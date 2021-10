Největší aplikace pro analýzu mluvené řeči, které se využívají například v call centrech pro vyšší efektivitu pracovníků a zlepšování jejich výkonu, se obecně soustředí na angličtinu nebo několik dalších světových jazyků s dobrými zdroji. Dvojice Litvanů se to však rozhodla změnit a se svým startupem Oxus.AI se snaží přinést výhody analytiky řeči prodejním týmům pracujícím v jakémkoliv jazyce na světě. Na této cestě je podpořili také čeští investoři.

Oxus.AI dokáže analyzovat hovory v call centrech přímo v mluvené řeči. Své řešení přitom buduje na metodě omezeného vyhledávání ve slovníku, která umožňuje analýzu řeči škálovat také do jiných jazyků se zlomkem dat potřebných pro řešení převodu řeči na text a zároveň podle svých tvůrců poskytuje vyšší stupeň přesnosti.

Řečeno jinými slovy – algoritmy nahrávají zvukový záznam, který je transformován do textu, následná analýza pak ale detekuje pouze klíčová slova místo celých vět. Opírá se tak o technologii pro detekci klíčových slov (v angličtině keyword spotting technology), což zvyšuje efektivitu a dokáže pracovat s jakýmkoliv jazykem na světě včetně češtiny.

„Oxus.AI vyvíjí softwarové řešení, které analyzuje 100 procent hovorů prostřednictvím kontextu. Pro manažery a operátory call center poskytuje okamžitá, přesná a použitelná data za účelem zvýšení prodejního výkonu, zlepšení kvality a udržení zákazníků,“ popisuje Michal Ciffra, partner investiční skupiny Depo Ventures, která se podílela na investičním kole v celkové výši 600 tisíc eur.

Zakladatelé Oxus.AI Mindaugas Bružas a Donatas Tamošauskas Foto: Oxus.AI

Dalších 200 tisíc eur startup získal z Norských grantů, dohromady tak nabral zhruba 20 milionů korun. Čeští investoři na aktuálním kole participovali ve formě syndikace angel investorů Depo Angels s přispěním svých litevských kolegů LitBAN. „Je to naše první společná syndikace a plánujeme další. Nejen s litevským andělským networkem, ale i s dalšími evropskými. Spolupráce dává obrovský význam pro podporu investování do startupů v rané fázi,“ popisuje další z partnerů Depo Ventures Petr Šíma.

Oxus.AI loni v Litvě založili Mindaugas Bružas se zkušenostmi z vývoje platformy pro vzdálené simultánní tlumočení a Donatas Tamošauskas, inženýr strojového učení. Jejich řešení umožňuje sales týmům těžit z nástrojů využívajících umělou inteligenci, jež analyzují hovory se zákazníky a doporučují různá zlepšení.

Call centra pracující v méně využívaných světových jazycích však musela analyzovat hovory „ručně“ lidskými pracovníky a znalosti takovým způsobem přenášet do zbytku týmu. To celý proces prodlužovalo a ztrácela se v něm významná část relevantních dat. Oxus.AI by tak měl obchodníkům zlepšit prodejní proces, koncovým zákazníkům pak lepší zkušenost.

„Odhaduje se, že software Oxus.AI pro analýzu řeči je desetkrát až dvacetkrát účinnější než rozšířená řešení převodu řeči na text. V jejich strategii vstupu na trh jsme identifikovali omezenou konkurenci. Oxus.AI má zkušený tým se skvělými praktickými investory a představuje atraktivní investiční příležitost,“ doplňuje Michal Ciffra.

„Jsme nadšeni, že máme fond Grouport od skupiny Depo Ventures mezi našimi prvními investory. Jelikož trh střední a východní Evropy je jedním z našich cílových, plánujeme využít jejich skvělou síť, podporu a obchodní znalosti pro další expanzi Oxus.AI. Prostředky budou použity k posílení produktu pro rychlejší škálování a jeho ověření na minimálně pěti zahraničních trzích,“ dodává Mindaugas Bružas, ředitel startupu.