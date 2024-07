Češi chystají herní revoluci. S postavami, které jsou díky AI jako živé a na které promluvíte svým hlasem

Uložit 1

Začnou se s vámi bavit o tom, že chtějí uspořádat představení Othella od Williama Shakespeara. Nebo s nimi řešíte pěstování rajčat i mezilidských vztahů. Případně se ocitnete na opuštěném ostrově a musíte rozseknout dilema, že máte zásoby jen pro dva lidi. Jenže trosečníci jsou tři. Vyřešíte to sekerou, nebo dohodou? Všechno tohle zvládají postavy vyvíjené české hry AI People – nikoliv však podle detailně napsaného scénáře, ale prostřednictvím umělé inteligence. Slovo „hra“ totiž není úplně na místě. Spíš je to další krok ve vývoji a použití AI.

Když AI People od pražské firmy GoodAI hrajete, tak na rozdíl od Shakespeara – anebo od jiných videoher – váš zážitek neřídí rigidní kód a rozhodnutí vývojářů. Stanete se součástí zážitku, v němž je každá postava poháněná umělou inteligencí a komunikuje s vámi tak, jako když si dopisujete s různými jazykovými modely online. Ale pozor, AI People rozhodně nejsou jen povídání s ChatGPT v trojrozměrné grafice.

„„Používáme existující jazykové modely, jako jsou GPT-4 nebo Llama3. A ty Othella znají, takže postavy budou schopné zahrát nějakou scénu,“ říká pro CzechCrunch Jan Feyereisl z Good AI, když nám ukázku AI People představuje na brněnské vývojářské konferenci Game Access. Kolem nás jsou hry s bombastičtější grafikou, se srdceryvnými scénáři od profi spisovatelů, s mnoha miliony prodaných kopií… ale AI People nad nimi v něčem naprosto vyčnívá.

V klasických videohrách by totiž všechny možné příklady uvedené v úvodu článku byly pevně určené. Možnosti, jak vyřešit problém tří trosečníků, by byly omezené a striktně nalajnované. Jenže v AI People můžete zkusit skoro cokoliv. Jako v konverzaci s AI, akorát že v prostředí plném interaktivních prvků, předmětů, kulis a dalších věcí známých z počítačových her. A obohaceném o systémy, které postavám dávají dlouhodobou paměť nebo je propojují s herním světem.

ChatGPT je často puritán, který se stydí být sprostý. Zato jazykový model Llama3 nemá problém vývojářům a hráčům nadávat.

„Abychom dosáhli dobrého výsledku, stačí nám vytvořit dostatečně dobrý prompt,“ říká Feyereisl. Slovo „prompt“ v kontextu AI označuje zadání, které jako uživatel dáváte umělým inteligencím. Jsou to takové ty věty jako „udělej mi obrázek Elona Muska, jak ničí Mezinárodní kosmickou stanici“ nebo „napiš mi seznam největších měst v Evropě“. Asi si dovedete představit, že pro potřeby vytvoření virtuální simulace skoro čehokoliv to bude v AI People náročnější.

Prompt pro hru od GoodAI může narůst do mnoha (opravdu mnoha) řádek plných nápadů, podmínek, charakterů postav, herního prostředí… a vytvoří vám jedno velké kreativní pískoviště. „Těch možností, jak hru hrát, je několik. Vytvoříte si zážitek podle toho, jak nadefinujete postavy a děj. Ano, můžete připravit body scénáře, které se mají odehrát a vše má nějak skončit. Ale stejně tak můžete stvořit otevřený a donekonečna pokračující zážitek,“ vysvětluje Feyereisl.

Takže v ukázce z brněnské konference postavičky v AI People hrají Othella proto, že jim Jan Feyereisl s kolegou a dalším odborníkem na AI Martinem Poliakem řekli, že jsou herci, mají si vybrat historické divadelní hry, dávat do nich emoce a pak vyzkoušet další. Anebo obdělávají políčko, protože jim bylo vnuknuto, že jsou zemědělci. Jenže i do této mírně determinované hratelnosti vstupuje nejchaotičtější prvek – vy, hráči. Stačí cokoliv napsat… a herní svět na to reaguje.

