Amore Vero v italštině znamená pravá láska. Také je to název jachty, kterou pro svou – tehdejší – manželku Olgu Rožkovou nechal v roce 2012 postavit druhý nejmocnější muž Ruska Igor Sečin. Teď už nemá ani Olgu, ani loď. První mu před časem utekla za italským automobilovým závodníkem Francescem Provenzanem, druhou mu právě zabavili francouzští celníci v rámci celoevropského tažení proti Putinovým oligarchům.

Jachta, jejíž hodnota přesahuje 100 milionů dolarů a kterou vyrobila nizozemská loděnice Oceanco, měla původně na přídi jiný název – St. Princess Olga, tedy svatá princezna Olga. Když ale Sečina jeho někdejší sekretářka, s níž se oženil, opustila, nechal jednašedesátiletý bývalý agent KGB plavidlo přejmenovat na Amore Vero. A to byla ještě ta klidnější část jejich rozvodového řízení. Například luxusní vilu u Moskvy za 50 milionů dolarů, kterou pro Rožkovou stavěl, údajně Sečin nakázal ze vzteku celou zdemolovat.

Počátkem ledna jachta, již obsluhuje posádka o 28 členech, připlula do přístavu městečka La Ciotat na francouzském Azurovém pobřeží, kde měla zůstat až do dubna kvůli pravidelné údržbě a opravám. Po ruské invazi na Ukrajinu a nečekaně rychle vyhlášených – a především překvapivě tvrdých – sankcích, které západní státy uvalily na ruské předáky, se ale loď urychleně začala chystat k vyplutí.

Šanci k tomu ale nedostala. Celníci ji nejprve několik hodin prohledávali a pak ji na základě sankčního seznamu zabavili s tím, že už samotný fakt, kdy by se loď s posádkou pokusila urychleně odplout, by znamenal porušení celních zákonů. „Jachta patřící ruskému oligarchovi byla zabavena. Děkuji francouzským celníkům, kteří prosazují sankce Evropské unie vůči osobám blízkým ruským úřadům,“ oznámil na Twitteru francouzský ministr financí Bruno Le Maire.

Amore Vero není jediná luxusní loď, kterou si Sečin koupil. Kromě ní má mít ještě jednu – ta se dnes jmenuje banálně Standard, ovšem její původní název zněl Duchess Olga, tedy Vévodkyně Olga. Kdy a proč ji přejmenoval, je nasnadě…

Eskapády s jachtami ukazují, že i velmi mocní muži dokážou pro své o generaci mladší lásky dělat velmi emocionální kroky. U Sečina, který je jeden z nejbližších přátel a spolupracovníků Vladimira Putina, to je ale celkem překvapivé – ti dva jsou si blízcí minimálně od první poloviny devadesátých let, kdy se potkali na petrohradské radnici. V osmdesátých letech oba působili jako agenti KGB v cizině, Putin v Německu, Sečin v Africe.

Igor Sečin při jednání s Vladimirem Putinem Foto: Kreml

Sečin vystudoval francouzštinu a portugalštinu, od nástupu Putina k moci ale funguje jako jeho pravá ruka, částečně v politice, ale především v byznysu. Podle zahraničních médií je zároveň Sečin a firmy na něj napojené tím, kdo spravuje a drží Putinovy rozsáhlé, ale oficiálně nikdy nepřiznané majetky.

Formálně je Sečin šéfem státní těžební společnosti Rosněfť, která vznikla na základech zkonfiskovaného kolosu Jukos zapuzeného oligarchy Michaila Chodorkovského. Působil i jako vicepremiér a dokud byl do roku 2016 v žebříčku magazínu Forbes, svítila u něj číslovka 17 miliard dolarů. Jeho a Putinův majetek bude ovšem pravděpodobně mnohem rozsáhlejší.

Zabavená Sečinova jachta není jedinou, kterou západní úřady ruským oligarchům sebraly. Podle Forbesu měl o svou chloubu zvanou Dilbar přijít také průmyslový magnát Ališer Usmanov. Jde ještě o luxusnější plavidlo než to Sečinovo, jeho hodnota se udává v rozmezí 500 a 600 milionů dolarů, jde tak o jednu z pěti nejdražších jacht světa. Z ruských oligarchů má dražší jen Roman Abramovič.

Že by o svou námořní perlu Eclipse přišel i on, zatím není tak úplně pravděpodobné, protože na rozdíl od Sečina nebo Usmanova není – aspoň zatím – na žádném sankčním seznamu. V Británii, kde Abramovič pobývá, ale sílí hlasy, že by minimálně na ten britský měl přibýt. Sám Abramovič už začal podnikat kroky, aby ho případné uvalení sankcí zabolelo co nejméně – dal k prodeji svůj fotbalový klub Chelsea a údajně se snaží zbavit i nemovitostí. K britskému fotbalu má pak blízko i Usmanov, v minulosti měl podíl v Arsenalu, poslední roky jeho firmy sponzorovaly Everton, který s nimi teď rozvázal spolupráci.

Někteří z oligarchů, kteří na sankčním seznamu jsou, se už začali ozývat, že válka, kterou rozpoutal Putin, je špatná. Jmenovitě proti ní vystoupil ocelářský magnát Oleg Děripaska nebo finančník Michail Fridman, který na Ukrajině vyrostl. „Ta válka je neštěstí pro obě strany a měla by co nejdřív skončit,“ uvedl Fridman, který podobně jako řada dalších ruských bossů žije ponejvíc v Londýně. Současně s tím se podivil, proč je spolu se svým byznysovým partnerem Petrem Avenem na sankčním seznamu.