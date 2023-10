Češi chtějí létat pohodlně. Častěji volí byznys třídu, v ekonomické si připlácí za místo na nohy

Uložit 0

Covid Čechy donutil opustit letadla a vydat se na cesty na čtyřech kolech po domácí kotlině. Možná i proto jsme se pak rozhodli, že až zase stoupneme s letadlem nad mraky, tak si dopřejeme. Podle cestovek i aerolinek je pro nás čím dál důležitější nejen to, kam míříme, ale i jak tam letíme. Roste tak zájem o cestování v byznys třídě.

„Poptávka po cestách letadlem v byznys nebo prémiové třídě za uplynulé tři sezóny jednoznačně roste. Místa s příplatkem jsou nejrychleji vyprodaná, u řady termínů bychom prodali sedadla i dalším klientům, pokud by kabina byla přizpůsobená pro více míst v byznysu,“ uvedla pro CzechCrunch mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. Trend ale potvrzují i další. Podle mluvčího cestovní kanceláře Fischer Jana Bezděka Češi inklinují k lepším službám už delší dobu, covid to ale umocnil.

Češi si nejčastěji připlácí za pohodlnější sezení v případě dálkových letů. „Lidé jsou zkušenější, zcestovalejší. Pro řadu z nich nezačíná dovolená příletem do konkrétní destinace, ale právě na cestě. Kromě toho, že si připlácí za různé doplňkové služby, koukají například i na to, s jakou aerolinkou letí,“ popisuje Bezděk.

Podle Pavlíkové k tomu vede i výhodnější cena v případě, že využijete služby cestovní kanceláře. Pokud by někdo letěl klasickým letem zaplatí za byznys třídu víc, než pokud je cesta součástí celé dovolené. „U byznysu startuje příplatek za zpáteční cestu od bezmála třiceti tisíc korun za osobu, u aerolinek je to běžně i dvojnásobek jen jedním směrem,“ uvádí mluvčí Čedoku.

Stejně tak je pro české cestovatele důležité, jestli poletí přímo, nebo s přestupem. „Od října začínáme létat přímo z Prahy na Kubu, do Vietnamu nebo do Dominikánské republiky, je to reakce na to, že právě let tou nejjednodušší a nejrychlejší cestou je pro lidi důležitý,“ dodává Bezděk.

Volit lze přitom z několika variant. Čedok pravidelně létá s Boeingem 787 Dreamliner, kde je na výběr hned ze tří tříd – jde o byznys, premium a ekonomickou třídu. Připlatit je si ochotný ale i ten, kdo letí nejnižší z nich. U ekonomických letů lidé vybírají konkrétní sedačku, vyhledávaná jsou místa u nouzových východů či v přední části letadla. Čím dál častěji lidé sáhnou do peněženky také kvůli jídlu na palubě. Může jít ale například i o osobní převoz z letiště do hotelu namísto autobusu, který zastavuje u každého ubytování v nabídce cestovní kanceláře.

To, jak byznys třída vypadá, je dané aerolinkou. Každá letecká společnost má vlastní koncept. Promítají se do toho trendy v technologiích, pracuje se ale také na pohodlnějších sedadlech a jejich rozložení v kabině. „Někteří dopravci se dokonce postupně posouvají i k soukromým a uzavřeným apartmánům na palubě, u některých zůstává hlavní sedadlo, které se dá rozložit až do vodorovné polohy, takže si může cestující vlastně ustlat v oblacích,“ líčí Pavlíková s tím, že aerolinky na vlastních konceptech vyšší třídy leckdy pracují s různými designéry, světovými značkami nebo v případě jídla se známými kuchaři.

Obracení se k prémiovějšímu létání je ale mimochodem patrné už na samotných letištích. Pokud totiž člověk letí v byznysu, pak je v ceně zahrnutý i vstup do salonku v Praze a Brně. K dispozici je jídlo i pití, v některých případech také například sprcha.