Je to trochu paradox. Titul na úplné špici technologického i herního vývoje ovládáte jako prastarou textovou hru z pravěku digitální zábavy. Nutně se ptáme, jestli vypisování slov a vět není pro tak ambiciózní projekt až příliš nepraktická překážka? „Je to jen jeden způsob ovládání. Pracujeme i na hlasovém vstupu skrz mikrofon. Takže časem to bude tak, že s postavami budete mluvit, aby vše bylo co nejpřirozenější,“ vysvětluje Poliak. Mimochodem, pro psaní v češtině hra není přímo dělaná, ale jazykové modely si s ní umí poradit.

Stále si to všechno nedovedete úplně představit? Velmi zjednodušeně to funguje tak, že vývojáři vytvořili základní prvky – zatím bez použití AI, grafika i zvuky jsou „ručně“ dělané. Třeba trojrozměrné objekty, jejich animace a herní funkce. Například semínko, které když zalijete, vyroste z něj rajče. Ty pak spojili s takřka neomezenými možnostmi jazykových modelů. Laicky řečeno s umělou inteligencí. A co se s tímhle spojením stane, to je do nevídané míry generované, nikoliv předpřipravené.

„Ve hře je samozřejmě naprogramovaná část. Ale to, co a jak virtuální postavy dělají, je dirigované umělou inteligencí. Hra dokáže vzít skoro jakýkoliv vstup od hráče a propojit ho s objekty v ní a s předepsanými životopisy postav z promptu a udělat z toho příběh,“ říká Feyereisl. Nad vším bdí režisér, takzvaný AI director, který to skládá dohromady. Ale nestaví pevné mantinely toho, co se stane.

Z původního promptu ví, že zrovna odehráváte třeba scénu na farmě s vášnivými farmáři. Ví, jak jsou naprogramované jednotlivé „neinteligentní“ prvky – zasazení, zalévání, sklizeň… A postavy s nimi skutečně fungují jako farmáři. Takže vám vysvětlí, jak vypěstovat rajče. Jenže když s nimi začnete rozkrývat jejich mezilidské vztahy, použijí růst rajčete jako metaforu pro rostoucí lásku. Na takové větvení nápadů a dialogů tradiční scénáře videoher obvykle opravdu nemyslí.

„Zatím je pro nás tou největší výzvou ona hranice mezi tím, co jazykový model zvládá sám, třeba dialogy mezi postavami, a co my musíme předpřipravit, například objekt rajčete. Do budoucna to ale bude tak, že čím dál víc částí hry bude vyměněno generativní umělou inteligencí. Ale zatím se zaměřujeme na generativní vyprávění příběhu,“ přibližuje Poliak.

V následujících týdnech čeká AI People předběžný přístup, tedy veřejné vydání nehotové, ale hratelné verze hry. „V ní budeme mít několik předpřipravených situací. Aby hráč měl šanci si vyzkoušet, jak hra funguje, a naučil se psát prompty. Následně hodně spoléháme na uživatelsky generovaný obsah, plánujeme i workshop pro sdílení výtvorů,“ dodává Feyereisl.

Čas vlastně GoodAI – což je firma, kterou stejně jako herní studio Keen Software House podepsané pod hitem Space Engineers založil podnikatel a vývojář Marek Rosa – hraje hodně do karet. Však si vzpomeňte na dobu jen pár měsíců vzdálenou, kdy AI generátory obrázků nezvládaly prsty a ruce. A dnes se občas přiblíží fotorealističnosti. Takže jak říkají zástupci pražské firmy, pokaždé, když se objeví vylepšený jazykový model, vylepší se i hratelnost AI People.

Lidé v budoucnu spustí AI nástroj a vygenerují si v něm nějakou pixelovou skákačku, jako je Super Mario.

