách připsala za rok 2020. A už tento výsledek byl pro Snuggs velkým překvapením, protože znamenal dvacetinásobný růst. Společnost ale stoupat nepřestala. Rozšířila tým, posílila prodeje v zahraničí a rychlý rozvoj prý plánuje i nadále.

Firma Snuggs za tři roky svých zákaznic napočítala na 150 tisíc. Nejvíc jich kalhotky kupuje na e-shopu, podobně jako při startu projektu. Tehdy se ale Snuggs jinde koupit nedaly. Dnes už jsou výrazně vidět i v kamenných obchodech, především v rozšířené síti drogerií. „DM je náš nejsilnější retailový partner, ve kterém prodáváme více kusů, než jsme plánovali,“ říká Zahradník. Od dubna se pak Snuggs rozšíří i do těchto drogerií na Slovensku.

Od kalhotek dál

„První tři roky jsme se soustředili na menstruační kalhotky a prodali jich přes půl milionu. Ty změnily život už desítkám tisíc zákaznic. V tom bychom chtěli pokračovat a uvést na trh i další kvalitní produkty v kategorii intimní péče,“ říká Zahradník.

Jako první z těchto nových produktů firma představuje intimní mycí gel, kterým se tak pouští poprvé mimo segment spodního prádla. Ale i tady se drží udržitelnosti. U gelu vyzdvihuje aktivní přírodní ingredience, ale třeba i recyklovanou lahvičku. Firma už má i pro něj dohodnutý prodej v síti DM.

Foto: Snuggs Intimní mycí gel Snuggs

Loni se dařilo i v přílivu peněz od investorů. Dohromady už firma na svůj rozvoj získala 48 milionů korun, druhého kola se přitom kromě nových investorů účastnili i ti původní, tedy Nation 1 a Martin Rozhoň, kteří navýšili svůj vklad.

„Zvýšili jsme sázku na Lindu a Tomáše, že se jim podaří revolucionalizovat trh dámské hygieny. Velká spokojenost a míra adaptace žen na menstruační kalhotky Snuggs tomu jen nasvědčuje,“ komentovala v listopadu investici Petra Končelíková z fondu Nation 1.

Po investicích tak mají ve Snuggs Linda Šejdová a Tomáš Zahradník dohromady pohodlnou většinu, dalším největším podílníkem je Nation 1. Minoritními akcionáři jsou pak Martin Rozhoň a dále skupina All-Star Holding, která sdružuje investory kolem Wood & Company.

Foto: Snuggs Menstruační kalhotky od české značky Snuggs

Firma začala fungovat v roce 2019 a hned v prvním roce se její tržby vyšplhaly na 5 milionů korun. O rok později to bylo skoro 100 milionů. Postupně se výrobky firmy dostaly do e-shopů Pilulka.cz, Econea, Zoot, Rohlik.cz i Mall.cz a do sítě drogerií DM.

Společnost na vývoji svých produktů spolupracuje s inženýry a vědeckými institucemi. Zákaznicím zdůrazňuje mimo jiné šetrnost menstruačního spodního prádla – uvádí, že podle posouzení životního cyklu produktu ve spolupráci s VŠCHT jsou kalhotky víc než třikrát šetrnější k životnímu prostředí než tampony a vložky.