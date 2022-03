Chelsea je na prodej. Ruský miliardář Abramovič se chce urychleně zbavit svého fotbalového klubu

Fotbalová Chelsea by mohla mít po téměř dvaceti letech nového majitele. Od roku 2003 patří londýnský klub ruskému miliardáři Romanu Abramovičovi. I na něj však nyní mohou dopadnout tvrdé ekonomické sankce, které západní svět chystá jak přímo vůči režimu Vladimira Putina, tak i jeho nejbližšímu okolí a takzvaným oligarchům. Mezi ně patří i Abramovič, bývalý gubernátor Čukotky, který v očekávání sankcí již předal vedení Chelsea do rukou klubové nadace a podle nejnovějších zpráv je připraven klub prodat. Kupcem by se mohl spolu s dalšími investory stát švýcarský miliardář Hansjörg Wyss.

„Abramovič je jedním z Putinových nejbližších poradců a přátel. Panikaří jako všichni ostatní oligarchové,“ uvedl Wyss pro švýcarský list Blick. Jeden z nejbohatších Švýcarů, jehož majetek americká agentura Bloomberg odhaduje na téměř devět miliard dolarů (přes 200 miliard korun), by mohl být jedním z investorů, kteří od Abramoviče jeho fotbalový klub odkoupí. „Snaží se prodat všechny své vily v Anglii. Chce se také rychle zbavit Chelsea. V úterý jsem spolu s dalšími třemi lidmi dostal nabídku na koupi Chelsea,“ uvedl Wyss.

Jedná se o dramatický vývoj událostí, který načal Roman Abramovič koncem minulého týdne. Tehdy v ojedinělém veřejném prohlášení oznámil, že předává řízení Chelsea do rukou klubové nadace. Přestože důvody nezmínil, mělo jít o manévr, který měl londýnský klub co možná nejvíce ochránit před případnými sankcemi, jež mohou na Abramoviče dopadnout. Ruský oligarcha, který své přímé vztahy s Vladimirem Putinem dlouhodobě odmítá, však i nadále zůstává stoprocentním majitelem Chelsea.

Z Velké Británie, kde tamní politici volají po okamžitém sankcionování ruských miliardářů, jako je právě Abramovič, jdou zprávy, že se majitel Chelsea začal co nejrychleji zbavovat svých nemovitostí v Londýně. Další na řadu by nyní měl přijít celý fotbalový klub. Samotná Chelsea sice zprávy o možném prodeji oficiálně nekomentuje, avšak britský deník The Telegraph píše, že klub je skutečně na prodej a potenciální kupci jsou již oslovováni nejmenovanou americkou bankou, která má prodej řídit. Potvrzuje to i vyjádření Hansjörga Wysse.

„Teď budu muset počkat čtyři nebo pět dní. Abramovič v současné době žádá příliš mnoho. Chelsea mu dluží dvě miliardy liber. Chelsea však nemá peníze, což znamená, že ti, kdo koupí Chelsea, by to měli Abramovičovi kompenzovat,“ popisuje aktuální situaci 86letý Hansjörg Wyss, který podle listu Blick patři mezi nejvlivnější Švýcary. Dlouhodobě žije ve Spojených státech a na veřejnosti se téměř neukazuje. Jeho jmění vyskočilo, když v roce 2012 prodal výrobce zdravotnických zařízení Synthes za více než 20 miliard dolarů společnosti Johnson & Johnson.

Švýcarský miliardář Hansjörg Wyss Foto: The Wyss Foundation

Podle britských médií by Roman Abramovič za prodej Chelsea rád inkasoval zhruba čtyři miliardy liber (přes 120 miliard korun). Zdroje deníku The Telegraph však hovoří o tom, že může očekávat zhruba poloviční nabídky. Hansjörg Wyss potvrdil, že přesnou prodejní cenu zatím nezná, ale pokud by do obchodu s Abramovičem šel, nečinil by tak sám, nýbrž s dalšími šesti nebo sedmi investory. Aktuálně má mít za sebou americké konsorcium složené z několika dalších podnikatelů. Podle britských médií mají zájemci předložit své nabídky ještě tento týden, protože je Abramovič pod velký tlakem.

Mluvčí pětapadesátiletého ruského miliardáře se zatím k informacím o prodeji nevyjádřil, nekomentoval ani zprávy o prodejích londýnských nemovitostí. V předchozích dnech pouze uvedl, že se Abramovič podílí na mírových vyjednáváních mezi Ukrajinou a Ruskem. K tomu však nejsou známy žádné podrobnosti. Začátkem ledna magazín The Athletic informoval o tom, že dluh Chelsea vůči Abramovič již překročil 1,5 miliardy liber (46 miliard korun), přičemž Bloomberg aktuálně odhaduje Rusovo jmění na 13,5 miliardy dolarů (přes 310 miliard korun). Vlivem sankcí se však může zásadně proměnit.