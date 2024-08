Češi kupují byty v první linii u moře, platí cash a chtějí být daleko od Ruska, říkají experti

Uložit 0

Lidí, kteří zvažují nákup bytu, domu nebo apartmánu v cizině, přibývá. Motivů, proč zájem roste, je hned několik. Stejně jako je celá řada destinací, kam se pozornost investorů obrací. Jedna země mezi nimi ale vyčnívá – Španělsko. Cena bytu s výhledem na moře tam i ve vyhlášených střediscích na Slunečném pobřeží či na ostrově Tenerife nebude vyšší než stejně velká nemovitost v okolí Prahy. O hlavním městě ani nemluvě. „Když máte na byt v Praze nebo Krkonoších, máte na nemovitost v zahraničí,“ říká Jan Rejcha, majitel agentury Rellox, která je největším zdejším prodejcem realit v cizině.

Proč si Češi kupují byty v zahraničí? Kdy zájem o investice v Chorvatsku, Španělsku či Itálii začal růst? Jak je to s jejich výnosností? A hrají nějakou roli celebrity? Jak se vůbec žije ve Španělsku, o které je mezi Čechy největší zájem? O tom v podcastu Money Maker hovořil Jan Rejcha z Relloxu spolu s Jitkou Louckou, výkonnou ředitelkou Hispánsko-české obchodní komory.

O tom, jak sílí zájem o zahraniční nemovitosti

Jan Rejcha: „Nakopnul to covid a od covidu se to drží, takže poslední tři, čtyři roky je to stabilní. Jsou lokality, které covidem hodně vystřelily, což je třeba případ Španělska, včetně Kanárů, částečně je to případ Dubaje. I díky médiím se to dostalo do určitého mainstreamu. To znamená, že lidé, kteří chtějí koupit byt investičně nebo pro sebe, už neuvažují jenom o Praze, o Krkonoších, ale uvažují i o zahraničí. Zároveň se to dostalo i mezi lidi, který nejsou v úplně top příjmových kategoriích. Takže i ti, kdo mají třeba jen tři miliony, se začínají dívat do zahraničí.“

Jitka Loucká: „My to s obchodní komorou vidíme každý den. Obrací se na nás lidé, kteří potřebují k tomu navázané služby. To znamená daňaře, kteří pomůžou podávat daňové přiznání, zároveň i právníky a všechny služby kolem. I službu, která už souvisí se správou nemovitostí, protože vy tam obvykle nejste nonstop… Vnímáme velký nárůst nejenom po covidu, ale i kvůli konfliktu na Ukrajině. Je tady určitý strach z toho, co se může stát, a proto čím (jste) dál, tím líp. Kanárské ostrovy jsou odsud šest hodin letu, je tu přímé letecké spojení, takže i ony jsou poměrně zajímavou lokalitou ke koupi nemovitosti.“

O tom, proč si lidé radši kupují byty u pláže

Jitka Loucká: „Kolikrát jsou ceny v Praze srovnatelné s cenami, které jsou v zahraničí ve velmi atraktivních regionech kolem pláží. Osobně si ale myslím, že jsou zajímavá i města ve Španělsku, která jsou ve vnitrozemí, ale kde je poměrně vysoká bonita lidí, mají dobrou kupní sílu a kde si lze koupit byt, jenž může stát 200 tisíc eur. To není zas taková částka. (…) I to může být zajímavá investiční příležitost. Tedy nejenom dívat se na pláže, protože ty začínají být poslední dobou už vyždímané.“

Jan Rejcha: „Souhlasím s názorem, že jít trošičku do vnitrozemí není špatná myšlenka. Ale prakticky to funguje tak, že z toho, co my prodáváme u moře, 70 procent lidí kupuje v pěší vzdálenosti k moři, to znamená do 500 metrů. To také znamená, že nakupují za v podstatě nejvyšší ceny. Čím jdete dál od moře, tím víc jdou ceny většinou dolů. Samozřejmě jsou výjimky exkluzivních lokalit a uzavřených komunit, ale moře je pro drtivou většinu lidí zásadní.“

O tom, jaký bývá účel nákupu nemovitosti

Jan Rejcha: „Většina lidí nakupuje primárně za účelem vlastního užívání a tento důvod trvá tři až čtyři roky, dokud si nemovitost pořádně neužijí. Pak možná nastává moment, kdy ji začnou pronajímat, protože tam už nejezdí tak často, lokalitu objevili a začali jezdit i někam jinam. Ale primární důvod je opravdu subjektivní, to znamená vlastní užívání. Pronájem je spíš jen další plus nemovitosti. Samozřejmě existují klienti, který mají pronájem jako primární důvod, to jsou klasičtí investoři, kterým je v podstatě jedno, zda to je Španělsko, Itálie nebo Rakousko. Ale těch je spíš menšina… Pokud ale máte peníze na nemovitost v Praze nebo ve Špindlu, tak máte peníze na nemovitost v zahraničí.“

O výnosnosti rekreačních nemovitostí

Jan Rejcha: „Výnosy v Evropě jsou dost podobné, takže třeba na horách v Rakousku nebo severní Itálii se většinou pohybujete na 4,5, maximálně asi 6 procentech. Když půjdeme do detailu, je otázka, k jaké investici se to vztahuje: jestli pouze nemovitosti, nebo jestli jde o celkovou vstupní investici, protože platíte nějaké daně, poplatky a tak dál. A u moře záleží, co to je za oblast. V podstatě záleží, aby tam byla co nejdelší sezóna, tedy čím jdete víc na jih, tím bude sezóna delší. A nebo najdete oblast, která funguje duálně, což jsou ale většinou hory. Některé oblasti v Rakousku se v tomto směru zajímavě rozjíždí.“

Foto: Lavin Nguyen/CzechCrunch Jan Rejcha a Jitka Loucká

O vlivu celebrit na zájem o nemovitosti v cizině

Jan Rejcha: „Jestli můžu ještě ke Kanárům nebo obecně ke Španělsku… Je zajímavé, že i v tomto realitním ranku funguje faktor celebrit. Týká se to Kanárů nebo Costa del Sol. Pro lidi, kteří chtějí koupit nemovitost za miliony nebo třeba i desítky milionů, je to zajímavé. Chtějí z nějakého důvodu bydlet blízko známých lidí, jako jsou zpěváci, herci, herečky. Přijdou sem, protože třeba viděli něco na Instagramu.“

O životě ve Španělsku

Jitka Loucká: „Češi mi vždycky vypráví, jak je možné, že ve Španělsku o půlnoci děti lítají po náměstích. A já říkám, ať si představí, že přes den se tam venku fungovat nedá, tak se prostě uklidíte dovnitř, odpočíváte a po šesté hodině vylezete a teprve začnete fungovat. Jdete na pláž, večeře je v 11 a pak do dvou, tří do rána. Děcka jsou v pohodě, jsou flexibilnější, než si myslíme. Je to o překonávání určitých stereotypů. Když jsem přijela poprvé do Španělska s čtyřměsíčním synem a můj muž mi řekl, že půjdeme na skleničku a ať s sebou vezmu malého, namítla jsem, že přece nepůjdu do baru s kočárem. Nakonec jsem šla a pomalu jsem se tam nevešla, protože tam byly čtyři další kočáry. Ve Španělsku se takhle žije a učí mě to prolomit moje vnitřní nastavení z Čech. A jak věci dělat flexibilně a přizpůsobit se místním.“