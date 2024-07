Překvapiví vítězové, české Vlny nebo Aragorn. Toto byly hlavní momenty festivalu v Karlových Varech

Uložit 0

V sobotu večer proběhlo slavnostní vyhlášení cen 58. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech a jedna z hlavních kulturních akcí roku u nás je tímto oficiálně ukončena. Mezi vítězi je pár překvapení, my jsme se ale spolu s nimi zaměřili i obecněji na to nejzajímavější, co se letos kolem hotelu Thermal dělo.

Hlavní cenu nečekaně vyhrál dokument

O Náhlém záblesku hlubších věcí, britském dokumentu o malířce Wilhelmině Barns-Graham, se v průběhu festivalu příliš nemluvilo. Snímek Marka Cousinse o životě významné umělkyně, jejím výstupu na švýcarský ledovec Grindelwald a dopadu na její tvorbu, stejně jako o tématech genderu, klimatu či kreativity ale porotu přesvědčil. Získal hlavní cenu festivalu.

Aragorn promluvil česky

Viggo Mortensen, původem Američan, je známý především jako skvělý herec, kromě toho je to ale také velice sečtělý, vzdělaný člověk, který alespoň na konverzační úrovni hovoří sedmi jazyky. A dokonce se pro své role pár dalších učil. Není proto divu, že publikum na zahajovacím večeru KVIFF pozdravil česky. V tomto jazyce ale také pokračoval.

„Je pro mě velká čest být hostem karlovarského festivalu.“ Pak samozřejmě přešel do rodné angličtiny, za svoji češtinu si ale vysloužil nadšený potlesk. Na festival 65letý umělec přijel jednak představit svůj nový režijní počin Až na konec světa, k němuž i napsal scénář, složil hudbu a ztvárnil jednu z hlavních rolí, jednak převzít cenu prezidenta KVIFF Jiřího Bartošky.

Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary Viggo Mortensen dostal cenu prezidenta karlovarského festivalu

Daniela Brühla vzrušuje selhání

Cenu prezidenta festivalu za přínos filmu si přijel převzít také Daniel Brühl, známý ze snímků jako Good bye, Lenin!, Rivalové, Hanebný pancharti nebo předloňské Na západní frontě klid. V rozhovoru s novináři zmiňoval svoji krizi středního věku a odhodlání pouštět se do riskantních projektů – prý ho teď často přitahuje nebezpečí, že jako herec selže.

Také proto se rozhodl přijmout nabídku ztvárnit legendárního módního návrháře v nové minisérii Becoming Karl Lagerfeld. „Když mi poprvé zavolali, smál jsem se a říkal si, že to je směšné. Pak jsem ale zavěsil a uvědomil si: ‚Sakra, tohle přesně mě zajímá.‘“ Riskantních rozhodnutí už má ale za sebou více – jako třeba tehdy, když ho do svého filmu obsadil Quentin Tarantino. Lidé ho po filmu Good bye, Lenin! měli zařazeného jako milého chlapce, co pomáhá důchodcům, a také v Hanebných panchartech hraje zprvu nejmilejšího Němce ve filmu. Věci se ale zásadně změní.

Kdo a co viděl?

Zájem o festival, kam se každoročně sjíždí řada domácích tvůrců i zahraniční hvězdy, byl tradičně vysoký. Akci v průběhu devíti dnů navštívilo přes 10,5 tisíce lidí, z čehož necelých devět tisíc tvoří samotní diváci. Zúčastnili se celkem 453 filmových představení, kde bylo možné zhlédnout 177 celovečerních, dokumentárních a krátkometrážních snímků. A 33 z nich mělo v Karlových Varech světovou premiéru.

Jsou Karlovy Vary podvod na diváky?

Kritika směřovaná na omezenou kapacitu festivalových míst v kinech se objevuje každý rok, tentokrát se ale kvůli změnám v rezervačním systému zdála hlasitější. Pozornost si získal hlavně příspěvek podcastera Stanislava Hrušky (StandaShow) popisující, že držitelé akreditací si nově museli rezervace na projekce vybírat v zásadě naslepo. Mnohem častěji než dříve tak mohla nastat situace, kdy jim vyšla pouze jedna nebo ani to ne.

Existují alternativy, ty ale mohou snadno skončit jako spousta promrhaného času. Například komentář serveru Aktuálně nicméně podotýká, že KVIFF přece jen patří do kategorie A, kam se řadí ty nejprestižnější filmové přehlídky včetně Cannes nebo Benátek. Ve srovnání s nimi jsou Karlovy Vary prý stále podstatně přístupnější.

Vlny dělaly vlny

Mezi nejdiskutovanější filmy letošního ročníku patřil nový režijní a scenáristický počin Jiřího Mádla Vlny. Rozmáchlý politický thriller o redakci Československého rozhlasu, jejíž členové museli na konci 60. let činit těžká a nebezpečná rozhodnutí, diváky nadchl dravým hollywoodským vyprávěním a výpovědí o dobové situaci. Nezřídka padaly poznámky o filmu evropského formátu, jakých u nás vzniká tak málo. Vlny získaly cenu diváků.

Šerm, zabijačka a rozpad manželství

Nejvíce ocenění si letos odneslo norské psychologické drama Až na věky, sledující primárně ženskou hrdinku, která znovu objevuje sama sebe, zatímco prochází nelehkým rozvodem. Filmu připadlo celkem pět sošek. Křišťálový glóbus za režii si odnesla režisérka Nelicia Low za šermířské sportovní drama Na kordy a zvláštní uznání poroty si vysloužilo drama z uprchlického tábora Xoftex a česká komedie Mord, která svým pojetím evokuje kultovní Hoří, má panenko. V soutěži Proxima pak uspělo drama z čínských hotelových pokojů Cizinec nebo dokument Když přišla noc o vojenském výcviku.