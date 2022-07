Do záchrany více než tisíce hektarů hořících lesů v Českém Švýcarsku se začali zapojovat i přední byznysmeni. Někteří posílají peníze, jiní techniku, další pomáhají s distribucí jídla pro hasiče. Své domovy mezitím už muselo opustit na 450 lidí, hasičům se ale daří bránit před plameny zasažené obce a pomalu dostávají oheň pod kontrolu.

Podobně jako po ruské invazi na Ukrajinu i v případě požárů v národním parku se do čela pomáhajících podnikatelů postavil zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič. „Požár v Českém Švýcarsku se mě osobně dotýká. Chodil jsem tam kdysi na čundry,“ napsal v úterý večer na Twitter. A dodal, že poslal milion korun na veřejnou sbírku na platformě Donio, kterou inicioval senátor z nedaleké Krásné Lípy Zbyněk Linhart. Na účtu charitativní platformy Donio se už na pomoc parku a lidem, které oheň zasáhl, vybraly více než čtyři miliony korun.

„Díky,“ odpověděl mu na stejné sociální síti zakladatel a spolumajitel programátorského a vývojářského studia Good Sailors Filip Molčan. Právě on Lukačoviče vybídl, aby finančně pomohl. Sám Molčan se angažuje jako dobrovolný strážce parku a při boji s ohněm pomáhá stejně jako další rangeři přímo v terénu.

Poukázal také na rozdíl, který platí mezi Českem a Spojenými státy, kde aktuálně hoří v národním parku Yosemite: „Tam hoří momentálně 7 000 hektarů lesa, je to největší letošní požár. U nás cca 1 000 hektarů. České Švýcarsko má ale rozlohu 8 000 hektarů a Yosemite 300 000 hektarů.“

Molčan s Lukačovičem ale nejsou zdaleka jediní úspěšní byznysmeni, které dramatická situace přiměla k reakci. Na cestě do Hřenska už je vrtulník i s posádkou z flotily Czechoslovak Group miliardářů Michala a Jaroslava Strnadových.

„Celé se to seběhlo velmi rychle. Jakmile se dostal požár mimo kontrolu, majitel CSG Michal Strnad přišel s úkolem, zda můžeme poskytnout vrtulník na pomoc s hašením požáru. Podařilo se nám na Slovensku velmi rychle zajistit stroj MI-8 s bambi vakem na vodu o obsahu 2 000 litrů, a to i s posádkou,“ uvedl Jozef Dzuruš, jednatel společnosti European Air Services Slovakia, které stroj patří a která normálně provozuje výcvikové středisko pilotů.

Foto: Hasičský záchranný sbor České republiky Hasiči bojují s ohněm v Českém Švýcarsku

Vlastní vrtulník je připravena na místo vyslat také královéhradecká společnost DSA, která disponuje větším bambi vakem, než jaké mají vojenské helikoptéry, jež se na hašení už používají. Serveru Novinky.cz to řekl její místopředseda představenstva Daniel Tuček: „Řekli jsme jim, že náš stroj i s posádkou je připraven a může okamžitě startovat, pokyn jsme zatím ale nedostali.“

Další stroje přiletí ze zahraničí, jak informoval ministr vnitra Vít Rakušan. Do hašení už se zapojuje polský vrtulník a jeden ze Slovenska je na cestě. „Připravují se dva Canadairy, speciální letadla z Itálie, která nabírají vodu přímo z vodní hladiny,“ doplnil Rakušan s tím, že jde o mezivládní pomoc v rámci evropské solidarity. On i premiér Petr Fiala park navštívili v úterý.

Foto: Hasičský záchranný sbor České republiky Hašení požáru v Hřensku

Pomáhají ale i ti, kteří nemají k dispozici volné miliony nebo leteckou techniku. Například Jan Vokurka, zakladatel firmy Kitl, která u Jablonce nad Nisou vyrábí populární sirupy, poslal hasičům do Hřenska dodávku minerálních vod. Obnovil totiž produkci Vratislavské kyselky a právě tu do Hřenska nasměroval. „V Hřensku hoří a tamní hasiči potřebují minerálku. Když už tu Vratislavickou kyselku máme, tak jim ji tam vezeme,“ napsal na LinkedIn.

A podobně jako Vokurka se zachoval i jeho mnohem větší konkurent, koncern Coca-Cola. „Naše nápoje Natura a Monster pomáhají hasit žízeň hasičů v Hřensku. Slibujeme, že budeme nadále podporovat hasiče a že se budeme podílet na obnově tohoto krásného místa,“ uvedla původem americká firma taktéž na LinkedInu. Kdo by chtěl také pomoct, najde kontakty například na Twitteru ústeckých hasičů.

Od včerejších odpoledních hodin se k leteckému hašení v Hřensku připojil vrtulník z Polska a od dnešního rána je doplní vrtulník ze Slovenska, který je již na letišti v Ústí nad Labem. pic.twitter.com/bxA1LVKJUG — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 26, 2022

Hasičům se v noci na středu podařilo ubránit obce Mezná, Mezní Louka, Vysoká Lípa a Janov, aby se do nich plameny nerozšířily. Během středy na místo dorazí jednotky z dalších krajů. S požáry bojují i jejich kolegové na německé straně parku, kde hoří 250 hektarů lesů a ani tam není oheň stále pod kontrolou. Aspoň trochu ale začalo pomáhat počasí, protože se objevil lehký déšť.

Státní podnik Lesy ČR vyslal na Děčínsko několik harvestorů, těžké lesní techniky, která pomáhá vytvářet ochranné zóny těžbou stromů. Do pomoci s těžbou se zapojila i významná lesnická společnost Uniles, která patří do holdingu Agrofert. Mimo jiné kvůli intenzivním pracím a kvůli dalším rizikům požárů vydal krajský úřad zákaz vstupu do lesů v celém Ústeckém kraji, tedy nejen v národním parku České Švýcarsko.