Jinak je ale vývoj neobvyklé hry plný neobvyklých překážek. A to nejen těch opravdu náročných a nejtechničtějších, ale takříkajíc i společenských. „Třeba to, jak jsou jazykové modely trénované. OpenAI se hodně bojí toho, aby jeho modely negenerovaly špatný, problematický obsah. Jenže to je samo o sobě problematické, když chcete udělat něco nestandardního, negativního, třeba záporné postavy. Takže občas bojujeme s tím, že je model příliš upjatý a korektní,“ popisuje Poliak. A dodává, že zatímco ChatGPT je často puritán, který se stydí být sprostý, Llama3 nemá problém vývojářům a hráčům nadávat.

I takové záludnosti musí tým vývojářů – u takhle výjimečného projektu vás nejspíš překvapí, že jich je jen sedmnáct! – řešit. Ale jak sami říkají, od cesty do budoucnosti nikdo nečeká, že bude snadná. „Určitě budou lidé, kteří budou i nadále dávat přednost ručně vytvořenému obsahu. Ale tohle je určitě část budoucnosti videoher. Teď jsou hráči omezeni výtvory vývojářů. Jenže spousta lidí chce personalizované zážitky a tohle je způsob, jak je vytvořit,“ míní Feyereisl.

Jedním z plánů GoodAI je také AI People naškálovat z podoby jedné hříčky na rozsáhlý nástroj, který by mohl pohánět i tituly od jiných studií. Autoři počítají s tím, že systém jejich hry bude časem snadné implementovat pro použití v dalších hrách. Však umělá inteligence už teď pomáhá grafikům i scenáristům při tvorbě videoherního obsahu a její větší nasazení už dávno není otázka „jestli“, ale „jak moc a kdy“.

„Ale použít AI třeba jen na generování dialogů nás nelákalo. Není to tak převratné. Náš projekt je pro nás mnohem zajímavější, snažíme se koukat co nejvíc dopředu,“ říká Martin Poliak. A co tam vidí? „Čím dál víc se budou prosazovat multimodální modely. Tedy systémy, které zvládají obrázky, audio, video, samozřejmě i text. A také bude zajímavé na poli AI sledovat open source projekty, tedy ty otevřené a nekomerční. Myslím, že se bude objevovat víc malých, specializovaných modelů, které se ale třeba spojí dohromady a dohromady budou užitečnější než ty od Microsoftu,“ předpovídá vývojář.

Multimodální modely jsou mimochodem spojené i s vývojem AI People. Při hraní takto otevřené hry se nejde nezeptat na to, jestli bude možné ve hře vytvořit jinou hru. Však i v Minecraftu se podobné projekty už několikrát objevily. Třeba když v něm stvořili projekt schopný spustit… Minecraft. Půjde v AI People říct postavám, aby „naprogramovaly“ třeba šachy?

„To je velký problém dnešní AI. Takzvaný spatial reasoning, tedy řešení prostoru a umístění objektů. A právě multimodální modely ho pomáhají řešit. Takže ano, věřím, že třeba už za pár měsíců šachy bude možné vytvořit,“ odpovídá Martin Poliak. A předpovídá ještě komplexnější a zajímavější budoucnost. „Za nějaký čas bude prostřednictvím AI možné generovat i méně náročné hříčky. Třeba pixelové skákačky. Lidé spustí nástroj a zahrají si v něm nějakého vygenerovaného Super Maria. A až se hardware opravdu zlepší, tak i hry s realističtější grafikou,“ dodává odborník na umělou inteligenci.

„Pohybujeme se na hranici toho, co je dnes možné. Zkoumáme, kde to je zábava, kam až nás jazykový model pustí. Objevujeme úplně novou hratelnost,“ doplňuje svého kolegu Jan Feyereisl. „A ať už to bude naše hra, nebo něco jiného, tak nás čeká další ‚Minecraft moment‘. Hry byly předpřipravené, narýsované, ale pak přišel Minecraft a dal vám obrovskou kreativní svobodu. Něco podobného děláme my, ale v rámci umělé inteligence. Otevíráme osu volnosti, která dosud neexistovala,“ uzavírá.