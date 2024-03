Češi na zápase NHL zmrazili Madison Square Garden. Díky rozšířené realitě vyslali na led Krotitele duchů

Uložit 0

V první polovině dubna dorazí do světových kin pokračování veleslavné duchařské komedie Krotitelé duchů s podtitulem Říše ledu. S premiérou je již tradičně spojená masivní mediální kampaň, při které aktuálně vykukují ve Spojených státech duchové na každém rohu. Dělo se tak v posledních dnech i na několika utkáních NHL, kdy se na ledové ploše odehrávala ještě mrazivější podívaná než obvykle. Stála za tím česká agentura Go4Gold.

Spojit prostředí zimního stadionu s propagací nového filmu z produkce Sony se díky ledovému leitmotivu nového snímku doslova nabízelo. Studio tak přišlo s nápadem na mediální kampaň, která by využila rozšířenou realitu, a televizním divákům byl živý přenos během pauzy obohacen o speciální animaci.

NHL pověřilo realizací tohoto nápadu českou agenturu Go4Gold, která má s podobnými projekty už zkušenost. V minulosti s pomocí rozšířené reality dostala na ledovou plochu O2 areny žraloka a šavlozubého tygra.

Tentokrát nechali Češi ve třetí třetině zamrznout celý stadion, rolbu na úpravu ledu probodli rampouchem a ke kostce nahoře vypustili filmový přízrak s názvem Sewer Dragon. Toto monstrum následně ze svého ikonického vozu začali přímo z ledové plochy nahánět Krotitelé duchů.

„NHL jsme dodali kompletní balíček od vytvoření kreativy přes vývoj animací až po technické odbavení aktivace značky přímo v aréně. Celou akci jsme řešili od konce minulého roku, kdy jsme postupně konzultovali nespočet detailů jak se samotnou NHL, tak s hollywoodským studiem Sony Pictures, které film produkuje,“ popsal náročnost příprav projektu Aleš Hlavička, tvůrce scénáře a jeden ze spolumajitelů agentury.

Právě relativně krátký čas označují tvůrci reklamy za největší výzvu. Bylo totiž nutné rychle propojit lidi z různých oborů, kdy navíc všichni pracovali na podobném projektu vůbec poprvé. Podle Tadeáše Drahoráda, kreativního ředitele a druhého ze spolumajitelů firmy, se jedná o výjimečnou show i na poměry Spojených států. Dosud se zde tímto způsobem prezentovalo jen několik málo značek.

Krotitelská podívaná byla k vidění během zápasů mezi New York Rangers a New York Islanders a v utkání týmů Washington Capitals a Toronto Maple Leafs. Češi tak měli možnost nastolit mrazivou atmosféru na slavném stadionu Madison Square Garden v New Yorku a v Capital One Arena ve Washingtonu. A Američané byli s jejich výkonem spokojeni natolik, že mezi NHL a Go4Gold aktuálně probíhají jednání o spolupráci na dalších projektech.

