Canal+ v Česku spustil novou streamovací službu. Nabídne filmové hity i anglickou Premier League

Do Česka včera dorazila nová streamovací služba. Tedy – jak se to vezme. Francouzská mediální firma Canal+ je u nás aktivní už delší dobu, nabízí prémiové televizní kanály Canal+ Sport a od letošního roku Canal+ Action, jejichž program si lze pustit také na vyžádání ve videotéce. Právě z této možnosti se ale nyní stala samostatná streamovací služba, dostupná komukoliv. Láká na populární filmy, nové seriály a do budoucna i na obsah Apple TV+.

Canal+ patří mezi nejzavedenější evropské mediální společnosti a podílí se na produkci i vysílání filmů a seriálů po světě. V Česku začala být více viditelná v roce 2019, kdy koupila poskytovatele internetové televize Skylink. Loni v srpnu pak spustila televizní kanál Canal+ Sport s vysíláním nejvyšší anglické fotbalové soutěže Premier League a letos navázala druhým kanálem Canal+ Action.

Samostatná streamovací služba vyjde na 189 korun měsíčně, zařadí se tedy do cenového průměru asi deset korun pod nabídku Disney+, HBO Max nebo Apple TV+. Předplatit si ji může kdokoliv, zákazníci Skylinku s tarifem Kombi+ ji nicméně dostanou v ceně.

Aplikaci Canal+ je možné stáhnout na chytré televize Samsungu z roku 2017 a novější, LG se systémem webOS alespoň ve verzi 3.5 nebo zařízení s Android TV 7.0 a vyšší. Dostupná je samozřejmě také pro mobilní zařízení s iOS a Androidem nebo přímo na webu. V rámci jednoho účtu je možné přehrávat na čtyřech obrazovkách současně, aktuálně ale jen v rozlišení FullHD.

Ti, co streamovací službu vyzkoušejí, v její knihovně najdou například oscarové vítěze Všechno, všude, najednou a Parazita nebo thriller Davida Finchera Zmizelá. Výčet seriálů pak zahrnuje méně známé tituly jako polskou kriminálku Kruk, mysteriózní thriller The Head či historické drama Versailles. V květnu sem zamíří francouzsko-italský western Django a ve spolupráci s ČT se chystá komediální minisérie Dcera národa o Zdeňce Havlíčkové, dceři Karla Havlíčka Borovského. Knihovnu čítající stovky titulů si lze prohlédnout na webu.

Mezi hlavní taháky Canal+ by ovšem měla patřit už zmiňovaná Premier League. Služba nabídne všech 380 fotbalových zápasů jak živě, tak ze záznamu. Součástí předplatného je i živé vysílání Canal+ Action a několika dalších.

Výhledově se uživatelé mohou těšit dokonce na nabídku Apple TV+. Francouzi totiž s technologickým obrem nedávno uzavřeli velký obchod, který má jejich zákazníkům bez navýšení ceny poskytnou veškerý obsah z produkce Applu. Zatím však není jasné, v jaké formě a kdy bude tento aspekt platit v Česku a na Slovensku, které obchod zahrnuje.