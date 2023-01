Češi na investování nezanevřeli ani v těžkém roce 2022. Přes Portu do akcií vložili už 16 miliard

Doba amatérským investorům po několika příznivých letech, kdy většina myslitelných aktiv neustále rostla, v roce 2022 příliš nepřála. Ceny kryptoměn v čele s bitcoinem se propadly, klesla i hodnota většiny akcií a centrální banky utahovaly šrouby. Zájem veřejnosti tím ale nutně neklesá. V Česku to dokazuje i růst počtu uživatelů domácí online investiční platformy Portu, která má už přes 175 tisíc registrovaných uživatelů, a to včetně Slovenska a Polska, kde zákaznická základna rovněž roste.

Investiční platforma, která spadá pod tuzemskou skupinu Wood & Company, ve svých produktech sází na burzovně obchodované fondy, takzvané ETF (exchange-traded funds), které sdružují desítky, stovky i tisíce akcií různých firem. Právě ETF patří mezi základ pasivního a diverzifikovaného investování, kdy lidé do vybraných fondů posílají pravidelně peníze a dlouhodobě je díky tomu zhodnocují. Nepotřebují přitom nutně velké obnosy ani široké odborné znalosti.

Na relativně jednoduchý vstup do světa pasivního investování lidé slyší a na Portu si tak v roce 2022 založilo účet o téměř 80 procent více lidí než rok předtím. S jejich počtem roste logicky také i objem vložených peněz. Jen v loňském roce uživatelé proinvestovali 11,5 miliardy korun. „Nové vklady v roce 2022 vzrostly o 115 procent oproti předchozímu roku,“ říká šéf Portu Radim Krejčí.

Klienti nejvíce využívají portfolia na míru, která představují 70 procent majetku spravovaného Portu. „Průměrná hodnota takového portfolia je 70 tisíc korun a 80 procent lidí do nich investuje pravidelně,“ říká Krejčí. Pro pokročilejší investory nabízí Portu možnost ryze vlastních strategií i nákup jednotlivých akcií.

Zvýšený zájem byl minulý rok také o dětské účty, kterých je už přes deset tisíc. „Na dětské účty připisujeme především pravidelné vklady, často od rodiny a příbuzných. Průměrná investovaná částka měsíčně je nižší než u dospělých účtů,“ dodává Krejčí. Děti mohou do účtu nahlížet, a pokud už mají vlastní bankovní účet, mohou i samy vkládat peníze.

Investiční platformě se loni dařilo i v zahraničí. Na Slovensku se podle Portu počet uživatelů zvýšil o 300 procent a blíží se číslu deset tisíc. A přibývá jich i v Polsku, kde platforma začala působit ve třetím čtvrtletí loňského roku. Celkem na konci roku 2022 spravovala aktiva za šestnáct miliard korun. „To číslo se za poslední rok zvýšilo o 120 procent, přestože trhy poklesly o dvacet procent,“ uvádí Krejčí.

Odpovědné investice či krypto

Na zájem zákazníků se Portu snaží reagovat také nabídkou nových investičních produktů. Část investorů s portfoliem na míru třeba podle jeho analytičky Anny Kortusové od prosince přešla na investování prostřednictvím takzvaných ESG portfolií, které při sestavování berou ohled na životní prostředí nebo na to, jak se firma, do které uživatel investuje, chová ke svým zaměstnancům.

Podle Portu mezi lidmi často panují předsudky, že společenská odpovědnost v investování jde na úkor výnosu. „Existuje však velké množství studií, které tato tvrzení vyvrací. Stejně tak to dokazují i naše odpovědná portfolia. Za posledních deset let překonala jejich historická roční výkonnost výnosy našich tradičních portfolií v průměru o více než jedno procento,“ říká Kortusová.

A byť si v poslední době svět kryptoměn prochází špatným obdobím v souvislosti s pádem burzy FTX a z něj plynoucími následky, Portu vidí příležitost také v kryptu. Kvůli zájmu svých investorů spustilo loni ve třetím čtvrtletí službu Portu Crypto. Cílí s ní na odvážnější investory, kteří už o kryptoměnách mají určitý přehled a hledají možnost, jak o ně rozšířit své portfolio, ale zároveň se nechtějí zabývat nastavováním kryptoměnové peněženky, registrací na zahraničních burzách a zabezpečováním své investice.

Jakub Valníček, který má kryptoinvestice v Portu jako projektový manažer na starosti, pro CzechCrunch zdůraznil, že je nutné mít na paměti diverzifikace portfolia. „Proto se do krypta doporučuje investovat pouze pět až deset procent, a to pouze investorům s vyšší tolerancí rizika. Takovým investorům může silný potenciál růstu vyvážit tržní riziko,“ vysvětluje. Investice do krypta si na Portu od spuštění vyzkoušelo přes tři tisíce lidí a v průměru do něj vkládají nižší desítky tisíc korun.

Vlastní a tematické strategie pak tvoří asi jednu desetinu majetku pod správou Portu a využívá je zhruba čtvrtina uživatelů. S jednotlivými akciemi přes platformu obchoduje asi 1 100 lidí, nejčastěji podle Krejčího sázejí na firmy známé z Česka. „Zákazníci volí zejména ČEZ, Komerční banku, Erste a Monetu. Až pak jsou v pořadí velké americké společnosti jako Google, Apple nebo Tesla,“ říká Valníček.