Do Prahy zavítala slavná NHL a na ledě se honili žralok s predátorem. Češi vytvořili inovativní reklamu

Velkou sportovní událost v Praze v podobě zahajovacích zápasů slavné zámořské hokejové soutěže NHL doplnila unikátní reklama, která zatím v Evropě nebyla k vidění. Zatímco diváci v pátek večer čekali, až na prázdnou ledovou plochu vyjedou hokejisté San Jose Sharks a Nashville Predators, v televizních obrazovkách se na ledě děly věci. Zábavnou honičku na ní díky nejmodernějším technologiím předvedli obří žralok s predátorem, maskoti jednotlivých týmů. Středem pozornosti byly také dva vozy Škoda zvané Sharyaq a Prediaq, upravené speciálně pro tuto příležitost.

Když vyjede NHL do Evropy, je to velká sláva. Do Prahy se kanadsko-americká hokejová liga, kde hrají ti nejlepší z nejlepších, vrátila po několika letech a zájem o dva zápasy mezi Sharks a Predators měli jak fanoušci, tak pochopitelně i sponzoři. Velmi sledovanou událost NHL Global Series využila k originální propagaci svých vozů Škoda Auto, která se v hokeji dlouhodobě angažuje a tentokrát vsadila na úplnou novinku. Ve spolupráci agenturou Go4Gold místo klasického reklamního spotu odvysílala spot, který nakombinoval skutečnou realitou s tou virtuální.

Výsledkem bylo, že na ledovou plochu O2 areny nejprve na obrazovkách vyjely dva speciální vozy Škodovky upravené v duchu obou amerických týmů. Převážně žlutý pojízdný maskot Predátorů z Nashvillu s názvem Prediaq vychází z SUV modelu Škoda Kodiaq. Za Žraloky ze San Jose zase na čtyřech kolech vyjel černo-modrý Sharyaq v podobě elektromobilu Škoda Enyaq iV. Mladoboleslavská automobilka chtěla mimo jiné ukázat kontrast mezi čistě elektrickým a konvenčním pohonem a vedle barevných polepů a speciálních 3D prvků, které autům přidaly ploutve či ocas, je představila i v netradiční reklamě.

„Je to unikátní projekt v kontextu celé Evropy, nic podobného se tady dosud nerealizovalo. Díky této technologii mohou značky přinášet fanouškům v rámci svého partnerství zcela jedinečné zážitky, díky kterým bude možné diváka vtáhnout do děje tak jako nikdy dřív,“ popisuje originální aktivaci automobilky kreativní ředitel Go4Gold Tadeáš Drahorád. Stejně jako mnozí další před pár měsíci sledoval, když podobnou reklamu vypustila právě při zápase NHL společnost Chipotle. Když se naskytla příležitost udělat takové představení poprvé i v Česku, hned se jí chytil.

Společně s IMA production na téměř minutové virtuální animaci pracovali několik měsíců, aby pak mohla být odvysílána na obrazovkách televize Nova. Fikce, že se na ledové ploše objeví žralok a v souboji se postaví predátorovi, se podařilo dosáhnout díky věrohodným 3D modelům či speciálním senzorům na kamery a softwaru české firmy ISG Graphics. „Šli jsme do toho s tím, že chceme ukázat, co je dnes možné, a určitě i pro to, abychom trochu nakopli české sportovní prostředí. Profesionální sport firmám nabízí jedinečnou platformu, na které si mohou dovolit věci, které jsou jinde nemyslitelné,“ míní Tadeáš Drahorád.

Jeho agentura Go4Gold, kterou založil v roce 2015 společně s Alešem Hlavičkou, se právě na takové aktivity specializuje. Svým klientům, kterých se za roky nasbíraly desítky v Česku i po Evropě, pomáhají doručit zážitky zákazníkům. Jde zpravidla o fanoušky a diváky, protože Go4Gold se nejvíce soustředí na tvorbu show na stadionech, kde vytváří koncepty zábavy pro velkoplošné obrazovky i různé ceremoniály. Tvoří ale také klasický digitální obsah.

Foto: Go4Gold Diváci u obrazovek získali jedinečný reklamní zážitek

Náklady na tvorbu takové animace, jaká proběhla při zápasech NHL v Praze, závisí na její náročnosti i na dalších okolnostech. V kontextu jiných sponzorských aktivit se ale podle Drahoráda nemusí jednat o nějak dramaticky výraznou částku. Spoluzakladatel Go4Gold věří, že právě technologie jako rozšířená realita pomohou značkám přinášet fanouškům v rámci svého partnerství jedinečné zážitky, které diváka ještě více vtáhnou. Podobně to vidí také ve Škoda Auto.

„Jako partner pražského zápasu NHL Global Series jsme využili této výjimečné příležitosti, abychom představili divákům naše speciálně upravené vozy Škoda Sharyaq a Prediaq v rámci unikátní rozšířené reality přímo během přenosu z pražské O2 areny. Toto technologicky zcela inovativní pojetí prezentace naší značky jenom podtrhuje naše ambice na poli vývoje produktů a zároveň dlouhodobou strategii sponzoringových aktivit značky Škoda, ve které hraje stěžejní roli sportovní fanoušek,“ říká Vítězslav Pelc z oddělení strategie sponzoringu a speciálních projektů Škoda Česká republika.