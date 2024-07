Cash only. Behěm festivalu ve Varech se často nedalo platit kartou, město se pokusí problém řešit

Uložit 0

Padesátý osmý ročník karlovarského filmového festivalu je za námi. Prodal na 114 700 vstupenek a lidé na něm mohli zhlédnout až 330 projekcí. Hlavní cenu vyhrál letos překvapivě dokument Náhlý záblesk hlubších věcí, cenu diváků pak diskutovaný film Jiřího Mádla Vlny a do města se jako každý rok sjeli kromě milovníků filmů i zástupy celebrit i podnikatelů. A zatímco na opulentních večírcích nebyla o dostupné jídlo a pití nouze, na ulicích tak jako každý rok celkový zážitek kazila zdánlivá maličkost – až příliš častá nemožnost platit v okolních podnicích kartou. Město proto slíbilo, že s tím zkusí něco udělat.

Ať už se jednalo o obchody se suvenýry, občerstvením, či nápoji, jedno měly často společné: nápis cash only. Možnost platit kartou by se přitom na festivalu takového významu a rozsahu, jaký má ten karlovarský, dala považovat za samozřejmost. Tou by mohlo být také všeobecné sjednocení forem platby – v některých stáncích totiž naopak nebylo možné platit hotově a jejich provozovatelé přijímali jen karty. Člověk u sebe tedy musel mít vždy dostatek hotovosti i připravenou platební kartu, aby jeho návštěva proběhla bez zbytečných komplikací.

Pořadatelé mezinárodní akce ve svých oficiálních obchodech, které nabízely festivalový merch, bezhotovostní platbu umožňovali, na zvolenou formu plateb v okolních zařízeních ale neměli žádnou páku. „Karlovarský festival není provozovatelem stánků s občerstvením, obchodů nebo restauračních provozů, a proto nemá žádnou možnost ovlivnit, jakou formu plateb si konkrétní obchodníci zvolí,“ komentovala pro CzechCrunch tisková mluvčí KVIFF Uljana Donátová.

I přesto, že festival nemá nad rozhodnutími soukromých podnikatelů kontrolu, škodí jejich chování právě celkovému zážitku z filmové akce. A návštěvníci se nebojí ozvat, na sociálních sítích v uplynulých dnech hojně sdíleli své zkušenosti. „Cash only je už trochu ohraná písnička, máme KVIFF, kam si zvou světové celebrity, ale ve velký části stánků neberou karty. Já u sebe nenosím cash, obtěžuje mě to, nejsem za zrušení hotovosti, ale tady z toho mi prostě smrdí okrádačky lidí, nic víc…,“ napsala na síti X uživatelka @Cohenova_A.

Já u sebe nenosím cash, obtěžuje mě to, nejsem za zrušení hotovosti, ale tady z toho mi prostě smrdí okrádačky lidí, nic víc… 🤭💳 — Lena Cohen (@Cohenova_A) July 2, 2024

Kromě okolních stánků s lázeňskými oplatkami nebo klobásami nepřijímal letos karty ani bar v samotném hotelu Thermal. Ten by měl přitom spadat pod ministerstvo financí, během filmového festivalu ho ale údajně provozoval soukromý nájemce. Člověk u sebe tedy musel mít hotovost i v samotném centru dění.

V souvislosti s nemožností bezhotovostních plateb je na místě zmínit také absenci bankomatů, se kterou se návštěvníci podél kolonády potýkali. Ty bývají k dispozici v centru města, v zóně podél řeky, kde se většina lidí během festivalu pohybuje, se ale nachází jen Euronety, které si při jejich použití strhávají z bankovních účtů vysoké poplatky. Jeden bankomat je pak vždy v samotném hotelu Thermal.

Nemožnost platit kartou je přitom na festivalu ve Varech každoročním problémem a lidé si na omezení stěžují pravidelně. Když se CzechCrunch obrátil na Karlovarský kraj, který by mohl potíže s bezhotovostními platbami během festivalu řešit, obdržel odpověď s důrazem na právo každého obchodníka vybrat si svou preferovanou formu platby. „Ano, je to nepříjemná situace pro návštěvníky festivalu, ale mají možnost si vybrat, zda takový podnik podpořit, nebo nikoliv, a navštívit jiný, kde platby kartou umožňují,“ komentovala postoj kraje tisková mluvčí Jitka Čmoková.

Vůli vyjít vstříc návštěvníkům a zpříjemnit jejich celkový zážitek na festivalu projevilo nakonec samotné město. I jeho zástupci upozornili na to, že nemohou obchodníky do přijímání bezhotovostních plateb nutit, plánují ale problém do budoucna v rámci svých možností řešit. „Podněty na toto téma jsme zaznamenali a bude to jistě téma minimálně k neformálnímu dialogu, například v rámci jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu rady města, s místní sekcí Asociace hotelů a restaurací apod.,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí magistrátu města Karlovy Vary Helena Kyselá. Zda však taková vyjednávání konkrétní změnu opravdu přinesou, jisté není. Budeme si muset počkat na další rok.