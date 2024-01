Češi chápou, že za kvalitní a udržitelné bydlení stojí za to si připlatit, říká šéf skupiny Fipox

Uložit 0

Stavět se dá udržitelně, s respektem k okolnímu prostředí, a přitom kvalitně a krásně. Tak by se dala shrnout vize skupiny Fipox, která stojí za společnostmi, jako je realitní developer Domoplan, stavební firma Thierra nebo fond udržitelné energie Clean Energy Fund SICAV (CEF). Skupina tak propojuje vše, co za vznikem nadčasových projektů stojí, od plánování přes výstavbu až po energetickou soběstačnost. „Hledáme ve společnostech něco, čemu říkáme X-faktor. Inovativní partnery s určitým přesahem se potom snažíme získat do našeho portfolia a rozvíjet je,“ říká v podcastu BrandStories Tomáš Vavřík, výkonný ředitel celé skupiny.

„V průběhu mého dlouholetého působení v Domoplanu jsem se utvrdil, že se vyplatí mít kontrolu nad všemi řemesly a částmi dodavatelského řetězce, vtisknout jim filozofii, kterou prosazoval Domoplan a dnes i celý Fipox,“ doplňuje Vavřík, jaká myšlenka stála za založením skupiny Fipox, kam se posunul z pozice šéfa společnosti Domoplan. Skupina dlouhodobě spojuje firmy, které jdou směrem k udržitelné budoucnosti trhu s nemovitostmi. Lidé dnes už podle jejich zkušeností chápou, že pořízení vlastního bydlení je investice, která se děje jednou, maximálně dvakrát za život, a nebojí se připlatit si za návrh a zpracování, protože jim ušetří starosti i peníze v následujících letech.

Dříve lidé podle Vavříka přemýšleli o realitních projektech spíše klasickým způsobem, kdy prioritou byla lokalita, načež přišel na řadu dobrý architekt. Trh se ale vyvinul a jen estetický výsledek sám o sobě nestačí. „Do každého projektu se snažíme dostat určitou koncepci. Někde to je colivingové bydlení, jinde bydlení pro seniory, studenty nebo myšlenka holiday resortů. A to je něco, co si můžeme dovolit nabízet díky týmu zkušených lidí, kteří ve všech částech projektu odvedou kvalitní práci,“ upozorňuje Vavřík.

V horském terénu je výzvou naplánovat výstavbu tak, aby se efektivně vešla do letních měsíců. U bytového domu záleží na kvalitě a nadčasovosti materiálů. Provázanost lidí ve skupině je pak podle Vavříka důvodem, proč si Fipox dnes troufá i na velmi náročné projekty. „Nemyslím si, že by takto složité projekty šly tvořit bez síly, kterou nabízí široká skupina,“ dodává.

Do klíčových aktivit skupiny Fipox může investovat i široká veřejnost skrze fondy kvalifikovaných investorů. Od 1 milionu korun se tak lze účastnit investičních příležitostí buď v diverzifikovaném portfoliu 14 projektů, nebo v jednom konkrétním projektu, a to nikoli formou korporátních dluhopisů, ale prioritních investičních akcií, které mají přednostní výnos. „Jako první u nás vydělává investor, až potom my,“ vysvětluje v podcastu Vavřík.

U developerských projektů je investiční horizont obvykle tříletý a zisk je generován rozdílem mezi náklady na výstavbu a prodejní cenou. Zajímavá je ovšem i energetická oblast. „Pro nemovitosti, které budujeme a stavíme, poskytujeme energetické zázemí od fotovoltaických elektráren přes tepelná čerpadla až po nabíječky elektrovozidel. Tyto aktivity financuje a provozuje Clean Energy Fund SICAV,“ dodává Vavřík.

Developeři v době vysokých nákladů na stavební materiál i lidskou práci spíše vyčkávají a odhadnout budoucí vývoj není jednoduché. Šéf investiční skupiny ale nevidí mnoho důvodů, aby ceny nemovitostí v dohledné budoucnosti výrazně klesaly.

